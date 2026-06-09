Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hypotéky dál zdražují a úroky rostou nad pěti procenty. Co může snížit sazby i splátky?

Eva Sovová
Hypoteční trh má za sebou tři měsíce zdražování. Úrokové sazby podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vzrostly na 5,30 %. Pod pěti procenty byly naposledy v březnu, kdy průměrná úroková sazba činila 4,89 %. S růstem sazeb roste podle odborníků dál význam správné volby banky, délky fixace i načasování žádosti o hypotéku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Ještě v březnu byly hypotéky pod pěti procenty. V červnu už Swiss Life Hypoindex ukazuje 5,30 %. Český hypoteční trh tak zažívá nepříjemné vystřízlivění: od března do června průměrná nabídková sazba vzrostla o 0,41 procentního bodu. Poslední měsíce ale jasně ukazují, že levnější hypotéky se zájemcům o bydlení znovu vzdalují,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Zatím se stále nedá mluvit o nějakém dramatickém nárůstu. V průměru se bavíme o zdražení hypotečních úvěrů o zhruba 0,4 až 0,5 procentního bodu. Ovšem nabídkové sazby tímto zdražením překročily psychologickou hranici pěti procent a zdražení tedy můžeme vnímat o to citlivěji,“ poznamenává David Eim, analytik Gepard Finance.

Úrokové sazby podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vzrostly na 5,30 %. Pod pěti...

„Banky začaly do ceníků promítat vyšší swapy a dlouhé tržní sazby, opatrnější inflační výhled i geopolitická rizika, a to navzdory tomu, že ČNB v únoru i květnu ponechala repo sazbu na 3,50% úrovni,“ komentuje Jiří Vančura, ředitel Nemovitostního a Korporátního financování v Trinity Bank.

Úrokový swap

Cena hypoték se odvozuje od ceny dlouhodobých peněz a to především z ceny tzv. úrokových swapů. Hypoteční banky podle tržních hodnot úrokových swapů určují cenu vlastních zdrojů. Rostoucí hodnoty swapů jsou pro banky signálem ke skokovému zdražování klasických hypoték.

Rostoucí sazby se nedotknou jen žadatelů o novou hypotéku. U domácností, kterým bude letos končit fixace, se aktuální situace na trhu může zásadním způsobem propsat do rodinné peněženky.

Podle analytičky Michaely Pudilové ze společnosti Broker Consulting však změna nemusí být jen negativní. Záleží totiž na tom, kdy si klienti hypotéku pořídili. „Klienty, kteří si brali hypotéky v roce 2021, teď pravděpodobně čeká velký skok ve splátkách směrem vzhůru. Šlo totiž o období s rekordně nízkými sazbami – dokonce až kolem 2 %. Naopak ty, kteří fixovali na tři roky v roce 2023, kdy průměrné sazby dosahovaly až 6 %, čeká snížení měsíční splátky – i když možná ne tak vysoké, jak čekali, upozorňuje Pudilová.

Investiční hypotéky mají nová pravidla. Třetí byt už nemusí vyjít všem

Měsíční splátky rostou rychle

Růst hypotečních sazeb se začíná citelně promítat do rozpočtů domácností. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka z březnových 20 240 korun na červnových zhruba 21 082 korun. Během jediného čtvrtletí tak dlužníci platí o 842 korun měsíčně více, což může v rámci celého fixačního období znamenat desítky tisíc korun navíc. Tento vývoj potvrzuje, že i relativně malé pohyby sazeb mají v dlouhodobém horizontu výrazný dopad na rodinné rozpočty.

ObdobíPrůměrná úroková sazba v %Měsíční splátka v Kč
Červen 20265,3021 082
Květen 20265,1920 858
Duben 20265,1820 832
Březen 20264,8920 240
Únor 20264,9320 314
Leden 20264,9420 337
Prosince 20254.9120 285
Listopad 20254,9120 268
Říjen 20254,9120 278
Září 20254,9920 450
Srpen 20255,0520 571
Červenec 20255,0320 518
Červen 20254,9420 334
Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od června 2025 do června 2026

Fixace už není jen otázkou nejnižší sazby

Významným tématem zůstává také volba délky fixace. Ještě před rokem řada klientů volila kratší fixace s očekáváním, že sazby budou dál klesat. Aktuální vývoj ale ukazuje, že tak jednoduché to nebude. Kratší fixace může přinést nižší sazbu na vstupu a možnost využít případný budoucí pokles. Zároveň však nese riziko, že při další refixaci budou sazby výš než dnes. Delší fixace naopak poskytuje větší jistotu splátky a ochranu před případným pokračováním růstu.

„Rozhodování mezi kratší a delší fixací se tak stává strategickou otázkou, nikoli jen hledáním nejnižší sazby v sazebníku. Mělo by vycházet z finanční situace klienta, jeho tolerance k riziku, plánů do budoucna i z toho, jak velkou jistotu při splácení potřebuje,“ předpokládá Jiří Sýkora.

V červnu zdražení zasáhlo všechny úvěrové fixace. U hypoték s LTV do 80 % je nejnižší sazba u tříleté fixace (5,01 %) a u fixace na jeden rok (5,09 %). Naopak vůbec nejdražší je fixace na 10 let (6,10 %) u hypoték s LTV nad 80 %.

Úrokové sazby – červen 2026
FixaceDo 80 % LTVNad 80 % LTV
1 rok5,09 %5,38 %
3 roky5,01 %5,32 %
5 let5,27 %5,57 %
10 let5,84 %6,10 %
zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

Banky budou bojovat o klienty spíše slevami

O dlouhodobém trendu je zatím předčasné mluvit, směr posledních měsíců je ale zřejmý. Období, kdy se sazby pozvolna posouvaly dolů, se minimálně prozatím uzavřelo. Vyšší tržní sazby, opatrnost bank a nejistota na finančních trzích vytvářejí prostředí, ve kterém bude návrat k levnějším hypotékám obtížný. V následujících měsících tak nelze vyloučit další mírné zdražování, případně stagnaci sazeb nad pětiprocentní hranicí.

Pro domácnosti, které plánují nákup nemovitosti, je to jasný vzkaz: návrat sazeb pod pětiprocentní hranici se vzdaluje. Trh vstupuje do fáze, v níž už nebude stačit čekat na lepší nabídky. Rozhodovat bude pečlivá kalkulace, správně zvolená fixace, porovnání bank a realistický pohled na vlastní rozpočet.

„Ve druhé polovině roku nečekám žádný rychlý obrat směrem k nižším sazbám. Finanční trhy bankám zatím nedávají prostor k plošnému zlevňování hypoték. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem pěti procent a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou. Boj o klienty se tak bude odehrávat hlavně přes individuální slevy, akční nabídky a nastavení dalších podmínek úvěru, nikoli přes výrazné snižování základních sazeb v sazebníku,“ předpokládá Jiří Sýkora.

Vyšší sazba nemusí být katastrofa. Hypotéku lze přenastavit

Hypoteční trh se podle odborníků posouvá do fáze, ve které už nerozhodují velké skoky sazeb, ale detaily: načasování, volba fixace, struktura úvěru a schopnost využít příležitosti, které jednotlivé banky nabídnou. Právě v tom bude rozdíl mezi průměrnou a skutečně dobře sjednanou hypotékou. „V prostředí, kde se průměrné sazby drží kolem pěti procent, může dobře připravený klient získat výrazně lepší podmínky než ten, kdo přijme první nabídku,“ upozorňuje Sýkora.

Ceny nemovitostí opět rostou

Z pohledu zájemců o vlastní bydlení však dnes nerozhoduje jen výše úrokových sazeb. Stále větší roli hrají i samotné ceny nemovitostí. V řadě regionů se byty i rodinné domy znovu vracejí k růstu, „Nabídkové ceny bytů v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 12,9 %,“ říká Jiří Vančura. Příjmy domácností ale rostou pomaleji. Výsledkem je, že lidé si často neberou jen dražší hypotéku, ale také výrazně vyšší úvěr než před několika lety.

„Dobře to ukazuje jednoduchý příklad. Byt, který bylo ještě před několika lety možné pořídit za 5 milionů korun, dnes v řadě větších měst stojí 6 až 7 milionů korun. Při financování 80 % kupní ceny hypotékou znamená sedmimilionová nemovitost úvěr zhruba 5,6 milionu korun. Při současné průměrné sazbě 5,30 % a splatnosti 30 let se měsíční splátka pohybuje okolo 31 000 korun. Ještě před několika lety přitom obdobná nemovitost vyžadovala splátku výrazně nižší. Pro řadu domácností tak není hlavním problémem jen samotná sazba, ale kombinace vyšší ceny nemovitosti, vyššího úvěru a stále náročnější měsíční splátky,“ přibližuje Jiří Sýkora.

Zájem o hypoteční úvěry zatím nepolevuje, spíše naopak. „Poslední tři měsíce patřily z pohledu poskytnutých hypoték mezi historicky nejlepší. Ale od změny zájmu klientů po výsledky ve statistických přehledech uplynou dva až tři měsíce. Jestli tedy budou vyšší úrokové sazby znamenat ochlazení trhu, to se dozvíme teprve v následujících měsících,“ uzavírá analytik David Eim.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Důstojný důchod: Analytici porovnali pět investičních produktů. Který je vítězem?

ilustrační snímek

Český důchodový systém bude v dalších letech pod rostoucím tlakem stárnoucí populace. Současná štědrost systému je dlouhodobě neudržitelná. Kdo začne investovat a spořit po vlastní ose, zajistí si...

Nová pravidla švarcsystému zvýší firmám rizika. Měly by včas projít smlouvy, radí advokát

Premium
advokát Adam Vaníček

Stát chce změnit pravidla práce na IČO. Má se nově rozlišovat, zda jde o práci závislou, tedy o zaměstnanecký poměr, takzvaný „švarcák“. Jak upozorňuje advokát Adam Valíček, v praxi však mohou tyto...

KOMENTÁŘ: Nájem, nebo hypotéka? Špatná otázka! Chce to položit si jinou

Josef Uchytil

Bydlení v Česku zdražuje již několik let. Ceny nemovitostí letí nahoru, úrokové sazby u hypoték se teď drží na 5% úrovni a splátky hypoték nejsou malé. Ani bydlení v pronájmu není za hubičku. Mnohé...

KVÍZ: Víte, jak dnes fungují kyberpodvody? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Internetové podvody jsou na vzestupu. Nejde přitom jen o sofistikované hackerské útoky na velké firmy – terčem se může stát prakticky každý, kdo používá mobilní telefon, e-mail nebo internetové...

Žena u těžkých strojů: příběh z výroby, který bourá stereotypy

Jana Veselá pracuje ve společnosti THIMM jako strojník

„Výroba už dávno není jen mužský svět,“ říká Jana Veselá, která pracuje v THIMMu jako strojník. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o začátcích ve firmě, předsudcích, automatizaci výroby i o tom, proč by...

Darování nemovitosti v rodině: kdy se vyplatí a na co si dát pozor

Ilustrační snímek

Převody domů a bytů mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnoučaty jsou v Česku velmi časté. Darování nemovitosti v rodině může na první pohled působit jako jednoduchý a levný způsob, jak převést...

9. června 2026

Hypotéky dál zdražují a úroky rostou nad pěti procenty. Co může snížit sazby i splátky?

ilustrační snímek

Hypoteční trh má za sebou tři měsíce zdražování. Úrokové sazby podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vzrostly na 5,30 %. Pod pěti procenty byly naposledy v březnu, kdy průměrná úroková sazba činila...

9. června 2026

Partnerské účetnictví: Proč může být kritika partnera dražší než víkend v Benátkách

ilustrační snímek

Zní to možná chladně, ale naše partnerské vztahy se řídí svérázným účetnictvím, které navíc není příliš spravedlivé. Jízlivé poznámky o druhém na straně jedné, a romantická gesta, na straně druhé, se...

8. června 2026

KVÍZ: Víte, jak dnes fungují kyberpodvody? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Internetové podvody jsou na vzestupu. Nejde přitom jen o sofistikované hackerské útoky na velké firmy – terčem se může stát prakticky každý, kdo používá mobilní telefon, e-mail nebo internetové...

vydáno 7. června 2026

Žena u těžkých strojů: příběh z výroby, který bourá stereotypy

Jana Veselá pracuje ve společnosti THIMM jako strojník

„Výroba už dávno není jen mužský svět,“ říká Jana Veselá, která pracuje v THIMMu jako strojník. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o začátcích ve firmě, předsudcích, automatizaci výroby i o tom, proč by...

6. června 2026

Nastavíme formuláře, obešleme OSVČ, připravuje se sociálka na Juchelkovy změny

ilustrační snímek

Minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ se od 1. července nejspíš sníží. Co změna znamená prakticky, jak se mají s přehledem příjmů vypořádat ti, kteří ho ještě neodevzdali, a kdy budou...

5. června 2026  5:30

Důstojný důchod: Analytici porovnali pět investičních produktů. Který je vítězem?

ilustrační snímek

Český důchodový systém bude v dalších letech pod rostoucím tlakem stárnoucí populace. Současná štědrost systému je dlouhodobě neudržitelná. Kdo začne investovat a spořit po vlastní ose, zajistí si...

5. června 2026

E-maily, porady, Excel. Kde vám AI ušetří nejvíc času?

AI

AI už dávno není jen pro programátory. Stále častěji pomáhá i lidem, kteří denně řeší e-maily, porady, tabulky nebo firemní dokumenty. Kdo ji umí správně využít, může si ušetřit hodiny práce týdně....

5. června 2026

Když home office vyčerpává: zaměřte se na světlo a stínění

Terezie Gálová ze specializované platformy Žaluzieee

Práce z domova není jen o kvalitní židli a rychlém internetu. O tom, jak se během dne soustředíme, často rozhodují nenápadné detaily – světlo, teplota nebo správné zastínění. „Domácí pracovní...

4. června 2026

Vyšší sazba nemusí být katastrofa. Hypotéku lze přenastavit

konec fixace hypotéky

Konec fixace hypotéky může pro mnoho domácností znamenat citelné navýšení měsíčních splátek. Jak se na změnu úrokové sazby připravit, co všechno před výročím fixace vyhodnotit a kdy se vyplatí...

4. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když roboti tvoří. Tipy na AI nástroje pro „kreativce“

ilustrační snímek

Umělá inteligence si hledá cestu do pracovních počítačů mnoha profesí. A nejsou to jen chatboty jako Gemini nebo ChatGPT. Chcete třeba rychle vytvořit skvělou grafiku, obrázek nebo video? Vybrali...

3. června 2026

Nová pravidla švarcsystému zvýší firmám rizika. Měly by včas projít smlouvy, radí advokát

Premium
advokát Adam Vaníček

Stát chce změnit pravidla práce na IČO. Má se nově rozlišovat, zda jde o práci závislou, tedy o zaměstnanecký poměr, takzvaný „švarcák“. Jak upozorňuje advokát Adam Valíček, v praxi však mohou tyto...

3. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.