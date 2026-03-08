Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

Eva Sovová
O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezonní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky na hypotečním trhu zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezonní efekt, který lze na hypotečním trhu pozorovat prakticky každý rok,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

To potvrzuje i Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti Sirius Finance: Blíží se jaro, což je z pohledu poptávky úvěrů na rekonstrukce a na výstavbu poměrně silné období. Dá se tak očekávat, že banky trh podpoří individuálními marketingovými akcemi, například s odhadem ceny nemovitosti zdarma.

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na...

Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly nicméně už v září 2025 a od té doby se pohybují těsně pod touto psychologickou hranicí. „V posledních měsících tak sledujeme spíše velmi pozvolný pokles než výraznější změny. Ve srovnání s lety 2022 až 2024 je však současná situace přece jen výrazně příznivější. Tehdy se totiž sazby hypoték pohybovaly výrazně nad pěti procenty a v některých měsících dokonce přesahovaly i šest procent,“ poznamenává Sýkora.

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

Úvěr ve výši 3,5 milionu Kč = měsíční splátka 20 240 Kč

Modelový příklad ukazuje, že měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let a při průměrné nabídkové sazbě 4,89 procenta opět mírně snížila, a to na 20 240 korun. Měsíční splátka přitom klesla za tři roky o tři tisíce, meziročně o 452 korun.

ObdobíPrůměrná úroková sazba v %Měsíční splátka v Kč
Březen 20264,8920 240
Únor 20264,9320 314
Leden 20264,9420 337
Prosince 20254.9120 285
Listopad 20254,9120 268
Říjen 20254,9120 278
Září 20254,9920 450
Srpen 20255,0520 571
Červenec 20255,0320 518
Červen 20254,9420 334
Květen 20254,9620 381
Duben 20255,0120 488
Březen 20255,0520 555
Únor 20255,1120 692
Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od března 2025 března 2026

Nejlevnější jsou hypotéky s fixací na tři roky

Nejvýhodnější podmínky aktuálně nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se u hypoték do 80procent LTV činí 4,50 procenta. Naopak nejvyšší sazby v březnu dosahují u LTV nad 80 procent u desetileté fixace (5,75 procenta).

Úrokové sazby – listopad 2025
FixaceDo 80 % LTVNad 80 % LTV
1 rok4,785,06
3 roky4,504,81
5 let4,775,08
10 let5,525,75
zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

Zájem o nové byty v Praze i celém Česku stále nepolevuje, ale naopak ještě roste. Jak vyplývá z exkluzivního výzkumu developerské společnosti Ekospol mezi 15 tisíci lidmi, zvažuje koupi nového bytu ještě v letošním roce 26 procent Čechů. Dalších 32,6 procenta lidí uvažuje o pořízení nového bytu do tří let. Pouze méně 17,4 procenta dotázaných neplánuje koupit byt ani v horizontu deseti let.

Hypotéky a refinancování 2026: Co musí Češi brát kvůli vlastnímu bydlení v úvahu?

„Řešení vlastního bydlení se nedá odkládat do nekonečna. Sázky na výraznější zlevňování hypoték se nevyplácí, hypoteční sazby se směrem dolů výrazněji hýbat nebudou. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen nových nemovitostí naopak každý odklad znamená, že kupující bude muset kvůli svému vysněnému bytu sáhnout hlouběji do kapsy,“ upozorňuje developer Evžen Korec ze společnosti Ekospol.

Ekonomika nesmí překvapit

Hypoteční trh se v posledních měsících stabilizoval a banky reagovaly na příznivější makroekonomické prostředí. Inflace se postupně snižovala a dostala pod kontrolu a Česká národní banka proto již v předchozím období přistoupila ke snižování základních úrokových sazeb.

„Podle předběžného odhadu se česká inflace v únoru snížila z lednových 1,6 na 1,4 procenta. Vzdálila se tak nejenom cíli ČNB, ale i její nejnovější prognóze, která stejně jako finanční trhy předpokládala stagnaci inflace na lednové úrovni. Trend inflace je příznivější především díky zlevňování některých potravin,“ přibližuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. Tento vývoj se s určitým zpožděním promítá také do cen hypotečních úvěrů.

Zdražování bydlení není u konce, říká odborník. Na hypotéku dosáhne stále méně lidí

„Pokud jde o další vývoj v průběhu roku 2026, nelze očekávat dramatický pokles sazeb. Banky budou reagovat jak na vývoj základních sazeb České národní banky, tak na konkurenci na hypotečním trhu. Výraznější změny v řádu celých procentních bodů proto nejsou pravděpodobné,“ předpokládá Jiří Sýkora. „Momentálně neočekávám snižování úroků. Spíše budeme rádi, když banky své aktuální sazby udrží,“ dodává Drásalová.

Geopolitika může vývoj sazeb zkomplikovat

Klíčovou podmínkou však zůstává stabilní ekonomické prostředí. Jakékoli zhoršení situace by mohlo očekávaný pokles sazeb rychle zastavit – a poslední vývoj ve světě naznačuje, že takové riziko nelze podceňovat.

Na první pohled přitom může situace vypadat poměrně příznivě. Poslední data o inflaci byla velmi dobrá a meziročně se dostala pod 2 procenta. Do hry ale vstupují nové události ve světě. Napětí a vojenské operace na Blízkém východě, konkrétně v Íránu, okamžitě ovlivnily ceny ropy a následně i ceny pohonných hmot. Ty už v Česku začaly znovu růst.

Zkušenost z doby pandemie přitom ukázala, že energie a pohonné hmoty zdražují prakticky celou ekonomiku – promítají se do dopravy, výroby i služeb. Pokud tedy jejich ceny rostou, často s nimi roste i celková inflace. Rozhodující proto bude především to, jak se konflikt bude vyvíjet a jak dlouho potrvá.

„Pro hypotéky to znamená jediné: banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování hnát nebudou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem. A ani Česká národní banka pravděpodobně nebude se snižováním svých sazeb spěchat. V situaci, kdy do ekonomiky promlouvají silné zahraniční vlivy, bude spíše vyčkávat, jak se situace ve světě vyvine. Budou tedy hypotéky brzy výrazně levnější? V nejbližší době spíše ne,“ uzavírá Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

Průvodce novodobým otroctvím: Proč pracujeme víc, než je zdrávo

ilustrační snímek

Podle ekonomické teorie by měl moderní člověk pracovat právě tolik, aby mu výplata pokryla potřeby a zároveň mu zbyl čas, si vydělané peníze užít. Podívejme se však kolem sebe. Sedíme v kancelářích...

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

ilustrační snímek

Leden na hypotečním trhu potvrdil trend, který začal už koncem loňska a bude trvat celý letošek i příští rok. Jde o masivní vlnu refixací a refinancování hypoték již stávajících dlužníků. Důvodem je...

Pracují i pijí na plný plyn. Jak funkčním alkoholikům co nejlépe pomoci?

ilustrační snímek

Odborně se jim říká funkční alkoholici. V práci jedou na 100 procent, ale stejně intenzivně „relaxují“ u lahve. Může to trvat pár měsíců i let, nakonec se ale stejně propijí k potížím a selhání.

Z Prahy do světa: Česko očima německého redaktora zahraničního vysílání

Ferdinand Hauser, redaktor zahraničního vysílání Radio Prague International

Do Česka přijel jako student, zůstal jako novinář. Dnes z Prahy vysílá zprávy o české ekonomice, politice i společenských proměnách do německy mluvícího světa. Jako redaktor zahraničního vysílání...

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

8. března 2026

Z Prahy do světa: Česko očima německého redaktora zahraničního vysílání

Ferdinand Hauser, redaktor zahraničního vysílání Radio Prague International

Do Česka přijel jako student, zůstal jako novinář. Dnes z Prahy vysílá zprávy o české ekonomice, politice i společenských proměnách do německy mluvícího světa. Jako redaktor zahraničního vysílání...

7. března 2026

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

ilustrační snímek

Leden na hypotečním trhu potvrdil trend, který začal už koncem loňska a bude trvat celý letošek i příští rok. Jde o masivní vlnu refixací a refinancování hypoték již stávajících dlužníků. Důvodem je...

6. března 2026

Zálohy, fixace, sankce: Jak se neztratit ve vyúčtování a smlouvě na energie

Premium
Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a telekomunikace ve Skupině Klik.cz

Kolik stojí vaše energie? Pokud odpověď neznáte přesně, nejste sami. „Mnoho lidí sleduje jen konečnou částku na vyúčtování a přehlíží klíčová čísla,“ říká Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a...

6. března 2026

Zlato jako pojistka v nejisté době. Jak začít s budováním zlaté rezervy a nenapálit se

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

Historie finančního světa je v podstatě historií neustálého hledání stability. Zatímco politické režimy, digitální měny a papírové bankovky přicházejí a odcházejí, jeden prvek zůstává v lidské...

5. března 2026

Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

ilustrační snímek

Předčasný důchod má oproti řádnému starobnímu jednu velkou nevýhodu: je vždy nižší. Krátí se podle toho, o kolik dříve jdete do penze. V roce 2026 vstoupila ale v platnost jedna novinka. V některých...

5. března 2026

Pracovní porady už nejsou jen v zasedačce. Hybridní model mění pravidla hry

Premium
hybridní pracovní meeting

Zatímco dříve se většina pracovních meetingů odehrávala v zasedačkách, dnes firmy kombinují osobní, hybridní i čistě online schůzky. Hybridní model se stal novým standardem, ale přináší také nečekané...

5. března 2026

Účet za ošetření v řádu statisíců? Co musí cizinci v Česku vědět o pojištění

Ve spolupráci
Ilustrační fotka.

Příjezd do České republiky je pro tisíce lidí začátkem nového životního příběhu. Ať už jde o studium, kariéru nebo sloučení rodiny, jedna z prvních otázek, kterou musí každý cizinec vyřešit, je...

4. března 2026  11:42

Daně 2025: Zase sednout k formulářům? Třeba nemusíte

ilustrační snímek

Povinnost podat daňové přiznání se netýká zdaleka jen živnostníků. V praxi se jí často nevyhne ani část zaměstnanců nebo někteří penzisté, studenti či lidé na rodičovské dovolené. Termín závisí na...

4. března 2026

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

4. března 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Důchod by měl patřit do finančního plánu už od prvního zaměstnání

Advertorial
Kryštof Francl začal svůj finanční plán na důchod řešit už ve 20 letech

Začít řešit důchod ve dvaceti letech může znít předčasně. Pro Kryštofa Francla to ale nebylo o obavách z budoucnosti – spíše o svobodě, klidu a možnosti rozhodovat se podle sebe. Už při své první...

3. března 2026

Pracují i pijí na plný plyn. Jak funkčním alkoholikům co nejlépe pomoci?

ilustrační snímek

Odborně se jim říká funkční alkoholici. V práci jedou na 100 procent, ale stejně intenzivně „relaxují“ u lahve. Může to trvat pár měsíců i let, nakonec se ale stejně propijí k potížím a selhání.

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.