Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky na hypotečním trhu zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezonní efekt, který lze na hypotečním trhu pozorovat prakticky každý rok,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
To potvrzuje i Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti Sirius Finance: Blíží se jaro, což je z pohledu poptávky úvěrů na rekonstrukce a na výstavbu poměrně silné období. Dá se tak očekávat, že banky trh podpoří individuálními marketingovými akcemi, například s odhadem ceny nemovitosti zdarma.
Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly nicméně už v září 2025 a od té doby se pohybují těsně pod touto psychologickou hranicí. „V posledních měsících tak sledujeme spíše velmi pozvolný pokles než výraznější změny. Ve srovnání s lety 2022 až 2024 je však současná situace přece jen výrazně příznivější. Tehdy se totiž sazby hypoték pohybovaly výrazně nad pěti procenty a v některých měsících dokonce přesahovaly i šest procent,“ poznamenává Sýkora.
|
Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit
Úvěr ve výši 3,5 milionu Kč = měsíční splátka 20 240 Kč
Modelový příklad ukazuje, že měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let a při průměrné nabídkové sazbě 4,89 procenta opět mírně snížila, a to na 20 240 korun. Měsíční splátka přitom klesla za tři roky o tři tisíce, meziročně o 452 korun.
|Období
|Průměrná úroková sazba v %
|Měsíční splátka v Kč
|Březen 2026
|4,89
|20 240
|Únor 2026
|4,93
|20 314
|Leden 2026
|4,94
|20 337
|Prosince 2025
|4.91
|20 285
|Listopad 2025
|4,91
|20 268
|Říjen 2025
|4,91
|20 278
|Září 2025
|4,99
|20 450
|Srpen 2025
|5,05
|20 571
|Červenec 2025
|5,03
|20 518
|Červen 2025
|4,94
|20 334
|Květen 2025
|4,96
|20 381
|Duben 2025
|5,01
|20 488
|Březen 2025
|5,05
|20 555
|Únor 2025
|5,11
|20 692
|Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od března 2025 března 2026
Nejlevnější jsou hypotéky s fixací na tři roky
Nejvýhodnější podmínky aktuálně nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se u hypoték do 80procent LTV činí 4,50 procenta. Naopak nejvyšší sazby v březnu dosahují u LTV nad 80 procent u desetileté fixace (5,75 procenta).
|Úrokové sazby – listopad 2025
|Fixace
|Do 80 % LTV
|Nad 80 % LTV
|1 rok
|4,78
|5,06
|3 roky
|4,50
|4,81
|5 let
|4,77
|5,08
|10 let
|5,52
|5,75
|zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti
Zájem o nové byty v Praze i celém Česku stále nepolevuje, ale naopak ještě roste. Jak vyplývá z exkluzivního výzkumu developerské společnosti Ekospol mezi 15 tisíci lidmi, zvažuje koupi nového bytu ještě v letošním roce 26 procent Čechů. Dalších 32,6 procenta lidí uvažuje o pořízení nového bytu do tří let. Pouze méně 17,4 procenta dotázaných neplánuje koupit byt ani v horizontu deseti let.
|
Hypotéky a refinancování 2026: Co musí Češi brát kvůli vlastnímu bydlení v úvahu?
„Řešení vlastního bydlení se nedá odkládat do nekonečna. Sázky na výraznější zlevňování hypoték se nevyplácí, hypoteční sazby se směrem dolů výrazněji hýbat nebudou. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen nových nemovitostí naopak každý odklad znamená, že kupující bude muset kvůli svému vysněnému bytu sáhnout hlouběji do kapsy,“ upozorňuje developer Evžen Korec ze společnosti Ekospol.
Ekonomika nesmí překvapit
Hypoteční trh se v posledních měsících stabilizoval a banky reagovaly na příznivější makroekonomické prostředí. Inflace se postupně snižovala a dostala pod kontrolu a Česká národní banka proto již v předchozím období přistoupila ke snižování základních úrokových sazeb.
„Podle předběžného odhadu se česká inflace v únoru snížila z lednových 1,6 na 1,4 procenta. Vzdálila se tak nejenom cíli ČNB, ale i její nejnovější prognóze, která stejně jako finanční trhy předpokládala stagnaci inflace na lednové úrovni. Trend inflace je příznivější především díky zlevňování některých potravin,“ přibližuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. Tento vývoj se s určitým zpožděním promítá také do cen hypotečních úvěrů.
|
Zdražování bydlení není u konce, říká odborník. Na hypotéku dosáhne stále méně lidí
„Pokud jde o další vývoj v průběhu roku 2026, nelze očekávat dramatický pokles sazeb. Banky budou reagovat jak na vývoj základních sazeb České národní banky, tak na konkurenci na hypotečním trhu. Výraznější změny v řádu celých procentních bodů proto nejsou pravděpodobné,“ předpokládá Jiří Sýkora. „Momentálně neočekávám snižování úroků. Spíše budeme rádi, když banky své aktuální sazby udrží,“ dodává Drásalová.
Geopolitika může vývoj sazeb zkomplikovat
Klíčovou podmínkou však zůstává stabilní ekonomické prostředí. Jakékoli zhoršení situace by mohlo očekávaný pokles sazeb rychle zastavit – a poslední vývoj ve světě naznačuje, že takové riziko nelze podceňovat.
Na první pohled přitom může situace vypadat poměrně příznivě. Poslední data o inflaci byla velmi dobrá a meziročně se dostala pod 2 procenta. Do hry ale vstupují nové události ve světě. Napětí a vojenské operace na Blízkém východě, konkrétně v Íránu, okamžitě ovlivnily ceny ropy a následně i ceny pohonných hmot. Ty už v Česku začaly znovu růst.
Zkušenost z doby pandemie přitom ukázala, že energie a pohonné hmoty zdražují prakticky celou ekonomiku – promítají se do dopravy, výroby i služeb. Pokud tedy jejich ceny rostou, často s nimi roste i celková inflace. Rozhodující proto bude především to, jak se konflikt bude vyvíjet a jak dlouho potrvá.
„Pro hypotéky to znamená jediné: banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování hnát nebudou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem. A ani Česká národní banka pravděpodobně nebude se snižováním svých sazeb spěchat. V situaci, kdy do ekonomiky promlouvají silné zahraniční vlivy, bude spíše vyčkávat, jak se situace ve světě vyvine. Budou tedy hypotéky brzy výrazně levnější? V nejbližší době spíše ne,“ uzavírá Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.