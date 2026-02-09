Sazby hypoték přešlapují na místě. Co bude nyní rozhodovat o ceně bydlení?

Eva Sovová
Rychlý návrat k levným hypotékám zatím není na pořadu dne. Sazby přešlapují už pár měsíců na místě a prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí. Potvrzuje se nový normál úrokových sazeb kolem pěti procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Krátké fixace sice zlevňují, dlouhé však naopak zdražují a každá desetina procentního bodu může při dlouhé splatnosti znamenat tisíce korun navíc. V prostředí stagnujících sazeb se tak správná volba fixace a banky stává klíčovým faktorem celkové ceny bydlení.

Hypoteční sazby již několik měsíců přešlapují na místě. Swiss Life Hypoindex na...

„Hodnota Swiss Life Hypoindexu na úrovni 4,93 % signalizuje přechod hypotečního trhu do klidnější fáze. Prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí, zároveň však nelze očekávat rychlý ani plošný pokles úrokových sazeb. Další vývoj bude záviset především na krocích jednotlivých bank, jejich ochotě konkurovat cenou a na celkovém ekonomickém prostředí. Pro klienty z toho plyne jasný závěr: úspěch při sjednání hypotéky dnes nestojí na čekání na další pokles sazeb, ale na schopnosti zvolit správnou strategii, správnou banku a správný okamžik,“ komentuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Drobné výkyvy úrokových sazeb hypotečních úvěrů, které nás provázely celým minulým rokem, nadále pokračují. Jedná se o kosmetické změny, které nezavdávají důvod ani k radosti, ani k zármutku. Jsou v podstatě zanedbatelné. Zatímco úrokové sazby za rok klesly a zhruba tři desetiny procentního bodu, cena nemovitostí vzrostla o deset i více procent. Z pohledu výše splátky udělal dobře ten, kdo před rokem nečekal,“ říká David Eim, analytik společnosti Gepard Finance.

Sazby stagnují, důvod ke zlevnění chybí

Únor přinesl další rozevření nůžek mezi kratšími a delšími fixačními obdobími. Zatímco úrokové sazby u ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily. U tříleté fixace se průměrná nabídková sazba snížila na 4,54 %, zatímco u desetileté fixace vzrostla na 5,52 %. Tento vývoj odráží rozdílné cenové strategie jednotlivých bank i přetrvávající nejistotu ohledně budoucí trajektorie úrokových sazeb.

„Pokud ekonomika zrychlí, je zde možná otázka lehčího poklesu. Nicméně nemusí to znamenat snížení sazeb u komerčních bank pro koncové klienty. Poptávka po hypotékách je vysoká a banky zatím nemají důvod sazby korigovat směrem dolů,“ dodává Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti Sirius Finance.

Zdražování bydlení není u konce, říká odborník. Na hypotéku dosáhne stále méně lidí

„V nejbližší době však nečekejme žádné zásadní změny, a to i přesto, že inflace se v české ekonomice po dlouhé době pohybuje pod dvěma procenty. Česká národní banka se snižováním sazeb spěchat nebude. O čemž svědčí i to, že Bankovní rada ve čtvrtek 5. února ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,5 procenta. Navíc ani případné mírné snížení základních sazeb by nezajistilo významný pokles hypotečních sazeb,“ poznamenává Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Aktuálně nižší inflace podle něj nemusí být trvalým jevem, a právě proto centrální banka postupuje velmi opatrně. „I proto nemají komerční banky důvod jít se sazbami dolů. Jak navíc všichni dobře víme, zlevňování českým bankám obvykle trvá výrazně déle než situace, kdy se mají sazby vydat nahoru. Aktuálně navíc nevidíme ani agresivní konkurenční boj, který by ke zlevnění vedl,“ dodává Kadeřábek.

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

Úvěr ve výši 3,5 milionu Kč = měsíční splátka 20 314 Kč

Modelový příklad ukazuje, že měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let a při průměrné nabídkové sazbě 4,93 procenta se mírně snížila na 20 314 korun.

ObdobíPrůměrná úroková sazba v %Měsíční splátka v Kč
Únor 20264,9320 314
Leden 20264,9420 337
Prosince 20254.9120 285
Listopad 20254,9120 268
Říjen 20254,9120 278
Září 20254,9920 450
Srpen 20255,0520 571
Červenec 20255,0320 518
Červen 20254,9420 334
Květen 20254,9620 381
Duben 20255,0120 488
Březen 20255,0520 555
Únor 20255,1120 692
Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od února 2025 do února 2026

Banky hrají rozdílnou hru o klienty

Zatímco v minulosti přistupovaly banky k nastavování sazeb velmi podobně, důležitým rysem současného vývoje je rostoucí nejednotnost v přístupu bank k úročení hypoték.

Část bank využívá relativně klidného období k aktivnějšímu boji o nové klienty a přichází s cílenými slevami, zejména u kratších fixačních období. Právě jednoleté, dvouleté a tříleté fixace se tak stávají hlavním nástrojem, jak oslovit klienty, kteří dosud vyčkávali s pořízením bydlení nebo zvažují refinancování stávající hypotéky. Tyto nabídky často pracují s atraktivní úrokovou sazbou na vstupu, která má klienta motivovat k rychlému rozhodnutí. Z pohledu bank jde o snahu rozhýbat objemy nově poskytnutých úvěrů. Současně si tím banky vytvářejí prostor, jak si klienty udržet i do budoucna – například při refixaci nebo prostřednictvím dalších navazujících finančních služeb.

Naopak jiné bank mají výrazně opatrnější postoj a své úrokové sazby prozatím ponechává beze změny. Tyto instituce vyčkávají na další vývoj inflace a měnové a místo rychlého zlevňování dávají přednost stabilitě a ochraně svých úrokových marží. Výsledkem je trh, na němž se rozdíly mezi jednotlivými nabídkami dále rozevírají.

Jak vznikají nejdražší chyby při žádosti o hypotéku. Analytička radí, na co dát pozor

Každá desetina procenta hraje roli

„Právě rostoucí diferenciace mezi jednotlivými nabídkami zvyšuje význam individuálního přístupu a pečlivého porovnávání podmínek napříč bankami. Rozdíly v úrokových sazbách se dnes sice často pohybují jen v řádu desetin procentního bodu, v praxi však mohou znamenat rozdíl v měsíční splátce v řádu tisíců korun – zejména u vyšších úvěrových částek a delších splatností,“ upozorňuje Jiří Sýkora.

I zdánlivě malá změna úrokové sazby má podle Sýkory totiž při splatnosti 20, 25 nebo 30 let velmi konkrétní a dlouhodobý dopad na rodinný rozpočet. Přestože hypoteční sazby v posledních měsících spíše stagnují s mírným kolísáním, tempo případného zlevňování zůstává umírněné a návrat k výrazně levným hypotékám z minulých let nelze v dohledné době očekávat.

Zároveň je zřejmé, že oživení trhu nepotáhnou pouze nové úvěry, ale také refinancování, která budou v dalších letech hrát stále významnější roli. Mnoho klientů bude znovu řešit podmínky nastavené v době vysokých sazeb, zatímco jiní budou vstupovat na trh s vědomím, že extrémně levné hypotéky se jen tak nevrátí.

„Doporučuji začít řešit nabídku několik měsíců před koncem fixace a nepřijímat první návrh automaticky. Vždy je potřeba porovnat nejen samotnou úrokovou sazbu, ale celkový náklad úvěru, tedy poplatky spojené se změnou banky, náklady na odhad, administrativu a případné doplňkové produkty. Zároveň by lidé neměli podceňovat vyjednávací prostor při refixaci. Banky jsou často ochotnější individuálně upravovat podmínky ve chvíli, kdy klient přichází připravený a aktivně porovnává více alternativ,“ doporučuje Michaela Pudilová, analytička hypotečních úvěrů společnosti Broker Consulting.

S orientací v nabídkách, jejich srovnáním i s celým procesem změny mohou klientům pomoci hypoteční odborníci, kteří v konečném důsledku dokážou zvýšit vyjednávací pozici a ušetřit jim nemalé peníze.

Nadprůměrné množství hypotečních úvěrů, kterým letos bude končit fixace úrokové sazby, by mohlo podle Davida Eima být za jistých okolností osvěžením pro hypoteční trh. „Banky budou cítit směsici ohrožení a příležitosti a tyto pocity by měly v důsledku hrát spíše ve prospěch klientů. Tak, jako nikdo nepřekročí svůj vlastní stín, tak ale ani banky ve svých nabídkách ovšem nepřekročí ekonomickou realitu,“ uzavírá analytik Eim.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš...

Čestný prezident Motoristů sobě a poslanec FIlip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident si podle něj dobrovolně stoupl do politického...

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí, ale i nájmů jsou už tak vysoko, že mnoho mladých lidí rezignovalo na osamostatnění se a pořízení si vlastního bydlení. Ale i ti mladí, kteří ještě nerezignovali, většinou spoléhají...

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

V únoru dostanete menší peníze než v lednu, upozorňuje sociálka penzisty

ilustrační snímek

Částka, která přijde v únoru českým důchodcům na účet, bude menší než v lednu. Česká správa sociálního zabezpečení na to upozornila na svém webu. Penze, která přijde v únoru, je ve správné výši a...

Zdražování bydlení není u konce, říká odborník. Na hypotéku dosáhne stále méně lidí

Jan Brejl

Česká bankovní asociace považuje loňský rok z hlediska objemu poskytnutých hypoték za dobrý. Avšak objem hypotečního trhu nahoru ženou zdražující nemovitosti. Více v rozhovoru s Jan Brejlem,...

Sazby hypoték přešlapují na místě. Co bude nyní rozhodovat o ceně bydlení?

Ilustrační snímek

Rychlý návrat k levným hypotékám zatím není na pořadu dne. Sazby přešlapují už pár měsíců na místě a prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí. Potvrzuje se nový normál úrokových sazeb...

9. února 2026

Rizikové profese mají nárok na příspěvek na penzijko. Jak ho využít naplno?

ilustrační snímek

Od ledna 2026 vstoupila v platnost důležitá novinka, která se týká tisíců zaměstnanců pracujících v náročných profesích a ve zdravotně škodlivém prostředí. Zaměstnavatelé jim nově musí povinně...

8. února 2026

Technologie nám pomáhají, ale nerozhodují za nás, říká manažer likvidací

Martin Vyskočil, manažer likvidací vozidel v ČPP

Smysl pro spravedlnost ho přivedl ke studiu policejní akademie. Místo kriminalistiky ale nakonec zakotvil v pojišťovnictví – a už třináct let se Martin Vyskočil věnuje likvidaci škod na vozidlech v...

7. února 2026

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Ilustrační snímek

A je to tady. I letos musí podnikatelé, drobní živnostníci i další osoby samostatně výdělečně činné podat daňové přiznání a přiznat své příjmy. Vyplnit a odevzdat formulář musí i někteří zaměstnanci,...

6. února 2026

Lyže, úraz, vrtulník. Účet, který za zimní dovolenou nechcete platit

úraz na lyžích

Pár dní pohody na lyžích či snowboardu – který milovník zimních sportů by o to nestál. Jenže právě jarní prázdniny patří každoročně k nejriskantnějším obdobím na svazích, s množstvím úrazů. Přičemž i...

6. února 2026

V únoru dostanete menší peníze než v lednu, upozorňuje sociálka penzisty

ilustrační snímek

Částka, která přijde v únoru českým důchodcům na účet, bude menší než v lednu. Česká správa sociálního zabezpečení na to upozornila na svém webu. Penze, která přijde v únoru, je ve správné výši a...

5. února 2026  13:30

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí, ale i nájmů jsou už tak vysoko, že mnoho mladých lidí rezignovalo na osamostatnění se a pořízení si vlastního bydlení. Ale i ti mladí, kteří ještě nerezignovali, většinou spoléhají...

5. února 2026

Radost z miminka, šok v rozpočtu. Co narození dítěte udělá s financemi

Příprava domácího rozpočtu na narození dítěte.

Plánování rodiny nekončí u kočárku a bodyček. Skutečnou zkouškou je rodinný rozpočet, který se s příchodem dítěte dramaticky promění. Výdaje rostou rychleji, než si většina rodičů připouští, zatímco...

5. února 2026

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

4. února 2026  14:12

Zdražování bydlení není u konce, říká odborník. Na hypotéku dosáhne stále méně lidí

Jan Brejl

Česká bankovní asociace považuje loňský rok z hlediska objemu poskytnutých hypoték za dobrý. Avšak objem hypotečního trhu nahoru ženou zdražující nemovitosti. Více v rozhovoru s Jan Brejlem,...

4. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nový trend: Tisíce párů si už hlídají manželskou smlouvou své osobní finance a majetek

ilustrační snímek

Nasekat dluhy je často snadné, přiznat se k nim doma své manželce či manželovi už tak snadné pro řadu lidí není. Potvrzují to občanské poradny. Doba se ale mění. V Česku přibývá párům, které...

4. února 2026

Proč neodkládat penzijko na později? Využijte státní příspěvky i rekordní výnosy

Advertorial
Pokud se rozhodnete zahrnout penzijní pojištění mezi produkty, kterými si...

Chcete, aby si vaše budoucí já jednou neřeklo, „měl/a jsem začít dřív“? Leden je ideální čas nastartovat penzijko. Kombinuje totiž výhody, které jinde naráz nedostanete: státní příspěvky, peníze...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.