Hypotéky mírně zdražují. Letos zamíchá kartami nejen silná poptávka po bydlení

Eva Sovová
Pokles hypotečních sazeb se v závěru roku 2025 zastavil, ale začátek roku 2026 přinesl první mírný růst. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba v lednu zvýšila na 4,94 %. Jde o první drobný růst sazeb od loňského léta. Rok 2026 bude ve znamení velké poptávky po bydlení i silného refinancování hypoték kvůli končící fixaci sazeb.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na začátku loňského roku se průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů pohybovala mírně nad úrovní 5,1 % a navázala na klesající trend z roku 2024. Během prvního pololetí 2025 sazby dál velmi pozvolna klesaly, tempo snižování však bylo oproti předchozímu roku zřetelně pomalejší.

Banky do svých ceníků postupně promítaly očekávaný vývoj základních sazeb České národní banky, zároveň si však zachovávaly výraznou opatrnost. Přetrvávající nejistota ohledně dalšího makroekonomického vývoje, inflačního výhledu i fiskální politiky státu jim nedávala prostor pro razantnější úpravy sazeb směrem dolů.

Hypotéka po padesátce? Banky se jim nebrání, má to však určitá „ale“

„V roce 2025 se hypoteční sazby definitivně vzdálily extrémům předchozích let a hypoteční trh se tak usadil v prostředí nového normálu, kdy se úrokové sazby pohybují na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ komentuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

V lednu 2026 dosáhl Swiss Life Hypoindex hodnoty 4,94 %, což představovalo meziměsíční nárůst o 3 bazické body oproti prosinci. „Jde o technickou korekci po předchozí stagnaci. Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ poznamenává Sýkora.

V lednu 2026 dosáhl Swiss Life Hypoindex hodnoty 4,94 %, což představovalo...

„O možnosti mírného zvýšení úrokových sazeb hypotečních úvěrů se hovořilo již několik týdnů. A ještě před koncem roku v tomto ohledu první banky učinily zcela konkrétní kroky, když zvýšily úrokové sazby hypoték o jednu až dvě desetiny procentního bodu. Aktuálně není žádný důvod očekávat nějaké drama. Zřejmě se bude jednat o spíše kosmetické změny. Ale banky jasně potvrdily, že trend poklesu sazeb je prozatím u konce a co víc, že bude zřejmě vystřídán mírným nárůstem,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Podnikáte a chcete bydlet? Co si ohlídat, aby vám banka nezamítla hypotéku

„V průběhu prosince došlo u několika bank k postupnému a očekávanému zvýšení úrokových sazeb na hypotékách. Kdo využil různé marketingové akce bank z listopadu a prosince, udělal dobře,“ říká Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti Sirius Finance.

„Guvernér České národní banky Aleš Michl opakovaně uvedl, že základní úrokové sazby v ekonomice klesat nebudou. Bankovní rada je podle něj připravena držet vyšší sazby delší dobu a nevylučuje ani jejich případné zvýšení, mimo jiné v souvislosti s rostoucím státním deficitem. Otázkou samozřejmě zůstává, jak se situace nakonec vyvine. Osobně se přikláním k tomu, že sazby zůstanou delší dobu beze změny, a to vzhledem k aktuálnímu nastavení bankovní rady. Zároveň ale nevidím ani silný důvod pro jejich další zvyšování,“ předpokládá Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Úvěr ve výši 3,5 milionu Kč = měsíční splátka 20 337 Kč

Modelový příklad ukazuje, že měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let a při průměrné nabídkové sazbě 4,94 procenta se mírně zvýšila na 20 337 korun.

ObdobíPrůměrná úroková sazba v %Měsíční splátka v Kč
Leden 20264,9420 337
Prosince 20254.9120 285
Listopad 20254,9120 268
Říjen 20254,9120 278
Září 20254,9920 450
Srpen 20255,0520 571
Červenec 20255,0320 518
Červen 20254,9420 334
Květen 20254,9620 381
Duben 20255,0120 488
Březen 20255,0520 555
Únor 20255,1120 692
Leden 20255,1320 730
Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od ledna 2025 do ledna 2026

Poptávka po nemovitostech bude silná

Hypoteční i realitní trh zažil v uplynulém roce výrazné oživení. Objem nových hypoték dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2021, a to navzdory přetrvávajícím vyšším úrokovým sazbám u úvěrů na bydlení. S růstem cen nemovitostí ale rostla i průměrná výše hypotéky, která se zvýšila z 3,9 milionu korun na 4,3 milionu korun. A s ní i průměrná měsíční splátka, která ke konci roku činila 23 250 korun.

KOMENTÁŘ: Cesta k vlastnímu domovu? Na scénu se vrací družstevní bydlení

„Aktuálně neexistuje žádný jednoznačný důvod, proč by zájem o hypotéky měl v roce 2026 výrazněji poklesnout. Pokud se udrží tempo posledních měsíců, tak rok 2026 bude mít z pohledu objemu poskytnutých hypoték ještě větší potenciál než rok 2025,“ předpokládá Eim.

„Rok 2025 byl pro hypotéky celkově pozitivní, trh se dál nadechoval po slabších letech a zájem o vlastní bydlení zůstával silný i ve srovnání s nájemním bydlením,“ popisuje Jana Vaisová, hypoteční specialistka FinGO. „V roce 2026 se trh zklidní a přejde do stabilnější fáze. Hlavním zdrojem poptávky už nebudou odložené nákupy, ale přirozené životní potřeby domácností, jako je stěhování, založení rodiny nebo rekonstrukce, a také končící fixace hypoték,“ dodává Filip Křivánek, online hypoteční specialista hyponamiru.cz.

Ceny nemovitostí nejspíš dál porostou

Podle odborníků bude letos poptávka po nemovitostech silná, zejména v atraktivních lokalitách jako Praha a Brno. Mezi kupujícími budou lidé hledající vlastní bydlení, ale také investoři do nájemních a investičních nemovitostí. Ceny novostaveb se tak mohou meziročně zvýšit o 5 až 7 % a vyšší ceny nových projektů se pravděpodobně promítnou i do cen starších nemovitostí.

Se splněním dražších snů může pomoct americká hypotéka

Nové stavby budou vznikat stále jen pomalu kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení, nedostatku pracovní síly a omezené dostupnosti vhodných stavebních pozemků. „Ceny nových projektů zvýší také přísnější energetické normy, zavádění moderních technologií a vyšší standardy bydlení. Rozdíly mezi regiony zůstanou výrazné. Nejdražší budou nemovitosti v Praze a Brně. Naopak levněji bude možné pořídit nemovitost například v Ústí nad Labem, Jihlavě nebo v Karlových Varech,“ poznamenává Miroslav Majer ze startupu hyponamiru.cz.

Refinancování hypoték bude letos velmi silné

„Pokud budeme o roku 2026 mluvit nejen z pohledu nových hypoték, ale i z pohledu refinancování, které je nedílnou součástí trhu, tak bych zdůraznil, že v roce 2026 bude končit fixace úrokové sazby nebývale velkému počtu klientů,“ říká Eim.

Podle údajů České národní banky se bude jednat hypotéky v objemu zhruba 460 miliard korun Kč, což odpovídá řádově 150 tisícům hypotečních úvěrů.

„Konec fixace je okamžikem, kdy klienti mohou velmi vážně zvažovat případné refinancování. I když se banky budou snažit maximum klientů udržet, nějaké ztráty jsou nevyhnutelné. A protože se bavíme o opravdu velkém množství klientů a o velkém objemu hypoték, lze očekávat, že i tento fenomén se na výsledcích letošního podepíše,“ uzavírá David Eim.

Uvažujete, že si letos vezmete hypotéku?

celkem hlasů: 3
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co o sobě v zaměstnání říkat a co si raději nechat pro sebe? Psycholožka vysvětluje

Premium
Kristýna Šlajsová, firemní a poradenský psycholog a také kouč

Kolegyně z osobního oddělení má nemocný žaludek, firemní ajťák se právě rozešel s přítelkyní, markeťák má dluhy a šéfka nezvládá své tři děti. Opravdu toho máte o lidech v pracovním týmu vědět tolik?...

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

ilustrační snímek

Od ledna mají lidé možnost žádat o superdávku podle nových pravidel. Ta slučuje hned několik podpor státu dohromady. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a na živobytí a doplatek na bydlení....

Roboti nám v práci moc nepomohou. Vítejte v továrně na tatrovky do kapsy

Kaden - Na modelech slavných automobilů spolupracuje Kaden s odborníky z...

Psal se rok 1996, když z továrny bývalé textilky v Novém Hrádku vyjela první Škoda Octavia. Nemířila však na silnici, ale do vitríny – byl to totiž přesný zmenšený model slavného automobilu. A od té...

Nemocenská 2026: Proč jsou OSVČ při nemoci většinou bez peněz a jak na mateřskou

ilustrační snímek

Pracovní neschopnost je pro většinu OSVČ výrazně nepříjemnější situací než pro zaměstnance. Zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu mají totiž vždy nárok na náhradu mzdy a následně...

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

ilustrační snímek

Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce si mohou v roce 2026 vydělat o pětistovku víc bez zátěže odvodů. Živnostníkům a drobným podnikatelům však odvody narostou skokově, nová vláda ale...

7. ledna 2026

Hypotéky mírně zdražují. Letos zamíchá kartami nejen silná poptávka po bydlení

ilustrační snímek

Pokles hypotečních sazeb se v závěru roku 2025 zastavil, ale začátek roku 2026 přinesl první mírný růst. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba v lednu zvýšila na 4,94 %. Jde o první...

7. ledna 2026

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

ilustrační snímek

Od ledna mají lidé možnost žádat o superdávku podle nových pravidel. Ta slučuje hned několik podpor státu dohromady. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a na živobytí a doplatek na bydlení....

6. ledna 2026

Novinky 2026: Kolik zaplatí bohatí s vysokými výdělky na odvodech a dani z příjmu

ilustrační snímek

Lidé s velmi vysokými příjmy zaplatí v příštím roce více na sociálním pojištění. V roce 2026 se totiž zvýšil maximální vyměřovací základ. Současně ale tito výděleční lidé zaplatí méně na dani z...

6. ledna 2026

Nová pravidla povinného ručení jsou přísnější. Kdo ho nemusí platit?

Registr vozidel ve Škodově paláci v Praze. (10.12.2008)

Povinné ručení se od 1. ledna 2026 mění. Nová pravidla dopadnou na notorické neplatiče i zapomnětlivce, kteří zaplatí víc do garančního fondu. Díky online propojení databází si také úřady na hříšníky...

5. ledna 2026  12:27

Co o sobě v zaměstnání říkat a co si raději nechat pro sebe? Psycholožka vysvětluje

Premium
Kristýna Šlajsová, firemní a poradenský psycholog a také kouč

Kolegyně z osobního oddělení má nemocný žaludek, firemní ajťák se právě rozešel s přítelkyní, markeťák má dluhy a šéfka nezvládá své tři děti. Opravdu toho máte o lidech v pracovním týmu vědět tolik?...

5. ledna 2026

Roboti nám v práci moc nepomohou. Vítejte v továrně na tatrovky do kapsy

Kaden - Na modelech slavných automobilů spolupracuje Kaden s odborníky z...

Psal se rok 1996, když z továrny bývalé textilky v Novém Hrádku vyjela první Škoda Octavia. Nemířila však na silnici, ale do vitríny – byl to totiž přesný zmenšený model slavného automobilu. A od té...

4. ledna 2026

Loví manažery, kteří práci nehledají. Proč headhunter musí být „hráč“

Ondřej Havlíček, spoluzakladatel a spolumajitel poradenské kanceláře WOLF HUNT

Tam, kde se vydělává, se nabírá. Stejně jako e-commerce během covidu dnes tlačí na trh obranný průmysl a poptávka po zkušených manažerech se přelévá i do dalších sektorů. „Jenže ani v době náborového...

3. ledna 2026

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Se splněním dražších snů může pomoct americká hypotéka

americká hypotéka

Potřebujete zaplatit vysoké školné nebo chcete udělat větší investici, jenže se vám nedostává vlastních finančních prostředků. Na řadu tak nejspíš přijdou úvahy o úvěru. Ovšem který bude ten správný?...

2. ledna 2026

Nemocenská 2026: Proč jsou OSVČ při nemoci většinou bez peněz a jak na mateřskou

ilustrační snímek

Pracovní neschopnost je pro většinu OSVČ výrazně nepříjemnější situací než pro zaměstnance. Zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu mají totiž vždy nárok na náhradu mzdy a následně...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.