Během posledního čtvrtletí se sazby nepohnuly ani jedním směrem a zůstaly zamrzlé těsně pod pětiprocentní hranicí. Poslední měsíc roku nabídkové sazby stagnovaly a Swiss Life Hypoindex tak uzavírá rok 2025 na hodnotě 4,91 %.
„Trh charakterizuje stagnace: jednotlivé akční nabídky bank sice pracují s individuálními slevami, ale průměrné sazby se drží pod pětiprocentní hranicí bez citelnějšího pohybu oběma směry. Pro klienty to znamená prostředí, v němž jsou měsíční splátky stále relativně vysoké, zároveň však nehrozí, že by se parametry poskytovaných hypoték z měsíce na měsíc zásadně měnily,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
„Poslední dobou se již zcela otevřeně mluví o tom, že doba poklesu úrokových sazeb skončila. Česká národní banka ponechává klíčové úrokové sazby již od května beze změn a nevylučuje ani variantu zvýšení sazeb, pokud se to v příštím roce ukáže jako nutné. Situace se odráží i ve vývoji cen dlouhodobých zdrojů. Ty v posledních měsících vzrostly způsobem, který si dokonce možná vyžádá reakci bank v podobě mírného zdražení hypotečních úvěrů,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance s tím, že do nového roku hypotéky vstoupí zřejmě s novými, vyššími cenovkami.
„Úrokové sazby s velkou pravděpodobností dosáhly svého letošního dna a neočekávám, že se v následujících měsících dočkáme snižování. Banky jsou po odpočtu nákladů, rizikových a obchodních marží téměř na nule a prostor pro snižování tu není,“ dodává Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti Sirius Finance.
Toto „zamrznutí“ sazeb probíhá na pozadí hodnocení finančního sektoru Českou národní bankou. Ta při posledním jednání o finanční stabilitě konstatovala, že bankovní sektor je dobře kapitálově vybavený, odolný a česká ekonomika se nachází v růstové fázi finančního cyklu. Zároveň ale upozornila na rostoucí aktivitu na hypotečním trhu a také na rizika spojená s investičními hypotékami – tedy úvěry na pořízení třetí a další nemovitosti nebo nemovitosti určené k pronájmu.
Právě na tento segment míří nové doporučení ČNB, podle kterého mají banky od 1. dubna 2026 u investičních hypoték uplatňovat maximální LTV 70 % a limit DTI na úrovni 7:
- LTV (Loan to Value) maximálně 70 % – klient si tedy může půjčit nejvýše 70 % z hodnoty kupované nemovitosti, zbylých 30 % musí uhradit z vlastních zdrojů.
- DTI (Debt to Income) maximálně 7 – celkové zadlužení žadatele (včetně nově čerpaného úvěru) by nemělo přesáhnout sedminásobek jeho čistého ročního příjmu.
Z krátkodobého hlediska to samo o sobě nemění aktuální úroveň nabídkových sazeb, ale ovlivňuje strukturu poptávky – zejména u klientů využívajících vyšší úvěrovou páku k nákupu investičních nemovitostí.
Investoři do nemovitostí mohou být zranitelnější
Úvěry sloužící pro nákup investičních nemovitostí podle centrální banky vykazují rizikovější profil než hypotéky na vlastní bydlení – typicky kvůli vyššímu zadlužení domácností, menší ochotě „bojovat“ za danou nemovitost v případě problémů se splácením a závislosti na příjmech z nájmu. Pokud by se situace na trhu zhoršila (například poklesem cen bydlení nebo nájmů), mohou být investoři zranitelnější než vlastníci, kteří v nemovitosti bydlí.
„Vidíme, že investiční hypotéky se stávají významným motorem poptávky po nemovitostech. Přísnější limity jsou logickou snahou tlumit přehřívání trhu a zároveň chránit jak banky, tak klienty před nadměrným zadlužením,“ komentuje krok centrální banky Miroslav Majer z portálu hyponamíru.cz.
„Je dobré připomenout, že jde o doporučení, nikoli o právně závazné nařízení. V praxi se ale banky doporučení ČNB velmi pečlivě drží – už proto, že právě centrální banka je hodnotí z hlediska obezřetnosti, řízení rizik a finanční stability. Odchylka od doporučení by musela být velmi dobře obhájena,“ dodává Petr Jermář, hlavní finanční analytik Banky.cz.
Podíl nájemního bydlení v Česku postupně stoupá
Podle dat Eurostatu žilo loni v Česku ve vlastním 74,7 % lidí. Nájemní bydlení tak využívá pouze čtvrtina českých domácností. Jeho podíl v posledních letech nicméně pozvolna roste, a to z 21,1 % v roce 2020 na 25,3 % v roce 2024. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Komerční banku dnes 8 z 10 Čechů považuje vlastní bydlení za nedosažitelné a mladí lidé ve věku ve věku 18 až 29 let jsou ještě více skeptičtí. Bydlení ve vlastním považuje za nedosažitelné 9 z 10 mladých. Ceny bytů napříč Českem letos stoupají nejrychleji za poslední tři roky.
„Hlavním faktorem růstu cen nemovitostí je dlouhodobý nepoměr mezi nabídkou a poptávkou. K výsledné ceně přispívá i zdlouhavý proces povolování staveb, zdražování materiálů nebo rostoucí cena práce ve stavebnictví. Zároveň ale platí, že právě v takovém prostředí je úkolem finančních institucí nabízet lidem řešení, která jim cestu k vlastnímu bydlení zpřístupní – ať už jde o atraktivní úvěry včetně těch udržitelných, podporu rekonstrukcí, nebo alternativní formy financování,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze skupiny KB.
Úvěr ve výši 3,5 milionu Kč = měsíční splátka 20 285 Kč
Modelový příklad ukazuje, že měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let a při průměrné nabídkové sazbě 4,91 procenta p. a. zůstává téměř beze změny – činí 20 285 korun. Meziročně přitom splátka klesla o 624 korun.
|Období
|Průměrná úroková sazba v %
|Měsíční splátka v Kč
|Prosince 2025
|4.91
|20 285
|Listopad 2025
|4,91
|20 268
|Říjen 2025
|4,91
|20 278
|Září 2025
|4,99
|20 450
|Srpen 2025
|5,05
|20 571
|Červenec 2025
|5,03
|20 518
|Červen 2025
|4,94
|20 334
|Květen 2025
|4,96
|20 381
|Duben 2025
|5,01
|20 488
|Březen 2025
|5,05
|20 555
|Únor 2025
|5,11
|20 692
|Leden 2025
|5,13
|20 730
|Prosinec 2024
|5,22
|20 909
|Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od prosince 2024 do prosince 2025
Nejlevnější jsou stále hypotéky s fixací na tři roky
Nejvýhodnější podmínky stále nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se pohybuje na úrovni 4,57 procenta. Naopak nejvyšší sazby zůstávají i v prosinci u LTV nad 80 procent u desetileté fixace (5,69 procenta) a u LTV do 80 procent rovněž u desetileté fixace (5,37 procenta).
|Fixace
|Do 80 % LTV
|Nad 80 % LTV
|1 rok
|4,92
|5,26
|3 roky
|4,57
|4,92
|5 let
|4,80
|5,16
|10 let
|5,37
|5,69
|zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti
Scénář pro rok 2026 sazby hypoték v pásmu kolem 4 %
Jako nejpravděpodobnější scénář pro rok 2026 se podle odborníků jeví pokračující mírný růst cen rezidenčních nemovitostí. Tempo bude ale v průměru nižší než v době „hypoteční horečky“ před rokem 2022, přesto však patrné zejména ve velkých městech a kvalitních lokalitách. U investičních bytů může zpřísnění podmínek financování část investorů odradit a růst cen v tomto segmentu zpomalit. U bytů pořizovaných pro vlastní bydlení ale zůstane dominantním faktorem dlouhodobě omezená nabídka.
„Pro příští rok očekáváme, že se hypoteční sazby budou pohybovat převážně ve čtyřprocentním pásmu, s případnými posuny v řádu desetin procentního bodu. Hypotéky za dvě procenta však zůstanou i v roce 2026 jen vzpomínkou,“ uzavírá analytik Sýkora.