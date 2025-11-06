Hypoteční sazby zamrzly, trhem hýbe refinancování. Zahýbe nová vláda hypotékami?

Eva Sovová
Listopad nepřinesl na hypoteční trh žádné zlevnění. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu zůstala na 4,91 procenta. Sto tisíc domácností přitom čeká refinancování. Nejvíce se zvýšení sazeb dotkne nízkopříjmových domácností, které si v minulých letech vzaly hypotéku „na doraz“. Zatímco banky vyčkávají, vláda ve svém programovém prohlášení slibuje levnější hypotéky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Pomalu, leč nevyhnutelně se blíží konec roku. A přinejmenším v oblasti úrokových sazeb hypotečních úvěrů bude zřejmě spíše ve znamení poklidného rozjímání než nějakého velkého předvánočního šílenství. Bankám se pomalu chýlí ke konci velice úspěšný rok. Je pravděpodobné, že roční plány bohatě splní a to většinou nepodporuje zuřivý konkurenční boj. A i kdyby to tak nebylo, stagnující tržní úrokové sazby nedávají pro snižování sazeb žádný výrazný prostor. Dokonce si dovedu představit, že se jednotlivě může objevit i drobné zdražení,“ říká David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

„Listopad přinesl na hypoteční trh stabilizaci – nebo stagnaci, záleží na úhlu pohledu. Podle aktuálních dat Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba hypoték udržela na úrovni 4,91 procenta, tedy na stejné hodnotě jako v říjnu. Za celý letošní rok tak úrokové sazby klesly o přibližně o třetinu procentního bodu,“ komentuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„K výraznějšímu pohybu směrem dolů by mohlo dojít až při znatelnějším poklesu inflace nebo silnějším konkurenčním tlaku mezi poskytovateli úvěrů, což však v nejbližší době neočekáváme. Banky místo plošného snižování sazeb častěji volí individuální zvýhodnění, například úlevy na poplatcích či doplňkové benefity. Tyto kroky nelze chápat jako systematické zlevňování, spíše jako vstřícný krok, který má klientům nabídnout výhodnější podmínky,“ poznamenává Michaela Pudilová, analytička hypotečních úvěrů společnosti Broker Consulting .

Podle aktuálních dat Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba hypoték...

Navzdory stagnaci úrokových sazeb se zatím nedá podle odborníků mluvit o výrazném oživení hypotečního trhu. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení je sice meziročně vyšší, ale stále nedosahuje úrovní z roku 2020, kdy byly objemy sjednaných hypoték rekordní. Důvodů je hned několik. Vysoké ceny nemovitostí, opatrnost domácností při přijímání dlouhodobých závazků a nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky.

„Aktuální sazby kolem pěti procent jsou sice nižší než loni, ale pro řadu zájemců o vlastní bydlení zůstávají nad hranicí finanční dostupnosti,“ upozorňuje Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka se téměř nezměnila

Modelový příklad ukazuje, že měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) se splatností 25 let a při průměrné nabídkové sazbě 4,91 procenta p. a. zůstává téměř beze změny – činí 20 268 korun. Meziročně přitom splátka klesla o 848 korun.

ObdobíPrůměrná úroková sazba v %Měsíční splátka v Kč
Listopad 20254,9120 268
Říjen 20254,9120 278
Září 20254,9920 450
Srpen 20255,0520 571
Červenec 20255,0320 518
Červen 20254,9420 334
Květen 20254,9620 381
Duben 20255,0120 488
Březen 20255,0520 555
Únor 20255,1120 692
Leden 20255,1320 730
Prosinec 20245,2220 909
Listopad 20245,3221 116
Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od listopadu 2024 do listopadu 2025

Trh žije refinancováním

Stagnace sazeb a opatrnost bank při jejich snižování přichází v období, kdy na trh proudí zvýšený počet žádostí o refinancování hypoték. Letos totiž dochází k hromadnému konci fixací sjednaných v letech 2020 a 2021, kdy se úrokové sazby běžně pohybovaly pod hranicí dvou procent. Klienti, kteří tehdy uzavřeli pětiletou fixaci s úrokem 1,89 procenta, jsou dnes postaveni před realitu refinancování za více než dvojnásobnou sazbu.

„Domácnosti, které splácely 10 tisíc korun měsíčně, se nyní mohou dostat na téměř 14 tisíc korun. U vyšších hypoték, například pětimilionového úvěru na 30 let, se navýšení pohybuje i kolem 7 tisíc korun měsíčně. To už pro mnoho lidí představuje skutečnou finanční zátěž,“ říká Jana Vaisová, hypoteční specialistka FinGO.

V letošním roce končí fixace hypotečních úvěrů zhruba 100 tisícům českých domácností. „Podle našich dat jde o úvěry v celkovém objemu přibližně 184 miliard korun, které byly sjednány v letech 2020–22 s tehdejšími historicky nízkými sazbami kolem 2 procent. Dnes se úroky pohybují zpravidla mezi 4,29 až 5,09 procenta, což pro řadu rodin znamená citelné navýšení splátek,“ přibližuje Vaisová.

Koho se refinancování nejvíce dotkne

Refinancování se stává podle odborníků jednou z klíčových oblastí zájmu bank. Mnohé z nich proto nabízejí individuální sazby, poplatkové slevy nebo garantované podmínky při přechodu klienta z jiné instituce.

„Konkurenční boj v tomto segmentu způsobuje, že nabídky pro refinancující klienty bývají o 0,1 až 0,2procentního bodu nižší než standardní sazby určené pro nové úvěry. Banky se tímto způsobem snaží zmírnit odliv klientů a současně získat klienty jiných bank v rámci refinancování jako strategický prostor pro další růst,“ říká Sýkora.

Dřív bylo nutné se kvůli hypotéce vzít. Jak se proměnily úvěry na bydlení

Nejvíce se zvýšení sazeb dotkne nízkopříjmových domácností, které si v minulých letech vzaly hypotéku „na doraz“. Pokud se jejich příjmy od té doby nezvýšily nebo se jejich situace zkomplikovala, například narozením dítěte, nemusí dnes na refinancování dosáhnout.

Nejlevnější jsou hypotéky s fixací na tři roky

Nejvýhodnější podmínky aktuálně nabízejí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se pohybuje lehce nad hranicí 4,5 procenta. Naopak nejvyšší sazby zůstávají i v listopadu u LTV nad 80 procent u desetileté fixace (5,68 procenta) a u LTV do 80 procent rovněž u desetileté fixace (5,36 procenta).

Úrokové sazby – listopad 2025
FixaceDo 80 % LTVNad 80 % LTV
1 rok4,925,25
3 roky4,564,91
5 let4,795,15
10 let5,365,68
zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

Zahýbe nová vláda s hypotékami?

S cenami hypotečních úvěrů by mohla zahýbat nová česká vláda, která ve svém programovém prohlášení zmiňuje státní zvýhodněné půjčky, a především pak podporu úroků z hypoték při koupi prvního bytu.

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Zároveň chce nová vláda prohlásit bydlení zákonem za veřejný zájem. Dostupné bydlení přitom řadí mezi své klíčové priority a v programovém prohlášení kromě reformy stavebního řízení a jeho efektivní digitalizace klade důraz i na zlepšení a zrychlení územního plánování. Paragrafové znění nového stavebního zákona by mělo být nejspíš představeno již v následujících dnech.

„Dokud vláda nezačne řešit skutečný zdroj problému, tedy nízkou výstavbu, budeme se točit v bludném kruhu. Dotované hypotéky povedou k dražšímu bydlení, vyšším úrokovým sazbám a horšímu stavu veřejných financí. A to vše nakonec opět zaplatí daňoví poplatníci,“ říká ekonom Tom Kadeřábek.

„Nově vznikající vláda staví bydlení mezi své priority, protože podle průzkumů jde o oblast, která lidi nejvíce trápí. Navrhovaná opatření, pokud budou skutečně realizována tak, jak bylo avizováno, mají potenciál současné kritické situaci výrazně pomoci,“ uzavírá Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Máte v hlavě důležité ekonomické pojmy a finanční čísla. Otestujte se

Inflace, nezaměstnanost, důchody, úroková sazba, repo sazba, srážková daň…nejen tyto pojmy včetně aktuálních čísel na nás vyskakují z médií, mobilů a z internetu. Používají je ve svých hodnoceních a...

Smršť novinek: Co čeká firmy od listopadu a v lednu nejen vůči zaměstnancům

V následujících měsících se firmy musejí připravit na doslova smršť legislativních změn. Už v listopadu začne platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti a nová legislativa týkající se BOZP. Další...

Nový trend: Proč se ve firmách ptají na názory a spokojenost zaměstnanců

Premium

A jak se vám u nás pracuje? Pokládá vám zaměstnavatel čas od času podobnou otázku? Ne? Pak riskuje, že včas neodhalí narůstající nespokojenost v týmu a přijde o klíčové pracovníky.

Zdravotní pojištění 2026: Kdo bude muset sáhnout hlouběji do kapsy

Pokud za někoho neplatí zdravotní pojištění stát, což jsou například děti, důchodci či třeba studenti, řada dalších lidí se těmto povinným odvodům nevyhne. V příštím roce si navíc bude muset hlouběji...

Život žiji naplno tam, kde zrovna jsem, říká švédský šéf českého Oriflame

Pro jednu firmu pracuje již patnáct let, ovšem ne v jedné zemi, jak to bývá běžné. Švéd Mikael Björkmyr jich v rámci svého působení u kosmetické firmy Oriflame vystřídal už sedm. A, i když je každá...

Hypoteční sazby zamrzly, trhem hýbe refinancování. Zahýbe nová vláda hypotékami?

Listopad nepřinesl na hypoteční trh žádné zlevnění. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu zůstala na 4,91 procenta. Sto tisíc domácností přitom čeká refinancování. Nejvíce se zvýšení...

6. listopadu 2025

Pojištění soběstačnosti chrání i rodinu. Jak funguje a na kolik přijde

Zajištění proti ztrátě soběstačnosti dává oporu nejen tomu, kdo uzavře toto pojištění, ale také celé rodině. Pokud totiž dojde k tomu, že se některý z členů rodiny o sebe sám plně nepostará, typicky...

5. listopadu 2025

Schopnosti jednat s lidmi, číst situace a udržet klid. Co obnáší práce v ostraze

Doba, kdy ostrahu vykonávali lidé bez zkušeností nebo „na okraji“, je už pryč. Situace se totiž hodně proměnila. Bezpečnostní práce je zodpovědná, často v náročném prostředí, a navíc na směny. Kdo ji...

5. listopadu 2025

Zdravotní pojištění 2026: Kdo bude muset sáhnout hlouběji do kapsy

Pokud za někoho neplatí zdravotní pojištění stát, což jsou například děti, důchodci či třeba studenti, řada dalších lidí se těmto povinným odvodům nevyhne. V příštím roce si navíc bude muset hlouběji...

5. listopadu 2025

Klasické phishingové útoky jsou překonané, podvodníci cílí na psychiku

Voják na misi, který potřebuje peníze nebo slavná osobnost s unikátním investičním tipem? To už jsou zastaralé pokusy, jak obrat lidi o peníze. Útočníci dnes vsázejí na psychologickou manipulaci, kdy...

4. listopadu 2025

Poradna: Jak dosáhnout u pojišťovny na vyšší odškodnění po autonehodě

Každý, kdo někdy řešil odškodnění po dopravní nehodě, se setkal s formuláři. Pojišťovny je používají k usnadnění práce svých likvidátorů. Co je dobré vědět o odškodnění po dopravní nehodě, jak...

4. listopadu 2025

Spoléhat jen na důchod? To by byla chyba, investice jsou téměř nutností

Advertorial

Už loni tvořili lidé starší 65 let více než pětinu české populace a tato hodnota v následujících letech ještě poroste, protože do důchodu míří silné generace. Otázka budoucích důchodů tak logicky...

3. listopadu 2025

Nový trend: Proč se ve firmách ptají na názory a spokojenost zaměstnanců

Premium

A jak se vám u nás pracuje? Pokládá vám zaměstnavatel čas od času podobnou otázku? Ne? Pak riskuje, že včas neodhalí narůstající nespokojenost v týmu a přijde o klíčové pracovníky.

3. listopadu 2025

KVÍZ: Máte v hlavě důležité ekonomické pojmy a finanční čísla. Otestujte se

Inflace, nezaměstnanost, důchody, úroková sazba, repo sazba, srážková daň…nejen tyto pojmy včetně aktuálních čísel na nás vyskakují z médií, mobilů a z internetu. Používají je ve svých hodnoceních a...

vydáno 2. listopadu 2025

Život žiji naplno tam, kde zrovna jsem, říká švédský šéf českého Oriflame

Pro jednu firmu pracuje již patnáct let, ovšem ne v jedné zemi, jak to bývá běžné. Švéd Mikael Björkmyr jich v rámci svého působení u kosmetické firmy Oriflame vystřídal už sedm. A, i když je každá...

1. listopadu 2025

Alternativní fondy jsou v penzijku novinkou. Jsou ale vhodné pro každého?

Alternativní účastnické fondy otevírají lidem v doplňkovém penzijním spoření přístup k exkluzivním investičním příležitostem, které byly dosud dostupné pouze pro nejbohatší investory. O co přesně jde...

31. října 2025

Smršť novinek: Co čeká firmy od listopadu a v lednu nejen vůči zaměstnancům

V následujících měsících se firmy musejí připravit na doslova smršť legislativních změn. Už v listopadu začne platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti a nová legislativa týkající se BOZP. Další...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.