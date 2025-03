V březnu dosáhl Swiss Life Hypoindex hodnoty 5,05 procenta, což představuje další, byť drobný, pokles v řadě. Pro srovnání, v březnu 2024 dosahovala průměrná nabídková sazba hypoték hodnoty 5,62 procenta.

„Drobné změny cenotvorby v bankách sice probíhají, ale jsou to změny velmi malé. Sem tam někdo sníží o jednu až dvě desetinky procentního bodu, ale to nehraje prakticky žádnou roli. Pokud se podíváme na trh jako celek, zjistíme, že meziměsíční pokles úrokových sazeb se odehrává v řádu setin procentního bodu,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

„Naplňuje se tak naše predikce pozvolného sestupu úrokových sazeb hypoték. Pokles průměrné nabídkové sazby hypotečních úvěrů je samozřejmě důsledkem snižování sazeb jednotlivých bank. Právě zde se poměrně výrazně rozevírají nůžky v nabídce bank – jak mezi jednotlivými institucemi, tak i podle délky fixace. Nejnižší sazby jsou v současnosti nabízeny u tříleté fixace, která se proto řadí mezi nejčastěji sjednávané varianty hypoték. Není překvapením, že právě u ní si dnes klient může u akčních nabídek za určitých podmínek sjednat hypoteční úvěr se sazbou těsně pod 4 procenta,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Tento velmi pozvolný pokles či stagnace sazeb bude pravděpodobně trvat i v následujících měsících,“ očekává Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů společnosti Broker Consulting.

Jak se promítá snižování sazeb do splátky

Každé drobné zlevnění hypotéky i o pár desetinek procentního bodu se přitom promítá do měsíčních splátek domácností, které se rozhodly pro vlastní bydlení na hypotéku.

Modelový příklad: Podívejte se, jak ovlivňuje vývoj úrokové sazby měsíční splátku hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let. Loni v březnu činila měsíční splátka takového úvěru 21 737 korun. Ti, kteří si nyní berou hypotéku mají měsíční splátku stanovenou na 20 555 korun, Ušetří tak z rodinného rozpočtu každý měsíc 1 182 korun ve srovnání se situací před rokem.

Období Průměrná úroková sazba v % Měsíční splátka v Kč Březen 2025 5,04 20 555 Únor 2025 5,11 20 692 Leden 2025 5,13 20 730 Prosinec 2024 5,22 20 909 Listopad 2024 5,32 21 116 Říjen 2024 5,34 21 155 Září 2024 5,38 21 248 Srpen 2024 5,42 21 326 Červenec 2024 5,49 21 475 Červen 2024 5,51 21 520 Květen 2024 5,52 21 540 Duben 2024 5,57 21 630 Březen 2024 5,62 21 737 Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od března 2024 do března 2025

Nejlevnější je teď hypotéka s tříletou fixací

Sazby hypotečních úvěrů se kromě tříleté a pětileté fixace u LTV do 80 procent drží nad úrovní pěti procent. Nejlevnější sazba je u tříleté fixace (4,77 procenta) a u pětileté fixace (4,97 procenta).

Úrokové sazby – březen 2025 (v % p.a.) Fixace Do 80 % LTV Nad 80 % LTV 1 rok 5,11 5,48 3 roky 4,77 5,15 5 let 4,97 5,39 10 let 5,34 5,68 zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – je procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

Naopak nejvyšší sazby jsou aktuálně u LTV nad 80 procent u desetileté fixace (5,68 procenta) a u fixace na jeden rok (5,48 procenta).

„Jediné, co by mohlo způsobit znatelný pokles úrokových sazeb u hypoték, je opravdu výrazný konkurenční boj mezi bankami nebo dramatické snížení všech úrokových sazeb. Ovšem ani jedna z těchto situací se v současnosti neodehrává a zatím se k ní neschyluje,“ poznamenává Pudilová.

Jaká je aktuální nabídka některých bank

Další mírné zlevňování by mohly přinést jarní nabídky bank. Některé banky včetně největších hráčů s takovými nabídkami již vyrukovaly. Například Komerční banka má na svém webu nabídku pro ty, kteří potřebují refinancovat hypotéku. U tříleté fixace nabízí sazbu od 4,79 procenta, a to bez poplatku za sjednání a ocenění nemovitosti.

Česká spořitelna teď na svých webových stránkách nabízí novou hypotéku se sazbou od 4,89 procenta s fixací na 3, 4 a 5 let. Sjednání a vedení hypotéky je přitom zdarma, je však určena na financování bydlení s energetickým štítkem A i B nebo rekonstrukci s pořízením nových technologií, jako jsou fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo zateplení.

Také ČSOB nyní láká na hypotéku na nákup nemovitosti, stavbu i refinancování, a to s pevnou úrokovou sazbou od 4,89 procenta s fixací na jeden rok pro úvěry do 70 procent hodnoty nemovitosti. Přidává i odměnu 3 000 korun za online podání žádosti a navíc i zdarma odhad nemovitosti. Zdarma je i sjednání a vedení účtu.

Od 3. března snížila úrokové sazby hypoték MONETA, a to u všech fixací. Nejnižší sazba se přitom vztahuje k pětileté a tříleté fixaci a začíná na roční sazbě 3,99 procenta. Platí nejen pro nákup nemovitostí, ale i refinancování stávajících hypoték. Předpokládá však, že klienti využijí možnost pojištění schopnosti splácet. Bez tohoto pojištění je sazba o 0,2 procenta vyšší.

Do hry vstoupila nově Partners Banka, která začala poskytovat hypotéky od letošního února. Půjčí až 20 milionů korun se splatností od 5 do 30 let, a to na koupi nemovitosti nebo refinancování stávající hypotéky. U tříleté fixace je aktuálně sazba 4,99 procenta p. a. Ovšem těm, kdo aktivně využívají i její běžný účet, uskuteční kartou pět plateb a na účet každý měsíc přijde alespoň 20 tisíc korun, poskytne Partners Banka u tříleté fixace sazbu 4,79 procenta p. a.