Zájem o hypotéky se zvedá, přestože úrokové sazby jsou zabetonované

,mimo fixaci. Finanční instituce totiž prosazovaly výrazně přísnější sankce. To se ale nestalo.

Sankční poplatky jsou od letošního září výrazně měkčí, než banky chtěly, proto si vytvářejí finanční polštář pro případy „hypoteční turistiky“ ze strany klientů. Pro banky totiž každé předčasně splacení znamená s trochou nadsázky „čáru přes rozpočet“. Na hypotéku svého zákazníka mají půjčené peníze a nemohou je vrátit tak snadno jako dlužník.

Snižování úrokových sazeb je kosmetické

„I nadále pokračuje velmi pozvolný pokles hypotečních sazeb. Měřeno Swiss Life Hypoindexem dosáhla v říjnu průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů hodnotu 5,34 %. Je vidět, že banky ještě nezohlednily další snížení základní úrokové sazby ze strany České národní banky o 0,25 procentního bodu z minulého týdne. Je ale otázkou, zda se banky vůbec rozhodnou toto snížení do svých hypotečních sazeb nějak zapracovat. Nebo budou i nadále sazby snižovat spíše kosmeticky,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Pokud si banky na něco ale opravdu nemohou stěžovat, je zájem klientů o hypoteční úvěry. „Klienti míří do bank a berou si hypotéky, aniž by jim aktuální výše úrokových sazeb dělala vrásky na čele. Banky to pochopitelně jasně cítí a neženou se tedy do cenového boje. Sazby jsou tedy takové, jaké jsou – a nemyslím, že by se na tom do konce roku něco změnilo,“ přibližuje dění na hypotečním trhu David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Vzhledem k vysokému zájmu o hypoteční úvěry, který v posledních měsících zaznamenáváme, lze usuzovat, že si již lidé na vyšší sazby zvykli a s koupí vysněné nemovitosti dále neotálejí,“ poznamenává Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů ze společnosti Broker Consulting.

Měsíční splátka klesla o necelou stovku

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,34 % p. a. byla v říjnu 21 155 korun. V porovnání se zářím, kdy měsíční splátka činila 21 248 korun, je to pokles jen o necelou stokorunu.

Sazby hypotečních úvěrů se drží nadále nad úrovní pěti procent. Nejlevnější nabídkové úrokové sazby jsou aktuálně u fixací na tři roky, a to 5,06 % u LTV do 80 %. U LTV nad 80 % je průměrná nabídková úroková sazba na úrovni 5,32 %.

Úrokové sazby – říjen 2024 (v % p.a.) Fixace Do 80 % LTV Nad 80 % LTV 1 rok 5,39 5,62 3 roky 5,06 5,32 5 let 5,25 5,51 10 let 5,65 5,83 zdroj: Swiss Life Hypoindex; , LTV (Loan to Value) – je procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

„Na základě dosavadního postupu finančních institucí se dá očekávat, že i další vývoj hypotečních sazeb bude velmi pozvolný. A úroky na konci letošního roku tak budou hranici čtyř procent atakovat spíše výjimečně. Na druhou stranu tento vývoj alespoň neeskaluje ceny nemovitostí, které i nadále spíše stagnují, nebo alespoň stoupají jen velmi pozvolně,“ komentuje vývoj hypotečního trhu Jiří Sýkora.

„Celkově byty v Česku za posledních pět let zdražily o více než 56 %, za posledních deset let asi o 130 procent. Jaký je výhled? Ceny bytů nejspíš budou pokračovat v růstu s tím, jak se bude dále zvyšovat poptávka po bydlení i po investičních bytech,“ uzavírá Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS.