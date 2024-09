Hypotéky zůstávají drahé. Naplňují se pesimistické předpovědi

Předpovědi, že by se na konci letošního roku mohly úrokové sazby hypoték pohybovat okolo čtyř procent se začínají jevit jako čirá utopie.

„S blížícím se koncem letošního roku se naplňuje pesimistická předpověď, že na konci roku se budou sazby hypoték pohybovat přes čtyři procenta. A bohužel je čím dále pravděpodobnější, že se budeme spíše blížit k hodnotě pěti procent. Na druhou stranu, všechno zlé je k něčemu dobré, a vyšší sazby hypoték mohou mít pozitivní vliv na vývoj cen nemovitostí. Pokud by totiž sazby klesaly rychleji, zvýšil by se zájem o nové hypotéky a tím se zvýšila i cena nemovitostí. Takto lze očekávat spíše stagnaci cen nemovitostí na českém trhu nebo jen velmi pozvolný růst,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Přestože billboardy u cesty leckde slibují hypotéky již od 3,99 %, praxe je jiná. Podle nejaktuálnějších údajů se průměrná úroková sazba stále pohybuje lehce nad pěti procenty. A musím přiznat, že i v mých očekáváních vývoje do konce roku převládl již spíše pesimismus. Jak tak pozoruji trh, už si dnes myslím, že do konce roku se v oblasti úrokových sazeb nic moc nezmění,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Očekávám, že k poklesu úrokových sazeb u hypoték se můžeme dostat po letních měsících. Sehraje v tom roli i začátek účinnosti nové výše poplatku za předčasné splacení hypotéky mimo fixaci. Předpokládám ale, že se na konci roku nedostaneme u úrokových sazeb v průměru pod 4,5 procenta,“ poznamenává Jan Brejl, obchodní ředitel skupiny Partners. Zdravá úroková sazba, která je optimální pro klienty i banky, se přitom podle něj pohybuje v rozpětí 3 až 4 procenta.

Měsíční splátka klesá jen mírně

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti na 25 let mírně klesá. V září při průměrné sazbě 5,38 % činila 21 248 korun. Od začátku letošního roku tak klesla o 1 341 korun. Splácet vlastní bydlení je přesto pro rodinný rozpočet značná finanční zátěž.

Sazby hypotečních úvěrů se drží nadále nad úrovní pěti procent. Nejlevnější nabídkové úrokové sazby jsou aktuálně u fixací na tři roky, a to 5,09 % u LTV do 80 % a 5,36 %.

Úrokové sazby – září 2024 (v % p.a.) Fixace Do 80 % LTV Nad 80 % LTV 1 rok 5,42 5,65 3 roky 5,09 5,36 5 let 5,34 5,61 10 let 5,68 5,82 zdroj: Swiss Life Hypoindex; , LTV (Loan to Value) – je procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

Sazby jsou navýšené o přirážku

Důvodem, proč sazby nezlevňují, je podle Jiřího Sýkory skutečnost, že ze strany zákonodárců nebyl vyslyšen požadavek bank na vyšší sankce za předčasné splacení hypotéky mimo fixaci. „Proto jsou všechny sazby navýšené o přirážku, která má bankám zajistit polštář kompenzující právě ony účelně vynaložené náklady. Bohužel se tak děje u všech klientů, tedy i u těch, kteří nikdy k předčasnému doplacení úvěru nepřikročí. A proto sazby hypoték neklesají tak rychle, jak by mohly,“ přibližuje Jiří Sýkora

Nicméně o hypotéky se zvedá zájem. „Již několik měsíců zažíváme obrovský návrat zájmu klientů. „Dva roky půstu, zdá se, definitivně skončily. Poptávka klientů po financování vlastního bydlení, která po tyto dva roky byla velice výrazně utlumená,se vrátila v plné síle. A fakt, že úrokové sazby hypotečních úvěrů se již několik měsíců prakticky vůbec nepohnuly, tomu nikterak nebrání,“ komentuje aktuální situaci na hypotečním trhu David Eim.

Aktuální průzkum finančně poradenské skupiny Partner, který proběhl letos v srpnu napříč Českem přitom ukázal, že se za posledních pět let dramaticky změnil náhled Čechů na to, zda bydlet ve vlastním nebo v nájmu. „Pokud ještě v roce 2019 uváděly tři čtvrtiny Čechů, že je rozhodně výhodnější bydlet ve svém, pak je po pěti letech takto jednoznačně rozhodnuto pouze 43 % lidí,“ přibližuje aktuální zjištění Ondřej Hatlapatka, finanční poradce skupiny Partner. Sonda zároveň ukázala, že by si rádo vzalo hypotéku do dvou let téměř 1,2 milionů Čechů.