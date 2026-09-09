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Hypotéky zdražují už šestý měsíc. Růst sazeb útočí na rodinné finance

Eva Sovová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Odborníci očekávali, že zdražování hypoték bude pokračovat a jejich prognóza se naplňuje. Hypotéky zdražují už šestý měsíc v řadě. V září vystoupala průměrná úroková sazba podle Swiss Life Hypoindexu na 5,51 %. Podzim může sice přinést větší konkurenci mezi bankami a cílené slevy, plošný návrat sazeb pod pět procent však odborníci neočekávají.

Šest měsíců zdražování posunulo hypoteční sazby na nejvyšší úroveň od léta 2024. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu v září dosáhla 5,51 %, což je meziměsíčně o 0,09 procentního bodu více. Od březnového minima se však index zvýšil už o 0,62 procentního bodu.

Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu v září dosáhla 5,51 %, což...

„Ještě na jaře přitom vývoj vypadal opačně. V březnu Swiss Life Hypoindex klesl na 4,89 %, nejnižší úroveň od dubna 2022, a zdálo se, že pozvolné zlevňování hypoték bude pokračovat. Následující měsíce však tento scénář postupně vyvrátily. Současná série sama o sobě neznamená, že zdražování bude pokračovat stejným tempem. Pro další měsíce bude rozhodující, zda se hypoteční sazby kolem současných hodnot stabilizují, nebo se posunou ještě výše,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Za růstem hypotečních sazeb stojí především geopolitická situace, s ní spojené obavy z návratu inflace a růst ceny peněz na finančních trzích. Velkou neznámou jsou především i ceny energií a další vývoj konfliktů ve světě.

„Finanční trhy proto začínají počítat i s nepříjemnou variantou: vyšší úrokové sazby s námi mohou zůstat podstatně déle, než jsme ještě před několika měsíci doufali. A pak je tu náš vlastní český paradox. Vláda před volbami slibovala levnější hypotéky, zároveň ale plánuje druhý nejvyšší schodek v historii České republiky. To je trochu jako slibovat hubnutí a současně si objednat druhou večeři,“ komentuje situaci Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

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Od března měsíční splátka vzrostla o 1 280 korun

Růst úrokových sazeb se již šestý měsíc promítá do výše měsíčních splátek a propisuje se do rodinných rozpočtů. Modelová hypotéka ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let při zářijové sazbě 5,51 % vychází na 21 520 korun měsíčně. Oproti březnu tak vzrostla o 1 280 korun měsíčně. U domácností s napjatějším rozpočtem už může jít o citelný rozdíl.

ObdobíPrůměrná úroková sazba v %Měsíční splátka v Kč
Září 20265,5121 520
Srpen 20265,4221 327
Červenec 20265,3221 110
Červen 20265,3021 082
Květen 20265,1920 858
Duben 20265,1820 832
Březen 20264,8920 240
Únor 20264,9320 314
Leden 20264,9420 337
Prosince 20254.9120 285
Listopad 20254,9120 268
Říjen 20254,9120 278
Září 20254,9920 450
Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od září 2025 do září 2026

Zdražení zasáhlo i v září všechny úvěrové fixace. U hypoték s LTV do 80 % je nejnižší sazba u tříleté fixace (5,27 %) a u fixace na jeden rok (5,29 %). Vůbec nejdražší je fixace na 10 let (6,24 %) u hypoték s LTV nad 80 %.

Úrokové sazby – srpen 2026
FixaceDo 80 % LTVNad 80 % LTV
1 rok5,29 %5,58 %
3 roky5,27 %5,58 %
5 let5,51 %5,82 %
10 let5,99 %6,24 %
zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti

Podzim může přinést slevy, plošné zlevnění nečekejte

První test, zda se šest měsíců trvající růst hypotečních sazeb blíží ke konci, může přijít na podzim. Banky po prázdninách tradičně zvyšují obchodní aktivitu, více soupeří o nové klienty a do hry vstupují akční nabídky.

„Situace je ovšem letos jiná než v období klesajících tržních sazeb, kdy banky mohly levnější zdroje relativně snadno promítat do cen hypoték a zároveň si zachovat dostatečnou marži. V průběhu léta naopak řada institucí hypotéky zdražovala. Jen během srpna některé banky zvýšily sazby u vybraných fixací o 0,2 až 0,4 procentního bodu, zatímco jiné je ponechaly beze změny. Prostor pro plošné zlevňování je proto v současnosti poměrně omezený,“ poznamená Jiří Sýkora.

Případná podzimní hypoteční „akce“ proto nemusí znamenat, že banky jednoduše sníží sazebníky o několik desetin procentního bodu. Pravděpodobnější je cílenější boj o klienta. Jedna banka může zvýhodnit konkrétní délku fixace, jiná refinancování nebo bonitnější žadatele. Vedle úrokové sazby mohou rozhodovat také individuální slevy a další podmínky nabídky. Už během léta bylo patrné, že jednotlivé banky volí rozdílnou strategii – zatímco některé zdražovaly výrazně, jiné sazby neměnily.

„Právě proto může být podzim zajímavý pro klienty, kteří mají prostor nabídky porovnat a vyjednávat. Pokud se banky pustí do tradičního konkurenčního boje, mohou se objevit velmi zajímavé individuální podmínky. Na plošný návrat sazeb pod pět procent bych ale nespoléhal. Současné tržní podmínky tomu zatím příliš nenasvědčují,“ upozorňuje Jiří Sýkora.

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Poptávka po vlastním bydlení zůstává silná

Ceny bytů v České republice rovněž pokračují v růstu, tempo by však mohlo během posledních měsíců roku 2026 postupně slábnout. Podle Videobydleni.cz zůstává poptávka po vlastním bydlení relativně silná, naráží však na vysoké ceny nemovitostí a omezené finanční možnosti části domácností.

„V průběhu letošního roku jsme sledovali pokračující růst cen, zároveň se však ukazuje, že možnosti kupujících nejsou neomezené. Vysoká pořizovací cena a náklady na financování nutí domácnosti pečlivěji zvažovat nejen lokalitu a velikost bytu, ale také jeho technický stav a budoucí provozní výdaje. Očekáváme proto, že ceny bytů budou do konce roku dále růst, avšak mírnějším tempem než dosud,“ říká Jakub Veverka, ekonom Videobydleni.cz.

„Bytová výstavba i nadále poroste jen velmi pomalu. Nepočítám s tím, že by růst v letošním roce měl být vyšší než v řádu několika málo procent. Nedostatek vlastního bydlení tak nadále zůstane hlavním problémem, který bude omezovat především mladou generaci hledající své první bydlení. I proto roste zájem o malometrážní byty nebo byty s dosud nevyužívanými parametry, jako jsou například 1,5 + kk. Trhu tak stále chybí desetitisíce nových bytů ročně, problémy s nefunkčním a pomalým stavebním řízením i nedostatkem pracovníků v sektoru přetrvávají,“ poznamenává Robert Sekera, majitel developerské skupiny RS Group.

Zájem o nové byty v Praze i celém Česku přitom zůstává stále velmi vysoký. O koupi nyní uvažuje osm Čechů z deseti (82,3 procenta), čtvrtina (26,2 procenta) chce nový byt pořídit do jednoho roku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu developerské společnosti Ekospol mezi 15 tisíci lidmi. Jen 17,7 procenta dotazovaných koupi bytu aktuálně neplánuje.

„Řešení vlastního bydlení se nedá odkládat do nekonečna. Sázky na výraznější zlevňování hypoték se nevyplácí, hypoteční sazby se nesnižují a v nejbližší době ani snižovat nebudou. Naopak ceny nových bytů stále rostou, což znamená jediné: Čím déle čekáte, tím více zaplatíte,“ uzavírá šéf developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

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