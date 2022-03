Průměrná nabídková sazba hypoték v březnu vystřelila na 4,62 %

Až doposud poskytoval ukazatel Fincentrum Hypoindex pohled zpět, tedy údaje o hypotékách poskytnuté bankami za uplynulý měsíc. S ohledem na často dlouhý proces sjednávání hypotéky to však představovalo informaci o sazbách, které byly platné ve dvou až tříměsíční minulosti a neposkytovaly tak přesný obraz o aktuální situaci na hypotečním trhu. V březnu proto došlo ke změně v metodice výpočtu tohoto ukazatele.

„V novém pojetí je Hypoindex rychlý, dívá se vpřed a poskytuje informaci o podmínkách platných na hypotečním trhu nyní. Nově je tento ukazatel reprezentován číslem, které odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro LTV do 80 %,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Březnové sazby nad hranicí 4,5 %

A co tedy říká nově pojatý Hypoindex k datu 7. března 2022?

Průměrná nabídková sazba u hypoték do 80 % odhadní ceny nemovitosti v březnu vystřelila na 4,62 %.

Jen za poslední měsíc vzrostla průměrná nabídková sazba hypoték o 10 bazických bodů. Oproti lednu ale došlo k nárůstu již o téměř půl procentního bodu.

Loni v květnu přitom byla průměrná nabídková sazba hypoték na úrovni 2,4 % p. a. V té době byla ale dvoutýdenní repo sazba České národní banky (ČNB) ještě 0,25 %. V červnu však začala ČNB základní sazbu zvyšovat až na současných 4,5 %.

Nabídkové sazby se tak v současné době dostaly již nad úroveň základní sazby. S dalším růstem základních sazeb ale nabídkové sazby opět porostou.

„Vzhledem k tomu, že do konce března 2022 je možné hypotéku schválit ještě za původních podmínek LTV, DTI a DSTI, očekáváme pokračování silné poptávky po hypotékách. Obzvlášť lidé starší 36 let, kteří plánují získat 90% hypotéku, by měli s ohledem na blížící se zpřísnění začít svou situaci v březnu řešit,“ říká Vojtěch Prokop z hypotečního tržiště Zaloto.

Jakou zvolit délku fixace, když sazby rostou

Nejvyšší úrokové sazby u hypoték poskytovaných do 80 % hodnoty nemovitosti nabízí v současné době banky u tříletých fixací, a to v průměru 4,83 % p. a. Jednoleté fixace můžete získat v průměru za 4,75 % p. a., pětileté za 4,56 % p. a. a desetileté za 4,35 % p. a.

Pokud potřebujete získat hypoteční úvěr na více než 80 % zástavní hodnoty nemovitosti, připlatíte si u většiny fixací téměř půl procentního bodu. Hypotéky fixované na tři roky nabízí banky v průměru za 5,29 % p. a., na pět let za 5,03 % p. a. a na deset let za 4,82 % p. a. Jednoleté fixace zůstávají nejlevnější, a to v průměru 4,8 % p. a.

„Délka požadované fixace se stále zkracuje a v únoru se dostala poprvé po více než roce pod hranici 4,5 roku. Průměrná délka fixace tak již čtvrtý měsíc v řadě klesá a níže než nyní se naposledy pohybovala v listopadu 2020. Očekáváme, že pokles délky fixace ještě není u konce a brzy se přiblíží hranici 4 let, jelikož lidé nyní stále preferují fixace na 3, maximálně 5 let,“ přibližuje Vojtěch Prokop.

„Když budeme vycházet z prohlášení zástupců ČNB a z aktuální situace ve světě je jasné, že sazby nezačnou klesat dříve než na začátku příštího roku. S ohledem na tato očekávání nyní doporučujeme volit fixace kratší, ideálně v délce 3 let. Po této době lze předpokládat, že by úroková sazba v době obnovy hypotéky mohla být nižší než ta aktuálně sjednávaná,“ poznamenává Sýkora.

Měsíční splátka téměř 20 000 korun

Pro ještě lepší „uchopitelnost“ pro běžného klienta nově index uvádí i výpočet měsíční splátky referenční hypotéky. Ten představuje typický hypoteční případ:

Hypoteční úvěr do 80 % odhadní ceny nemovitosti,

Výše úvěru 3 500 000 Kč (tedy průměrná, zaokrouhlená, výše hypotéky na českém trhu),

Splatnost úvěru 25 let,

Fixace úrokové sazby na 3 roky, tedy aktuálně nejvýhodnější doba fixace.

„V tomto měsíci by měsíční splátka referenční hypotéky, při uvedené průměrné nabídkové sazbě, činila 19 697 Kč. V případě prodloužení splácení úvěru z uvažovaných 25 let na 30 let, klesne měsíční zatížení domácnosti o 1 709 Kč, což při dnešních nákladech na bydlení může hrát významnou roli. Pro finančně zajištěné domácnosti může naopak být zajímavější rychlejší splácení. Pokud bychom tedy upravili splatnost také o 5 let, ale směrem dolů, dostáváme splátku o 2 676 Kč vyšší,“ přibližuje Jiří Sýkora.

Jaký vývoj lze očekávat v letošním roce

„Vzhledem k opětovnému zásahu ČNB, která v boji s rekordní inflaci poslala svoji základní úrokovou sazbu na neméně rekordních 4,5 %, je jisté, že nastolené tempo růstu sazeb hypotečních úvěrů nepoleví,“ poznamenává Jiří Sýkora.

„Úrokové sazby v únoru dále rostly, přestože nijak překotně. A i nyní na začátku března již o sobě banky dávají vědět. UniCreditbank a Moneta Money Bank přistoupily v těchto dnech k mírnému zdražení. Drobná změna se odehrála i v sazebnících Hypoteční banky, která sice formálně sazby nezvýšila, ale zredukovala výši možných slev za využití doplňkových produktů. Z pohledu klienta lze i takový druh změny vnímat jako de facto zdražení,“ přibližuje aktuální situaci David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

ČNB bude opět rozhodovat o základních úrokových sazbách 31. března. Je pravděpodobné, že i vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině a s tím souvisejícími inflačními tlaky základní sazby dále porostou. Do té doby se dá ale očekávat, že banky nebudou hypoteční sazby příliš měnit.

„Navzdory krokům ČNB v nejbližší době neočekáváme ze strany bank žádnou skokovou reakci. První zdražování přijde pravděpodobně až na začátku 2. čtvrtletí,“ očekává Vojtěch Prokop.

„Předpokládáme, že úrokové sazby hypotečních úvěrů se mohou vyšplhat až na hranici 6 %, a to zejména u kratších fixací kolem 1 až 2 let. Naopak svědky pomalejšího růstu budeme u sazeb pro fixace v délce 7 až 10 let,“ uzavírá hypoteční analytik Jiří Sýkora.