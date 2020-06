Hypotéky dál zlevňují. Na hypoteční trh však dolehla pandemie

„Průměrná úroková sazba i nadále pozvolna klesá, nyní má hodnotu 2,3 procenta,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Dá se počítat s dalším poklesem cen hypoték. V červnu tento trend bude zřejmě pokračovat, možná dokonce o něco rychlejším tempem. Zatímco v posledních několika měsících snižovaly úrokové sazby prakticky výhradně menší banky, tak v květnu se začaly přidávat banky velké trojky a jejich cenová politika se musí v průměrných číslech projevit,“ poznamenává David Eim, místopředseda Gepard Finance.

„V roce 2020 jsme optimisticky odhadovali nárůst objemů hypotečních úvěrů o 10 procent. V prvním kvartále byl nárůst neuvěřitelných 47 procent a v tom druhém růst objemů pokračuje. Hlavními důvody jsou především růst průměrné výše hypotéky a nejistota kolem zrušení daně z nemovitosti. Dále je to potom špatný začátek minulého roku, větší počet refinancovaných hypoték nebo uklidnění trhu po regulačních letech,“ říká Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203

16,487

2,30 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Pokles sazeb si lze vysvětlit pouze tak, že na straně bank vládne jistý optimismus, pokud se týká zotavení ekonomiky po prodělaném stresu posledních měsíců. Je ovšem zjevné, že tento optimismus se netýká všech profesí, které byly v posledních měsících nejvíce zasaženy a je předpoklad, že se budou vzpamatovávat nejdéle, jsou nyní v bankách posuzovány mnohem obezřetněji. Žadatelé z těchto oborů dokonce mohou být z tohoto důvodu i zcela odmítnuti. Dá se tedy vysledovat trend, kdy se banky snaží o něco pečlivěji klienty vybírat a prověřovat. A ty, o která mají skutečný zájem, hodlají zřejmě lákat nižší cenou,“ říká David Eim.

Nejslabší květen za posledních deset let

V květnu si do banky přišlo pro hypotéku 6 203 lidí, což je oproti dubnu pokles o 541 a meziročně bylo poskytnuto dokonce o 774 hypoték méně. Objem poskytnutých hypoték klesl ve srovnání s dubnem o téměř 1,34 miliardy korun na 16,487 miliardy korun.

„Po úspěšném dubnu se projevil dopad koronavirové krize i na hypoteční trh. V počtu prodaných hypoték je květen 2020 nejslabším květnem za posledních deset let. Jen díky rekordní průměrné výši poskytnutých úvěrů na tom není stejně i v objemu poskytnutých úvěrů,“ přibližuje Sýkora.

Banky v květnu 2020 půjčovaly v průměru 2 657 855 korun a průměrná výše hypotéky se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016. Důvodem jsou především stále vysoké ceny nemovitostí.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech rostly téměř nejrychleji v Evropě a v pozvolnějším růstu pokračovaly i v prvním čtvrtletí letošního roku. Přesto by ani v této chvíli nemělo podle odborníků dojít k plošnému poklesu cen nemovitostí.

„Pokud by ceny nemovitostí poklesly, bude se to týkat především luxusních nemovitostí, kde se mohou ceny snížit o pět až 15 procent. Na trhu se také objevila řada delší dobu neprodejných domů a bytů s cenou neodpovídající realitě, i zde může dojít k částečnému poklesu. S plošným poklesem cen ale nepočítáme,“ říká generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

Pokles sazeb i objemů může pokračovat

Pokles úrokových sazeb by mohl pokračovat i v následujících měsících. Ceny zdrojů se stále drží při zemi a základní úroková sazba České národní banky (ČNB) je od začátku května na úrovni 0,25 procenta.

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda v rozhovoru pro Bloomberg tento týden uvedl, že centrální banka již udělala dost na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí a další uvolňování měnové politiky tak nyní není potřeba. Guvernér Jiří Rusnok navíc následně uvedl, že další snižování sazeb by bylo z pohledu finanční stability hrozbou. Snížení základní úrokové sazby na technickou nulu na zasedání bankovní rady příští týden tak není příliš pravděpodobné.

„Ačkoliv klesá cena peněz na trhu, hypotéky adekvátně zlevňovat nebudou. Jejich cenu totiž aktuálně ovlivňují jiné faktory než tržní sazby, a proto znatelný pokles sazeb hypoték nelze očekávat,“ míní Milan Voldřich.

„Rekordně nízkých úrokových sazeb z konce roku 2016, kdy dosáhla průměrná úroková sazba hypoték 1,77 procenta, se zřejmě letos nedočkáme. Hypotéky sice již zlevnily i největší hypoteční hráči, úrokové sazby však stále drží nad dvouprocentní hranicí,“ dodává Jiří Sýkora.

Skupina ČSOB snížila sazby hypoték až na 2,19 procenta v rámci časově omezené akce, která běží od 18. května do 30. června. U České spořitelny je možné sjednat od konce května hypotéku s fixací na pět a osm let od 2,34 procenta. Na začátku června přistoupila ke snížení sazeb i Komerční banka, která nabízí nejlevněji tří a pětileté fixace, a to od 2,29 procenta.