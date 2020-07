Hypoteční trh ožívá. Pád úrokových sazeb pokračuje už třetí měsíc

„Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesá již třetí měsíc v řadě. Stejně jako v květnu poklesla v červnu průměrná sazba hypoték o devět bazických bodů a dosáhla 2,21 procenta. Takto nízko byla naposledy na přelomu roku 2017 a 2018. Stejně tak pokračuje i trend stoupající průměrné výše poskytnutého úvěru, která v červnu činila 2 748 954 korun,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



Průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016 a hranici 2,5 milionu korun překonala v listopadu 2019. Od června 2018 do června 2019 se průměrná výše hypotéky zvýšila o 171 tisíc korun, za posledních 12 měsíců ale vzrostla již o více než 431 tisíc korun. Rostoucí výše průměrné hypotéky ukazuje, že růst cen nemovitostí v posledním roce výrazně zrychlil.

U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 157 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 531 korun.

Objemy atakují 21 miliard korun

Objem poskytnutých hypotečních úvěrů vzrostl v červnu oproti květnu téměř o 4,5 miliardy korun a přiblížil se hranici 21 miliard korun. „Banky v červnu poskytly úvěry za 20,95 miliard korun, na což jim právě díky rekordní průměrné výši úvěru stačilo „jen“ 7 621 kusů, což je o 1 532 hypoték méně než v září 2018, kdy banky poskytly úvěry za 20,8 miliardy korun,“ dodává Jiří Sýkora.



Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621

20,95

2,21 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

S počtem poskytnutých hypoték ve výši 7 621 kusů byl červen pro banky nejúspěšnějším měsícem od listopadu 2018, kdy poskytly 8 617 hypoték. V prvním pololetí poskytly banky celkem 41 545 hypoték, což je o 4 671 hypoték více než za stejné období loňského roku.

„Pokud by si banky udržely tempo, mohly by se objemy poskytnutých hypoték opět vrátit nad hranici 200 miliard korun, kde se držely v letech 2016 až 2018. Zatím se zdá, že koronavirová krize hypoteční trh příliš nezasáhla. Stále ale ještě hrozí, že by mohla přijít další vlna koronaviru. Na prognózy je tak ještě příliš brzy,“ poznamenává Sýkora.

ČNB zrušila další z limitů

Česká národní banka (ČNB) na červnovém zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Od letošního května tak zůstává základní úroková sazba na 0,25 procenta. Od července ale centrální banka opět ulevila hypotečnímu trhu, když zrušila limit ukazatele DSTI (poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu).

Již v dubnu přistoupila ke zrušení limitu ukazatele DTI (poměr celkového dluhu žadatele a výše jeho čistého ročního příjmu), a od července tak zůstává v platnosti pouze limit ukazatele LTV (poměr úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti) ve výši 90 procent. Rozhýbat trh nemovitostí by mohlo i zrušení daně z nabytí, které minulý týden schválila Sněmovna.

Sazby klesají napříč trhem

Po České spořitelně, skupině ČSOB a Komerční bance zlevnila hypotéky i většina ostatních bank. Některé banky snížily úrokové sazby hypoték již po několikáté během krátké doby. Během léta by sice hypotéky mohly dál nepatrně zlevňovat, konec doby odkladu splátek by ale mohl přinést i růst úrokových sazeb, pokud by došlo k navýšení počtu nesplacených úvěrů.