KOMENTÁŘ: Splátky hypoték vystřelí až na dvojnásobek

Pokud měl dlužník hypotéku 3 miliony korun na 30 let při sazbě dvě procenta ročně, splácel 11 tisíc korun měsíčně. Zvýšení sazby na šest procent ročně zvýší splátku na 18 tisíc korun měsíčně.

Pokud se sazba dostane až na osm procent ročně, splátka hypotéky zatíží rodinný rozpočet na 22 tisíc korun měsíčně. Naopak noví žadatelé, kteří už nemají dostatečné příjmy a rezervy, se nezadluží, protože už hypotéku nedostanou a bydlení budou muset vyřešit nájmem.

Spolu s cenami energií, které narostou meziročně až na trojnásobek, to může být pro rodinný rozpočet neúnosné zatížení. Sazba osm procent je velmi reálná, dlouhodobý průměr hypotečních sazeb je totiž pět procent. Příliš jsme si zvykli na levné peníze, ale časy se mění.

Nájemník už všechno nezaplatí

Problém to může být i pro střadatele, kteří si na levnou dvouprocentní hypotéku pořídili investiční byt, s tím, že splátky pokryje nájemník. Hypotéku s osmiprocentní sazbou a drahé energie už vlastníkům nájemníci nepokryjí.

Realita se vrátí do časů před 15 lety, kdy bylo běžné, že nájem pokrýval vlastníkovi jen část hypotéky. K tomu přistupovali zejména lidé, kteří nebyli ani tak investoři, ale střadatelé a opravdu chtěli takto ušetřit na další byt pro potomky. A mnozí také ušetřili.

Nevěřím ujišťování ze strany státních institucí, že inflace v druhé polovině roku poleví a hypoteční sazby se příští rok vrátí ke třem nebo čtyřem procentům.

Čím dříve fixujete, tím lépe

Mnoho klientů neví, že novou sazbu hypotéky si mohou s bankou vyjednat klidně rok nebo dva před koncem fixačního období. Je to rozumný krok. Dnes nejde o to, kde sehnat ještě levnější hypotéku. Jde o to, získat nižší míru zdražení hypotéky.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Do roku 2019 byl předsedou představenstva společnosti Golden Gate, která obchoduje s investičními drahými kovy.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Jako modelový příklad poslouží klient, kterému končí fixace hypotéky na 1,5 milionu korun za rok a půl. Měl pětiletou fixaci a sazbu 2,69 procenta. Předloni přemýšlel, zda by nerefinancoval a nedostal se pod dvě procenta. Nakonec se mu nechtělo papírovat.

Před více než měsícem ale už spěchal do banky. Dostal nabídku, že za rok a půl mu banka dá úrok 4,2 procenta. Zkusil to ještě jinde a bance předložil jiné nabídky.

Banka mu nakonec nabídla 3,9 procenta. Neváhal a podepsal. Dobře udělal. Splátka se mu zvýší za rok a půl jen o tisíc korun měsíčně.

Je lepší využít služby finančního poradce pro hledání nejlepší sazby, protože dokáže porovnat více bank. Mívají různé akce. A mimochodem. Marketing slibuje modré z nebe novým klientům, ale těch starších si mnohé banky až tak neváží.

Když se klient nyní dostane na pětiprocentní sazbu, je ještě únosné, protože inflace je proti tomu už více než dvojnásobná. Od banky si totiž půjčujeme peníze levněji, než kolik činí míra jejich znehodnocení.

U lidí, kteří mají hypotéku zejména jako investiční nástroj, nejlépe udělal ten, kdo už loni ještě zafixoval sazbu na dvou procentech, třeba i dva roky před koncem fixace, a i když měl třeba peníze na snížení nebo splacení hypotéky, reinvestoval je do pozemků. Ty totiž zhodnotily o 20 procent ročně.

Pokud zvažujete uložení peněz do nemovitosti, kupujte pozemky. Pozemky z toho důvodu v čase neklesají na ceně, na rozdíl od investičních bytů. A pokud zvažujete refinancování své hypotéky, začněte se o novou úrokovou sazbu zajímat co nejdříve.

Hypotéky jsou a budou už jen pro bohaté

Hypotéku je dnes třeba už vnímat jako nástroj pro bohaté. Lidem s nižšími příjmy se dluhy nikdy nevyplácí, a nyní zvlášť. Stávají se otroky bank, spravují po léta jejich majetek, protože na nemovitosti na úvěr vázne zástava, a po léta splácí splátky, které se jim pod rukama mění. Nejen vlivem ekonomické situace v zemi, jako jsou zvyšující se úrokové sazby, ale i vnitřní bankovní cenovou politikou.

Stále měnící se bankovní poplatky není schopen běžný člověk sledovat a dluh se mu tak po rukama prodražuje. Navíc se stává pro banku na dlouhá léta dojnou krávou, protože každý schopný byznysmen ví, že halíře, dělají talíře. To vidíme i nyní v čase koronaviru, kdy banky hlásí abnormální zisky.