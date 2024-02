Hypoteční trh se rozhýbal. Nastává období zlevňování hypoték

„Hypoteční sazby i nadále pokračují ve svém klesajícím trendu. Na počátku února 2024 se průměrná úroková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu zastavila na hodnotě 5,60 %. To je o 36 bazických bodů méně, než tomu bylo v lednu, kdy činila 5,96 %,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Trh se nám začíná hýbat. Není to žádné drama, ale banky pozvolna zlevňují. Jsou to menší desetiny procentního bodu, ale nebojte – ono se to časem naskládá,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance. Trend je podle jeho názoru jasný, sazby budou pomalu klesat.

Česká národní banka (ČNB) navíc po loňském snížení sazeb pokračuje v jejich snižování. Bankovní rada na svém prvním měnovém zasedání v tomto roce rozhodla ve čtvrtek 8. února o snížení základní úrokové sazby o půl procentního bodu na 6,25 procenta. Většina analytiků takový krok očekávala.

„Byl to krok, který samozřejmě nebyl předem jasný, ale do značné míry se očekával. Očekával se dokonce natolik silně, že se mluví o tom, že toto snížení úrokových sazeb je již dnes vlastně ´zaceněno´ do ceny zdrojů, kterými banky financují hypoteční úvěry,“ říká David Eim.

„Cena hypoték bude klesat. Jak moc, to závisí na bankách. Sazba od 4,99 % by mohla být v nabídce větších bank už v únoru,“ předpokládá úvěrový expert Libor Vojta Ostatek ze společnosti Broker Trust.

Měsíční splátka pod hranicí 22 tisíc korun

Měsíční splátka modelového hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,60 % p. a. tak v únoru představuje částku 21 710 korun.

Pod hranici 22 tisíc korun se měsíční splátka modelové hypotéky dostala poprvé června 2022, kdy při průměrné sazbě 5,71 % p. a. činila 21 926 korun. Za posledních dvanáct měsíců zlevnily splátky modelového hypotečního úvěru v průměru již o 1 630 korun.

Sazby všech fixací pod 6% hranicí

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů všech fixací poprvé od jara 2022 klesly pod šestiprocentní hranici,“ uvádí Jiří Sýkora.

Nejvýrazněji zlevňují hypotéky s desetiletou fixací. Hypotéky do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) nabízejí banky v průměru za 5,40 %. Úrokové sazby hypoték fixovaných na 10 let pro mladé do 36 let, které banky poskytují s LTV nad 80 %, klesly na 5,59 %.

Hypoték s fixací na jeden rok nabízejí banky v průměru za 5,85 %, pro mladé do 36 let v průměru za 5,33 %.

Průměrné nabídkové sazby u hypoték (v %) – únor 2024 Doba fixace Sazba pro mladé do 36 let Sazba pro starší 36 let 1 rok 5,33 5,85 3 roky 5,79 5,60 5 let 5,76 5,57 10 let 5,59 5,40 zdroj: Swiss Life Hypoindex, úroková sazba p.a.

Hypotéky fixované na tři roky zlevnily v průměru na 5,60 %, u mladých žadatelů na 5,79 %. Pětileté fixace mají průměrnou nabídkovou sazbu 5,57 % a pro žadatele do 36 let za 5,76 %.

„Trendem bank je snižování zejména nejkratších fixací na jeden nebo dva roky. Zdražovat či úplně přestat nabízet by naopak měly fixace dlouhé, tedy na sedm, deset a více let. Tento směr vývoje hypotečních sazeb se dá očekávat i v následujících měsících,“ přibližuje Jiří Sýkora.

„Z pohledu hypotečních úrokových sazeb bude mít čtvrteční krok centrálních bankéřů dopad především na kratší fixace. Zlevnit by měly úrokové sazby s fixací do 3 let. U jednoleté ceny peněz došlo za poslední dva měsíce k výraznému poklesu ceny zdrojů, kdy byla nejdříve prolomena hranice 6 % a následně 5 %,“ předpokládá Libor Vojta Ostatek.

Podle Davida Eima se nedá čekat, že snížení repo sazby o 0,5 procentního bodu se automaticky promítne do snížení úrokových sazeb hypoték. „Nějakou tu desetinku banky asi najít dovedou, ale celého půl procentního bodu to nebude. Každopádně tento krok podporuje předpoklad, že repo sazba by během roku 2024 mohla klesnou až někam ke čtyřem procentům,“ uzavírá David Eim.