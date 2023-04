ČNB drží sazby dál beze změny. Co na to hypoteční trh a ceny hypoték

„Nabídkové sazby podle Fincentrum Hypoindexu v dubnu oproti minulému měsíci opět mírně povyskočily na hodnotu 6,30 % p.a. Příčina toho zvýšení je ukončení akčních slev u některých bank. Nicméně většina bankovního trhu i nadále kopíruje chování České národní banky a svoje sazby udržuje na stejné hodnotě. Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude opravdu trvat, když ne celý letošní rok, tak určitě do jeho poslední čtvrtiny,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Úrokové sazby v poslední době zůstávají prakticky beze změn. V minulém měsíci jsme viděli jak výraznější snížení úrokových sazeb, tak jejich výraznější zvýšení. Ale samo o sobě to nehraje žádnou roli. Musíme se ptát z jakého základu banky změny provádí a v takové chvíli zjistíme, že zvýšení se týká banky, která byla mezi nejlevnějšími a zlevňovala banka, která patřila mezi nejdražší. Tyto změny jsou tedy pouze dorovnáváním trhu a z pohledu vývoje úrokových sazeb na trhu jako celku se bavíme o změně na úrovni statistické chyby,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Hypoteční jaro zatím na trh nedorazilo

Ačkoliv rozdíl mezi cenou zdrojů a nabídkovou sazbou se oproti předchozímu měsíci opět znatelně navýšil, výraznou korekci sazeb to nepřineslo. Banky mohou nyní bezpečně zhodnocovat svou volnou likviditu u ČNB za zmíněných 7 % a do snižování sazeb je bohužel nic příliš netlačí.

„Hypoteční jaro, které se zpravidla vyznačovalo novou vlnou akčních nabídek jak v podobě snížených poplatků, tak úrokových sazeb, v březnu na český trh nedorazilo. O to víc očekáváme jeho příchod v dubnu,“ říká Libor Vojta Ostatek ze společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení.

Vzhledem ke slabší poptávce po úvěrech na bydlení však vznikl na trhu prostor pro vyjednávání o úrokových sazbách. „Pokud zvažujete žádost o hypotéku, konzultujte svou situaci s hypotečním expertem, který má jednak přehled o nabídkových sazbách hypoték jednotlivých bank, ale dokáže s bankou vyjednat příznivější podmínky pro sjednání hypotéky,“ poznamenává Ostatek.

Měsíční splátka vzrostla o 70 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,30 % p.a. vzrostla v dubnu o 73 korun na 23 205 korun. Meziročně si však připlatíte téměř tři tisíce korun, loni v dubnu byla totiž průměrná nabídková sazba 4,88 %.

„Česká národní banka na svém posledním měnověpolitickém zasedání koncem března ponechala již pošesté v řadě výši čtrnáctidenní repo sazby beze změny a trh tedy nemá žádný impulz k nějaké viditelné změně. Klíče od vývoje úrokových sazeb drží ČNB a nelze očekávat, že by se sazby pohnuly směrem dolů dříve, než bude inflace vykazovat lepší hodnoty, než je tomu dnes,“ předpokládá David Eim. Bankovní rada je podle guvernéra centrální banky Aleše Michla stále připravena sazby zvýšit, zejména pokud vzroste riziko mzdově inflační spirály.

I přes vysoké úrokové sazby ale hypoteční trh ožívá. „Hypoteční trh na počátku roku zažívá očekávané mírné oživení. Což je způsobeno zejména končící fixací u starších hypoték, ale také propadem cen některých nemovitostí, a také tím, že klienti si pomalu zvykají na zvýšené sazby,“ říká Jiří Sýkora.

Zvýšení sazby přináší nárazy do zdi

„Hypotéky jsou nejdražší od devadesátých let minulého století, nijak zásadně nezlevní a vysoké sazby tak i nadále potáhnou dolů celý realitní trh,“ předpokládá Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.

Jak přibližuje, jen v Praze dlouhodobě financovala polovina kupců nový byt prostřednictvím hypotéky, loni však jejich podíl propadl na pouhých deset procent. „To s sebou stáhlo i celý trh nových bytů v hlavním městě, loni se jich prodalo nejméně za posledních dvacet let. Mnohem horší pozici mají hlavně mladší žadatelé o hypotéku, protože obvykle mají nižší příjem, který na získání hypotéky ani zdaleka nestačí,“ říká Korec.

Zásadní problémy budou mít i desítky tisíc domácností, kterým letos končí fixační období u stávajícího hypotečního úvěru. Pokud nyní mají dvouprocentní úrok, který byl běžný ještě před zhruba dvěma roky, čeká je velký náraz do zdi. Banka jim nyní nabídne úrok pohybující se kolem šesti procent. „U průměrné hypotéky 2,86 milionu korun se splatností 15 let zaplatí taková domácnost nově až o 5,5 tisíce korun měsíčně více. Za celý rok tak dražší hypotéky vytáhnou z rodinného rozpočtu 66 tisíc korun. Potíže to způsobí nejen těm, kteří si hypotéku vzali takzvaně na krev,“ uzavírá Korec.