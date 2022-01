Hypoteční sazby pokračují v růstu. Dál rostou i ceny nemovitostí

Průměrná úroková sazba hypoték rostla v prosinci nejrychleji v celé historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, který sleduje hypoteční trh již od roku 2003.

„Přestože zájem o hypotéky pozvolna opadal, objem poskytnutých hypoték se za celý rok 2021 přiblížil hranici 430 miliard korun. Letos se ale objemy propadnou minimálně o pětinu,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„V roce 2022 očekáváme zpomalení trhu a návrat objemu nově poskytnutých hypoték k hodnotám roku 2020,“ poznamenává Jiří Feix, předsedy představenstva a generálního ředitele Hypoteční banky.

„Vrchol zájmu o hypotéky je v tuto chvíli už za námi. Kvůli rostoucím úrokovým sazbám jsme už v prosinci zaznamenali výraznější pokles podaných žádostí. Ještě rychlejší ochlazení poptávky očekáváme v letošním roce, kdy by trh mohl poklesnout i o 40 %,“ dodává Radek Perman, vedoucí hypoték Air Bank.

Banky v prosinci poskytly 10 745 hypoték v celkovém objemu 34,532 miliardy korun. Ve srovnání s listopadem klesl počet poskytnutých hypoték o 624 (o 5,5 %) a objem o 2,672 miliardy korun (o 7,2 %).

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516 1,96 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401 44,723 1,94 duben 12 416 39,180 1,98 květen 12 984 40,555 2,06 červen 14 069 44,50 2,13 červenec 10 967 35,261 2,23 srpen 10 444 33,731 2,32 září 9 602 30,571 2,43 říjen 10 065 32,069 2,54 listopad 11 369 37,204 2,70 prosinec 10 745 34,532 2,99 zdroj: Fincentrum Hypoindex

„V loňském roce sice nebyl prosinec nejsilnějším měsícem, přesto se i přes pokles zájmu o hypotéky stal nejúspěšnějším posledním měsícem roku v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex. Objemy ve srovnání s dosud nejsilnějším prosincem roku 2020, kdy banky sjednaly hypotéky za 29,516 miliardy korun, vzrostly o 17 %,“ přibližuje Jiří Sýkora.

Hypotéky za téměř 430 miliard

Banky sjednaly v loňském roce hypotéky za téměř 430 miliard korun. Dosud držel prvenství rok 2020, kdy banky poskytly hypotéky za 254 miliard korun. Meziročně tak hypoteční trh vzrostl o téměř 70 %.

„Rok 2021 byl v objemu poskytnutých hypotečních úvěrů rekordní, a to přímo skokově, neboť s hodnotou 427,145 miliardy korun přesáhl hodnotu loňského roku o více než 173 miliard korun. Dá se očekávat, že hned tak překonán nebude. Neboť v letošním roce bude následovat ochlazení hypotečního trhu, a to nejméně o 20 %,“ poznamenává Sýkora.

Rok 2021 se tak stal naprostým extrémem v oblasti poskytnutých úvěrů na bydlení, což bylo způsobeno kombinací dvou faktorů. Jednak enormní poptávkou, kdy bylo poskytnuto 135 390 kusů hypoték a zároveň neustále rostoucí cenou nemovitostí.

Ceny nemovitostí dál rostou

Průměrná výše hypotéky během prosince klesla téměř o 60 tisíc na 3 213 738 korun. Za poslední rok přitom vzrostla průměrná hypotéka i přes několik poklesů o 247 588 korun. Růst průměrné hypotéky nyní zpomaluje, ceny nemovitostí přesto nadále rostou, i když ne tak rychlým tempem jako v předminulém roce.

„Za posledních pět let byty v České republice podražily o 76 %, za posledních deset pak na dvojnásobek. Bydlení je tak stále draží a s ohledem na vývoj kupní síly domácností je méně dostupné. Samozřejmě je třeba brát v úvahu, že jde o průměrná čísla za celou zemi, a proto je pravděpodobné, že například situace v Praze nebo v Brně je ještě vyostřenější,“ komentuje Petr Dufek, ekonom ČSOB.

Nový byt se na pražském trhu na konci loňského roku prodával průměrně za 128 399 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 14,2 procenta. Za průměrný pětapadesátimetrový byt si tak nyní zájemce připlatí o takřka 900 tisíc korun více než o rok dříve, vyjde ho totiž na 7,062 milionu korun. Ještě na konci roku 2017 by za stejný byt zaplatil 4,71 milionu korun.

Za posledních pět let tak nové byty na pražském trhu zdražily dokonce o 50 procent. Vyplývá to z podrobných analýz společnosti Ekospol, která trh s novými byty v Praze monitoruje a prodejní data následně zveřejňuje už více než 15 let.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč leden 2 294 216 leden 2 600 504 leden 2 976 346 únor 2 193 207 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 214 326 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 285 414 duben 2 645 985 duben 3 155 581 květen 2 282 854 květen 2 657 855 květen 3 123 485 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červen 3 161 080 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 červenec 3 215 153 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 srpen 3 229 731 září 2 359 940 září 2 801 344 září 3 183 818 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 říjen 3 186 238 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 listopad 3 272 369 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 prosinec 3 213 738 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Sazby dál porostou, trh se propadne

Česká národní banka (ČNB) zvýšila na konci prosince základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 %. Centrální banka navíc počítá s jejím dalším růstem i v letošním roce, tempo růstu by však mělo zpomalit.

„Leden je zatím ve znamení dalšího výrazného růstu úrokových sazeb. Není to žádné překvapení. Jedná se o reakci na zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB na konci prosince minulého roku. První dva týdny nového roku stačily většině bank k tomu, aby své úrokové sazby zvýšily. Vyhlašované úrokové sazby tak již budou jednoznačně přesahovat úroveň 4,5 %. Na začátku února nás přitom čeká další zasedání bankovní rady ČNB a zřejmě také další zvýšení čtrnáctidenní repo sazby,“ dodává David Eima, místopředseda představenstva Gepard Finance.

V únoru podle Eima lze tedy očekávat další zdražování hypoték a pravděpodobně se trh začne pohybovat na úrovni kolem 5 %. „Je to pěkných pár let, co jsme naposledy vídali takové úrokové sazby a nezbývá, než si na ně opět začít zvykat. Doufejme, že ne na dlouho,“ dodává.

„Vedle ochlazování trhu bude dalším výrazným fenoménem letošního roku přesun hypoték do online světa. Češi si zvykají na internetu řešit čím dál tím víc věcí a hypotéky nejsou výjimkou. Některé banky už mají řadu digitálních procesů skvěle vyřešených, proto očekávám, že již během tohoto roku se dočkáme prvních stoprocentně online sjednaných hypoték. V letech 2023 a 2024 už se pak stanou standardem. Stejně tak poroste v online prostředí i propočítávání a poptávání hypoték,“ uzavírá Vojtěch Prokop z hypotečního tržiště Zaloto.