Úrokové sazby u hypoték klesají další měsíc. Bude trend pokračovat?

„Některé banky v rámci podzimních kampaní snížily hypoteční sazby a tak i Fincentrum Hypoindex zaznamenal drobný pokles. Nyní se ustálil na hodnotě 6,20 procenta, což je tři bazické body méně proti minulému měsíci. Sazby se tak i nadále drží na stejné úrovni a kopírují vývoj mezibankovních sazeb u České národní banky, která na svém posledním zasedání sazby nezvýšila,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,20 procenta p. a. činí v říjnu 22 991 korun. Ve srovnání s minulým měsícem klesla měsíční splátka hypotéky o 44 korun.

„Aktuální podmínky hypotečních úvěrů již vyřadily spoustu zájemců a nároky na bonitu žadatelů jsou nyní vysoké. Tito klienti častěji financují větší část kupní ceny nemovitosti z vlastních zdrojů tak, aby udrželi měsíční splátku úvěru na únosné hranici,“ říká Vojtěch Prokop, marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

Nejvýrazněji zlevnily hypotéky pro mladé

Hypoteční úvěry poskytované nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV), které jsou určené pro mladé do 36 let, zlevnily výrazněji než hypotéky do 80 procent LTV pro starší klientelu. Nejvíce klesly sazby u hypoték pro mladé s fixací na 10 let, a to o 0,08 procentního bodu na 6,29 procenta p. a.

Hypotéky pro mladé fixované na tři roky zlevnily o 0,04 procentního bodu na 6,7 procenta p. a. Stejný pokles úrokové sazby o 0,04 procentního bodu na 6,24 procenta p.a. zaznamenaly hypotéky fixované na pět let. Sazby hypoték nad 80 procent LTV s fixací na jeden rok klesly o 0,03 procentního bodu na 6,24 procenta p. a. Zůstávají tak společně s pětiletými fixacemi nejlevnější.

„Sazby hypoték jsou stále výrazně nižší, než je inflace. Na druhé straně ale dochází ke stagnaci cen nemovitostí. Klesají především ceny panelových domů v horších lokalitách. Zájemce o nákup nemovitosti může smlouvat a cenu nemovitosti si dále snížit. Hypotéka pro zajištění vlastního bydlení, vzhledem k růstu cen nájmů a vysoké inflaci, může dávat pro určitou část populace stále smysl,“ přibližuje Daniel Gorol, hypoteční analytik ze společnosti Ušetřeno.cz.

Pod 6 procent ročně fixace na 5 a 10 let

Úrokové sazby u hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti pro starší klientelu klesly u fixací na jeden rok o tři bazické body na 6,49 procenta p. a., na tři roky o jeden bazický bod na 6,4 procenta p. a. a na 10 let o čtyři bazické body na 5,99 procenta p. a.

„Hypotéky s LTV do 80 procent fixované na pět let nabízejí banky v průměru za 5,94 procenta p. a., tedy za stejnou cenu jako v měsíci předchozím. Společně s desetiletými fixacemi jsou tak jedinými hypotékami na trhu, které jsou v průměru nabízeny pod šestiprocentní hranicí,“ poznamenává Jiří Sýkora.

„Mezi žadateli nyní převažuje volba kratší, tříleté fixace. Zatímco v minulosti si zájemci fixovali na delší dobu výhodné fixace na delší období, nyní naopak věří, že za tři roky se situace zlepší a dostanou se na nižší sazby. A to i navzdory faktu, že nejvýhodnější sazby nabízejí banky i nyní zpravidla pro pětileté fixace,“ dodává Vojtěch Prokop.

Podle Davida Eima, místopředsedy představenstva Gepard Finance, se v oblasti podmínek hypotečních úvěrů během září nic světoborného nestalo. Česká národní banka drží repo sazbu na sedmi procentech a trh tak nemá žádný impuls pro změnu.

„Banky tedy své úrokové sazby jen velmi zlehounka ladí. Spíše jen aby se neřeklo, než s nějakým reálným dopadem. Změny sazeb o 0,1 či 0,2 procentního bodu směrem dolů jsou logicky příjemnější než zdražování. V tomto ohledu nelze nic namítat. Ale aktuální bolest hypotečního trhu – tedy vysoké sazby, za které si klienti půjčovat dílem nechtějí a dílem nemohou – takové drobné změny neutiší. Je to jako pacienta s vysokou horečkou ovívat vějířem – může to být příjemné, ale horečku to nesníží,“ komentuje David Eim.

Sazby ČNB: Stagnace, pokles či růst?

Inflace je sice stále vysoká, ale tempo jejího růstu zpomalilo. Česká národní banka (ČNB) proto na svém zářijovém zasedání podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak již od 22. června zůstává na 7 procentech, tedy na nejvyšší úrovni od roku 1999.

Guvernér centrální banky Aleš Michl, který je odpůrcem zvyšování sazeb, přesto nevyloučil možnost jejich dalšího růstu. K tomu by podle něj mohlo dojít v případě, že by růst mezd byl rychlejší než očekávaný a zadlužení státu větší. Bankovní rada konstatovala, že podmínkou dlouhodobé cenové stability jsou rovněž umírněné požadavky ve mzdových vyjednáváních a zodpovědná rozpočtová politika.

Na zářijovém zasedání hlasovali pro zvýšení sazeb o tři čtvrtiny procentního bodu dva ze sedmi členů bankovní rady. Není tedy vyloučené, že by základní úrokové sazby mohly ještě růst. Pokles sazeb ale zatím očekávat nemůžeme.

„Pokud zůstanou základní sazby ČNB na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají hypoteční banky určitý prostor pro snižování úrokových sazeb hypoték. Některé tak již učinily v rámci podzimních slevových akcí. Významnějších poklesů hypotečních sazeb se přesto zřejmě v nejbližší době nedočkáme,“ předpokládá Jiří Sýkora.

„Aktuální pětileté úrokové sazby kolem šesti procent a kratší fixace až k sedmi a přes sedm procent nás ještě nějakou dobu budou provázet a nám nezbývá, než se cvičit v trpělivosti,“ uzavírá David Eim.