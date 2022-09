Úrokové sazby hypoték klesly. Přichází změna trendu?

Podle odborníků tento velmi mírný pokles sazeb zásadní změnu trendu zatím nepřináší. Sazby budou zřejmě i nadále stagnovat.

„V oblasti úrokových sazeb se v posledním měsíci nedělo prakticky nic a vzbuzuje to mírnou naději ve smyslu, že to nejhorší snad máme za sebou. Překvapením minulého měsíce byly dvě banky, které dokonce úrokové sazby snížily. Takové snížení zatím ještě neznamená nic významného. Ale i když z pohledu trhu nijak významné, přece jen je to snížení,“ komentuje David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„I přesto, že u mezibankovních úrokových sazeb nedošlo k žádným změnám, poklesl zářijový Fincentrum Hypoindex o pět bazických bodů na hodnotu 6,23 %. Toto velmi mírné snížení je způsobeno především akčními hypotečními nabídkami některých bank. Zatím se tedy trh vyvíjí podle našich odhadů z předchozích měsíců – úrokové sazby hypoték více méně stagnují,“ dodává Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Přesto ale nadále očekáváme další ochlazování trhu s hypotékami ve zbytku roku. Stále také platí naše doporučení na nic v případě nové hypotéky či refinancování nečekat a jednat. Stále očekáváme ve zbytku roku další růst úrokových sazeb a čekání se tak nemusí vyplatit. Dle vyjádření odborníků navíc nelze v nejbližších měsících očekávat ani výrazné snížení cen nemovitostí,“ předpokládá Vojtěch Prokop, marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

Měsíční splátka mírně klesla

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,23 % p. a. činí v září 23 035 korun.

„Mírný pokles sazeb se samozřejmě projevil i ve výši splátky průměrné 3,5 milionové hypotéky, která poklesla zhruba o 115 korun. Což je ovšem při těchto cenách pokles tak zanedbatelný, že nemá praktický dopad na hypoteční trh a klienty,“ říká Jiří Sýkora.

Hypotéky pro mladé zdražily

Úrokové sazby u hypoték do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) klesly u všech fixací. Nejvýrazněji se snížily u hypoték s fixací na pět let, a to o 0,07 procentního bodu na 5,94 % p. a. Sazby hypoték fixovaných na jeden, tři a 10 let klesly shodně o pět bazických bodů. Hypotéky s fixací na jeden rok tak banky nabízejí v průměru za 6,52 % p. a., s fixací na tři roky za 6,41 % p. a. a s fixací na 10 let za 6,03 % p. a.

Hypotéky nad 80 % odhadní ceny nemovitosti, které jsou určené pro mladé do 36 let, naopak zdražily. Nejnižší nárůst zaznamenaly hypotéky s fixací na pět let, jejichž sazby vzrostly v průměru o pět bazických bodů na 6,28 % p. a. Sazby u hypoték s fixací na jeden, tři a 10 let se zvýšily o 0,06 procentního bodu. Zafixovat hypotéku nad 80 % LTV můžete v průměru za 6,27 % p. a., na tři roky za 6,74 % p. a. a na 10 let za 6,36 % p. a.

Bude stagnace pokračovat?

Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude opět jednat o nastavení základních úrokových sazeb na konci září. Základní scénář nové makroekonomické prognózy ukazuje, že by centrální banka nemusela ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat ani na příštích zasedáních.

„Dokud nebudou známy výsledky zasedání, v oblasti sazeb se nic významnějšího dít nebude. A pokud ČNB zatím setrvá v pozici ‚nezasahování‘, pak nebude důvod ke změně ani v následujících týdnech,“ poznamenává David Eim.

Bankovní rada se ale podle ekonomů s velkou pravděpodobností zatím nevydá ani cestou snižování základních sazeb. To by pro hypoteční trh znamenalo, že úrokové sazby hypoték zůstanou nějakou dobu na současných vysokých úrovních.

„Mírné výkyvy přinesou nejspíš pouze akční nabídky bank v rámci konkurenčního boje,“ uzavírá uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.