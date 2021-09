Průměrná sazba hypoték roste, nelítostně zamíří k hranici 3 %

Růst sazeb ale není podle odborníků zdaleka u konce.

„I podle aktuálních nabídkových úrokových sazeb jednotlivých bank je jasné, že současná hodnota 2,32 % rozhodně není ta hodnota, na které se růst zastaví. Dá se tedy předpokládat, že ve druhé polovině roku se budeme čím dál víc přibližovat hranici tří procent,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Pro posouzení vývoje úrokových sazeb je stěžejní sledování vývoje v bankách tzv. velké trojky, kterou tvoří Česká spořitelna, Hypoteční banka/ČSOB a Komerční banka.

„Tyto tři banky se na hypotečních úvěrech poskytnutých v tomto roce podílí téměř třemi čtvrtinami celkového objemu. Vývoj jejich úrokových sazeb má tedy pro trh zásadní význam. V prvních dvou týdnech měsíce září všechny tyto velké banky zvýšily úrokové sazby svorně o 0,2 procentního bodu. Vyhlašované úrokové sazby těchto bank se nelítostně přibližují hranici tří procent,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.



Menší banky podle Eima trh tolik neovlivní. I ony ale postupně zdražují a nelze říci, že by z pohledu sazeb byly výhodnější. Během srpna již zdražila hypotéky Fio banka, Moneta Money Bank a Sberbank a od 20. září vzrostou sazby i v Air Bank, a to o 0,25 procentního bodu.

„Vzhledem k aktuálnímu překvapivému vzrůstu inflace se dá předpokládat, že Česká národní banka bude dále zvyšovat repo sazbu a lze tedy čekat, že tento růst se ještě nějakou dobu bude promítat i do odpovídajícího růstu úrokových sazeb hypotečních úvěrů,“ předpokládá David Eim. Do konce roku by tak mohla základní sazba vzrůst ze současných 0,75 % až na 1,5 % či 1,75 %.



„Zároveň stále roste i cena zdrojů. Od března letošního roku sice ceny zdrojů rostou již pomaleji, velmi silná poptávka po hypotékách ale brzdí konkurenční boj hypotečních bank a úrokové sazby hypoték pokračují v růstu,“ poznamenává Sýkora.

Objemy meziročně vzrostly o 75 procent

Banky v srpnu sjednaly 10 444 hypoték v celkovém objemu 33,731 miliardy korun. „Oproti červenci klesl počet i objem zhruba o pět procent a ve srovnání s červnem o čtvrtinu.

Přesto jde o nejlepší srpnový výsledek v historii Fincentrum Hypoindexu. Zatím se tedy o výraznějším ochlazování hypotečního trhu nedá hovořit. Zájem o hypotéky totiž v minulých letech během letních měsíců obvykle klesal,“ říká Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516

1,96 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401 44,723 1,94 duben 12 416 39,180 1,98 květen 12 984 40,555 2,06 červen 14 069 44,50 2,13 červenec 10 967 35,261 2,23 srpen 10 444

33,731

2.32 zdroj: Fincentrum Hypoindex



Meziroční srovnání ukazuje, že se hypotečnímu trhu stále velmi daří. Ve srovnání se srpnem 2020 totiž vzrostl objem poskytnutých hypoték o více než 75 procent a v porovnání se srpnem 2019 dokonce o 136 procent.



Průměrná hypotéka 3,5 milionu korun?

Průměrná výše hypotečního úvěrů vzrostla v srpnu zhruba o 14,5 tisíce korun na 3 229 731 korun. Přestože nárůst průměrné hypotéky oproti minulým měsícům přibrzdil, na pokles cen nemovitostí to na realitním trhu zatím nevypadá.

„Průměrná výše poskytnuté hypotéky se letos bude blížit k hranici 3,5 milionu korun. I nadále totiž platí, že není důvod, aby cena nemovitostí v ČR začala klesat,“ očekává Sýkora.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč leden 2 294 216 leden 2 600 504

leden 2 976 346 únor 2 193 207 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 214 326 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 285 414 duben 2 645 985 duben 3 155 581 květen 2 282 854 květen 2 657 855 květen 3 123 485 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červen 3 161 080 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 červenec 3 215 153 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 srpen 3 229 731 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 zdroj: Fincentrum Hypoindex

„S jistotu se stane, že klienti budou oproti minulému roku nadhodnocovat rozpočty na rekonstrukce o desítky procent. Velký vliv má jistě nejen cena, ale také nedostatek některých materiálů, což může stavby a rekonstrukce zpožďovat, a klienti si budou muset ohlídat bankou stanovenou lhůtu na dokončení stavby či rekonstrukce,“ předpokládá Vojtěch Prokop, marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

Poptávka stále převyšuje nabídku a bytová výstavba je dlouhodobě nedostatečná. Změnu by měl přinést již schválený nový stavební zákon, který má urychlit povolovací proces. Jeho dopady však bude možné pozorovat až s odstupem časem.



Hypoteční trh se blíží hranici 300 miliard korun

S rostoucími sazbami bude zájem o hypotéky klesat. „Očekáváme pokles v objemu poskytnutých hypoték, a to právě díky rostoucím cenám nemovitostí a úrokovým sazbám. Nicméně i přes pozastavení zájmu o nové hypotéky je jasné, že letošní rok bude historicky nejúspěšnějším rokem na hypotečním trhu,“ dodává Sýkora.



Za prvních osm měsíců roku sjednaly banky hypotéky již za téměř 293 miliard korun. Je tak již téměř jisté, že hranici 300 miliard korun pokoří hypoteční trh už během září. Do konce roku by se pak objem poskytnutých hypoték mohl přiblížit či dokonce pokořit i hranici 400 miliard korun.