Hypoteční trh je před skokovým růstem úrokových sazeb

„Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v říjnu vzrostla o dalších 11 bazických bodů na 2,54 % p. a. Od března letošního roku tak již průměrná úroková sazba hypoték vzrostla o 0,61 procentního bodu,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Hypoteční trh opět roste

V říjnu banky sjednaly 10 065 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 32,069 miliardy korun. Do bank si přišlo pro hypotéku o 463 lidí více než v září a meziročně dokonce o 1 265 lidí více.

Objem poskytnutých hypoték vzrostl ve srovnání se zářím téměř o 1,5 miliardy korun a oproti říjnu loňského roku se objem zvýšil o 6,9 miliardy korun.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516

1,96 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401 44,723 1,94 duben 12 416 39,180 1,98 květen 12 984 40,555 2,06 červen 14 069 44,50 2,13 červenec 10 967 35,261 2,23 srpen 10 444 33,731 2,32 září 9 602 30,571 2,43 říjen 10 065

zdroj: Fincentrum Hypoindex

Zájem o hypotéky přesto oproti předcházejícím měsícům letošního roku již klesá. Zatímco ještě v srpnu činil meziroční nárůst objemu poskytnutých hypoték více než 75 %, v září to již bylo 38 % a v říjnu již „pouze“ 27 %.



ČNB zaskočila trh

Česká národní banka (ČNB) ale v reakci na inflaci dala nejen hypotečnímu trhu jasný signál. Razantně zvedla základní úrokovou sazbu o 1,25procentního bodu na 2,75 % a zaskočila tím trh.

„Další, tentokrát opravdu razantní zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB doslova otevřelo stavidla zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Všechny banky zahájily další kolo zpráv o úpravě sazeb směrem vzhůru,“ komentuje David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Podle Eima se průměrná nabídková roční úroková sazba pěti největších bank drží pod 4% hranicí jen symbolicky. Pro nejběžnější kombinaci, to je LTV do 80 % a sazbu fixovanou na 5 let činí 3,97 % p. a.

Například skupina ČSOB se již za hranici 4 % p. a. vydala, sazby pětiletých fixací s LTV do 80 % s platností od 15. listopadu zvýšila o 0,6 procentního bodu na 4,19 % p. a.



„Pozvolný nárůst sazeb bude mít za následek i pozvolné klesání zájmu o nové úvěry. Dá se ovšem předpokládat, že jakmile se skokové zdražení promítne do průměrné sazby, budou skokově padat i objemy podepsaných hypoték,“ poznamenává Jiří Sýkora.



Průměrná hypotéka opět na vzestupu

„Průměrná výše hypotečního úvěru v říjnu opět vzrostla na 3 186 238 korun. Ve srovnání se zářím, kdy průměrná hypotéka klesla o 45 913 korun, je nárůst pouze minimální, a to o 2 420 korun. To by mohlo naznačovat, že se přehřátý realitní trh začíná ochlazovat. Zda tomu tak opravdu je, ale ukážou až nadcházející měsíce,“ přibližuje Jiří Sýkora.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč leden 2 294 216 leden 2 600 504

leden 2 976 346 únor 2 193 207 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 214 326 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 285 414 duben 2 645 985 duben 3 155 581 květen 2 282 854 květen 2 657 855 květen 3 123 485 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červen 3 161 080 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 červenec 3 215 153 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 srpen 3 229 731 září 2 359 940 září 2 801 344 září 3 183 818 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 říjen 3 186 238 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Domnívám se, že v tuto chvíli ještě banky nedokončily svou reakci na listopadové zvýšení sazeb ze strany ČNB. Už nyní se přitom zcela otevřeně mluví o dalším zvyšování repo sazby na prosincovém zasedání bankovní rady ČNB. Je pravděpodobné, že koncem roku se sazby budou blížit pěti procentům,“ předpokládá David Eim.



Pro klienty, kterým v následujících měsících končí pětileté fixace z přelomu let 2016 a 2017 to podle Eima znamená více než zdvojnásobení, možná až ztrojnásobení úrokové sazby.



„Hypotéky před pěti lety se v průměru uzavíraly za sazby kolem 2 %. Průměr ovšem znamená, že významná část klientů měla sazby lepší, řekněme na úrovni 1,8 % p. a. Takový skok v úrokové sazbě znamená u dvoumilionové hypotéky na 30 let se sazbou 1,8 % p. a. zvýšení splátky při sazbě 5,4 % ze stávajících 7 200 korun na 10 550 korun. To je nárůst splátky o 3 350 korun. Takový zásah do rodinného rozpočtu může některým klientům začít působit potíže,“ uzavírá David Eim.