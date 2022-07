Hypoteční sazby jsou rekordní. Měsíční splátky se výrazně prodražují

Česká národní banka (ČNB) s platností od 23. června opět zvýšila základní úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazba vzrostla o 1,25 procentního bodu na 7 %. Většina bank v reakci na růst základní sazby zdražila hypotéky. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu za poslední měsíc vzrostla o 0,53 procentních bodů a k 11. červenci činila 6,24 % p. a.

„Svým posledním zvýšením úrokových sazeb na konci června nám Česká národní banka poskytla jistotu dalšího zdražování hypotečních úvěrů. Aktuální průměrné sazby již překonaly hranici šesti procent a na kratších fixacích se blíží sedmi procentům. Jednoleté fixace dokonce úroveň sedm procent výrazně překročily a brzy se dostanou až k osmi procentům,“ říká David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Úrokové sazby se vyšplhaly na rekordní hodnoty. Snad se ale začíná blýskat na lepší časy, alespoň tedy po prohlášení nového guvernéra ČNB Aleše Michla, který uvedl, že nehodlá pokračovat ve zvyšování základních sazeb,“ poznamenává Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Jaký lze očekávat vývoj na hypotečním trhu

Kdy mohou hypoteční sazby začít opět klesat? „Dobré zprávy v této oblasti zatím bohužel nejsou k dispozici. Snad jen ta, že každý den nás posouvá blíže okamžiku, kdy sazby začnou zase klesat. Ale kdy to bude, to si nikdo zatím netroufne odhadnout. Aktuálně částečně obměněná bankovní rada ČNB je zatím velkou neznámou a nejméně do svého prvního zasedání v novém složení to tak zůstane. Teprve informace o dalším vývoji inflace a reakci nové bankovní rady snad poskytne nějaké vodítko k dalším predikcím,“ reaguje David Eim.

Přestože nový guvernér ČNB nechce základní úrokové sazby zvyšovat, nesmíme zapomínat, že není v bankovní radě sám. Dosud proti zvyšování sazeb hlasoval společně s Alešem Michlem i Oldřich Dědek. V radě ale zůstal ještě Marek Mora a Tomáš Holub, kteří byli doposud pro zvyšování sazeb.

Od července usedla v radě nová viceguvernérka Eva Zamrazilová a doplnil jí Jan Frait a Karina Kubelková. I když se někteří noví i stávající členové bankovní rady zatím přiklánějí na stranu nezvyšování základních sazeb, mohla by je o opačném názoru přesvědčit inflace, která stále sílí a zatím nedosáhla svého vrcholu. Na srpnovém zasedání ale zřejmě k dalšímu zvyšování sazeb nedojde.

„Myslím, že pro další měsíce můžeme očekávat alespoň stagnaci sazeb a ne jejich další zvyšování. Otázkou i nadále zůstává, zda zásadnější obrat ve vývoji sazeb hypoték, které se očekával podle původních předpovědí na počátku příštího roku, se nám spíše neposouvá minimálně do druhé poloviny roku 2023 či spíše na jeho konec,“ předpokládá Jiří Sýkora.

„Ve druhé polovině roku očekávám spíše stagnaci sazeb ČNB a hledání jiného nástroje na snížení inflace. Pokud jde o úrokové sazby hypoték, podle mého názoru se můžeme pohybovat někde v pásmu okolo 8 %. Většina bank se ale bude snažit zajistit klientům sazby nižší, docílit se toho budou snažit například nabráním zdrojů přes spořicí účty okolo 4 až 5 %,“ míní David Kašpar, expert hypotečního tržiště Zaloto.

Hypotéky do 80 % s fixací na rok již za 6,5 %

Nejvýraznější nárůst sazeb zaznamenaly hypotéky do 80 % odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden rok. Ty v průměru za poslední měsíc vzrostly o 0,61 procentního bodu na 6,53 %. Sazba hypoték s fixací na tři roky se zvýšila průměrně o 0,53 procentního bodu na 6,41 %, s fixací na pět let o 0,49 procentního bodu na 6 % a s fixací na 10 let o 0,51 procentního bodu na 6,04 %.

Nejdražší zůstávají hypotéky nad 80 % odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři roky. Ty banky zdražily za poslední měsíc o 0,69 procentního bodu a v průměru je nabízejí za 6,79 %.

Měsíční splátky se výrazně prodražují

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 % p. a. činí v červenci 23 074 korun.

„Klienti, kteří chtěli uzavřít ať už novou smlouvu, nebo její prodloužení na další fixační období, musí opět sáhnout hlouběji do kapsy. Například na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o neuvěřitelných 8 100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017,“ řekl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

V červnu 2017 totiž byla průměrná úroková sazba hypoték na úrovni 2,04 %. Podobné úrovně dosahovaly úrokové sazby hypoték ještě v první polovině loňského roku. Jen za poslední rok se tak měsíční splátka průměrné hypotéky zvýšila o více než 7 000 korun. Nejvýrazněji ale podražila měsíční splátka za poslední měsíc, a to o 1 148 korun.

„Já osobně doporučuji fixovat v dnešní době maximálně na tři roky i za cenu vyšších úroků, abych měl jistotu, že v dnešních sazbách nebudu muset být příliš dlouho. Je pravda, že momentálně většina bank neuplatňuje sankci za předčasné splacení, a i mimo výročí fixace lze vybrat jinou banku a tam přejít za lepších podmínek, pokud takové nastanou. Já bych se ale na toto raději nespoléhal, protože co je dnes, nemusí být pravda za rok. Aktuálně si banky mohou účtovat sankci až 50 tisíc korun za předčasné splacení a je třeba počítat s tím, že toto začnou dříve či později uplatňovat,“ uzavírá David Kašpar.