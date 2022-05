Sazby hypoték přerostly 5% hranici. Splátky se prodražují o tisíce

„Dubnový růst sazeb byl reakcí na zvýšení repo sazby ze strany České národní banky o 0,5 procentního bodu. V případě některých bank to byl růst doslova razantní. Půl procentního bodu jako by se pokládalo doslova za povinnost a společenskou slušnost. Banky, které zatím držely sazby níže, se rozhodly trh dohnat a předehnat. Takže jsme se setkali i se zvýšením některých sazeb až o 1,5 procentního bodu, což je hodnota vskutku nevídaná,“ komentuje aktuální dění David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Průměrná nabídková sazba 5,33 % p. a.

Sazby hypotečních úvěrů nabírají na rychlosti. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu vzrostla za poslední měsíc o 0,45 procentního bodu a k 2. květnu činila 5,33 % p. a.

Od ledna letošního roku tak vzrostla průměrná nabídková sazba o 1,19 procentního bodu. Od června 2021, kdy Česká národní banka (ČNB) začala opět zvyšovat sazby, vzrostla průměrná nabídková sazba již o více než 2,8 procentního bodu.

ČNB rozhoduje o sazbách tento čtvrtek

Bankovní rada ČNB navíc v boji s rostoucí inflací rozhodne o další změně úrokových sazeb na čtvrtečním zasedání.

„ČNB se nechala slyšet, že na květnovém zasedání opět zvýší základní úrokovou sazbu, a tak je celkem jasné, že současné sazby nevydrží moc dlouho. A je jen otázkou, zda se zvýší o 0,25 %, 0,5 %, anebo dokonce o

0,75 %,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Vzhledem k nedávným vyjádřením členů bankovní rady je podle odhadů ekonomů nejpravděpodobnější, že dojde ke zvýšení základní úrokové sazby na květnovém zasedání o 0,5 procentního bodu na 5,5 procenta, tedy na nejvyšší úroveň od roku 1999.

„K dalšímu zvýšení základní sazby by pak podle ekonomů mohlo dojít ještě v červnu, a to o čtvrt procentního bodu. Růst hypotečních sazeb tak ještě není u konce. Již v současné době se ale splátky hypotéky prodražují o tisíce korun,“ poznamenává Sýkora.

Měsíční splátka hypotéky výrazně narůstá

Sazby hypoték do 80 % odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden rok dosáhly v květnu 5,5 % p. a. a s fixací na tři roky 5,52 % p. a. Za hranici pěti procent se již dostaly i sazby hypoték fixovaných na pět (5,14 % p. a.) i na 10 let (5,15 % p. a.).

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,33 % p. a. činí v květnu 21 136 korun. Za poslední měsíc tak měsíční splátka hypotéky vzrostla o více než 900 korun, od letošního ledna již o téměř 2 400 korun a od loňského června téměř o 5 500 korun.

„Stále více se rozevírají pomyslné nůžky mezi současnou sazbou a sazbou, kterou měli majitelé hypoték zafixovanou třeba před pěti lety. A právě tito klienti, kterým končí ona pětiletá fixace, si musí najít ve svých rodinných rozpočtech stále více prostředků na zvýšenou splátku. Konkrétně u klientů s končící pětiletou fixací u hypotéky 3,5 milionu korun sjednané na 25 let jde o navýšení více než 7 000 korun měsíčně, a to spolu se zvyšujícími se životními náklady způsobí problémy u stále vyššího počtu rodin,“ přibližuje Sýkora.

Jaký lze očekávat další vývoj

„Pokud jde o růst úrokových sazeb, všichni vyhlížíme konec roku 2022, kdy by měly být na pomyslném vrcholu. Nicméně minulý rok jsme se úplně stejně bavili o vysoké inflaci, která měla být dle ČNB koncem roku 2022 opět na 2 %. Místo toho nás čeká nejvyšší inflace v historii samostatné ČR. Stejně tak je to se sazbami, proto by klienti neměli řešit ani tak úrokové sazby, jako spíš bezpečí. Novou hypotéku i refinancování tak doporučujeme řešit co nejdříve, protože zkrátka netušíme, co bude,“ doporučuje Ondřej Ticháček, expert hypotečního tržiště Zaloto.

I v současné složité situaci lze podle Ticháčka najít cesty, jak dosáhnout na lepší nabídku. Proto je třeba podrobně zkoumat metodiky bank, jak pohlížejí na příjmy i jaké dávají výjimky u různých typů profesí a podobně.

„Úrokové sazby hypoték se mohou v letošním roce vyšplhat i za hranici šesti procent. V některých bankách můžete v současné době dosáhnout stále na sazbu pod 5 % p. a.,“ dodává Sýkora.