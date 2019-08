Tři možnosti, jak s pomocí rodičů dosáhnout na hypotéku

Kvůli dnešním cenám nemovitostí, a zejména různým regulacím, „chránícím“ zájemce o financování bydlení hypotékou před vlastní zodpovědností, si mnoho mladých samostatné bydlení nemůže dovolit. Hypotéka v dostatečné výši je pro ně samotné zkrátka nedosažitelná. Podívejte se na tři případy, kdy mohou rodiče dětem se získáním hypotéky pomoci.

1. možnost Hypotéka z druhého patra

Společné bydlení více generací v jednom domě nemusí vyhovovat každému. Představme si situaci, kdy syn či dcera uvažují o tom, že se odstěhují z domu rodičů do vlastního bytu v nedalekém městě, kam dojíždí za prací. Našetřeno na úhradu 20 procent kupní ceny bytu ze svého ale dosud nemají. Rodiče by rádi pomohli, ale sami dnes šetří na důchod a budoucí nezbytné opravy domu. Nabízí se tak možnost získat hypotéku na celou kupní cenu bytu díky jejímu jištění domem rodičů. Má to ale jeden háček.



V domě spolu s rodiči žije i babička. Ta jim dům před lety darovala za podmínky zřízení věcného břemene doživotního užívání. Banky takto zatíženou nemovitost do zástavy na hypotéku obvykle nevezmou. Jednou z mála výjimek je Česká spořitelna, které po individuálním posouzení tento závazek vadit nemusí.



Podmínkou je, aby bylo „věcného břemeno doživotního užívání“ zřízeno pouze na jednu ze dvou pomyslných bytových jednotek nacházejících se v domě. Nevadí, že dům je kolaudován jako jednobytový nebo že na katastru nejsou obě bytové jednotky samostatně vymezeny. Pro banku je podstatné, aby rodinný dům obsahoval dva „provozně oddělené funkční celky“, každý o minimální velikosti 1+kk. Lze akceptovat i společnou předsíň/chodbu. Každý z bytů musí mimo obytné místnosti obsahovat samostatnou koupelnu, toaletu (lze akceptovat v rámci koupelny do velikosti bytu 2+1), kuchyň jako samostatnou místnost nebo kuchyňský kout umístěný v obytné místnosti.

Odhadce banky tyto dispozice domu musí na místě ověřit ještě před schválením úvěru. Dále také stanoví, nakolik věcné břemeno dožití sníží odhadní cenu domu. Při stejné velikosti obou bytů se odhadní cena obvykle sníží na polovinu.

2. možnost Na vejminku u lesa

Prvou znovu objevenou možností řešení vícegeneračního bydlení rodiny dokáže nově zafinancovat Hypoteční banka. Ta umožňuje financovat účelovou hypotéku na pořízení „mobilního domu“, který nebude zapsán v katastru nemovitostí. Do zástavy musí jít jiná, standardně v katastru zapsaná nemovitost k bydlení. Financovat takto nejde pořízení „domu na kolečkách“.

Moderní mobilní dům není žádná perníková chaloupka. V případě dostatečného prostoru na pozemku u stávající nemovitosti se dá do částky jednoho milionu korun pořídit kvalitně postavený a vším dnešním komfortem vybavený dřevěný domek o velikosti 2+kk. Může sloužit jako startovací bydlení pro mladé, tak i na dožití pro rodiče v důchodu. S určitou mírou soukromí a přeci ostatním členům rodiny nablízku.

3. možnost Dluží celá rodina

Další možnou variantou je o úvěr na pořízení bydlení pro děti požádat v rámci rodiny společně. Rodiče nemusí mít obavy, že by jejich pokročilý věk zásadně ovlivnil výši dostupné částky úvěru. Na trhu je několik bank, které umí při stanovení maximální doby splatnosti úvěru zohlednit věk mladších žadatelů – dětí.

Například Raiffeisenbank dnes dokáže takové rodině nabídnout hypotéku se splatností 30 let, pokud je nejstaršímu žadateli s příjmem v dostatečné výši nejvýše 55 let. Od mladšího žadatele pak požaduje doložit příjem „pouze“ vyšší, než nakolik spočítá splátku potřebné hypotéky.