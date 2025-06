Aktuální ČSOB Index hovoří jasně – ceny bytů a domů jdou rychle nahoru, protože nabídka nemovitostí je nedostatečná. Naproti tomu zájemců o koupi podle realitních kanceláří neubývá. A v důsledku toho se podle ČSOB Indexu také zkracuje prodejní cena nemovitostí. Vítězí tak ten, kdo se rozhodne dříve, a navíc je schopen hned zaplatit.

„V takovém prostředí získává na atraktivitě hypotéka bez nemovitosti, tedy úvěr, který si sjednáte ještě předtím, než víte, jakou nemovitost koupíte,“ říká Jana Vaisová, hypoteční poradkyně ze společnosti FinGO a vysvětluje: „Pokud už máte hypotéku schválenou, nemusíte na nic čekat, můžete ihned podepsat rezervační smlouvu a předběhnout tak konkurenci, která si financování teprve vyřizuje.“ Jinými slovy, v daný okamžik se ocitáte v pozici kupujícího s připravenou hotovostí.

Které banky hypotéku bez nemovitosti nabízejí

Tuto možnost, tedy vyřízení hypotečního úvěru v době, kdy ještě nemáte vybranou nemovitost, ovšem nabízejí v současné době jen některé banky. Již několik let má ve svém portfoliu tzv. Hypotéku bez nemovitosti Komerční banka (KB). Stavební spořitelna Modrá pyramida (MPSS), která patří do stejné skupiny, pak nabízí Pohotovostní úvěr. „Ten je podmínkami velmi podobný Hypotéce bez nemovitosti. Odlišnosti jsou pouze v drobných procesních záležitostech,“ doplňuje Ondřej Šuchman, manažer hypoték skupiny Komerční banky.

UniCredit Bank pak nabízí službu hypotéka Předem. Vyřídit si hypotéku bez konkrétní nemovitosti umožňuje svým klientům rovněž Raiffeisenbank, produkt se jmenuje Hypotéka naruby. Zatím jako poslední se s podobným produktem od května letošního roku přidala ČSOB Hypoteční banka, nazvala ho ČSOB Hypotéka bez nemovitosti.

Princip hypotéky bez nemovitosti (hypotéky předem/naruby) je u všech bank podobný, liší se jen v drobnostech, které ovšem mohou hrát při výběru konkrétního produktu docela významnou roli.

Jak to funguje

„Klient zpravidla přijde s tím, že si chce něco koupit, ale není si jistý, co přesně, pouze ví, kolik chce investovat ze svého, tedy jaké má úspory. Na základě jeho příjmů mu vypočítáme maximální limit hypotéky a zároveň stanovíme maximální LTV úvěru, tedy do jaké hodnoty nemovitosti, kterou si vybere, mu půjčíme,“ popisuje Milan Voldřich, Head of Mortgage Loans v Raiffeisenbank. Obvykle jde o 80 procent hodnoty nemovitosti, což je limit stanovený ČNB, nebo 90 procent u žadatelů mladších 36 let.

Hypotéka vyřizovaná předem tedy funguje v podstatě stejně jako kterákoliv jiná. Žadatelé musí dokládat stejné podklady jako u standardní hypotéky, na základě kterých banka posoudí jejich bonitu, tedy schopnost úvěr splácet. Jen se neřeší konkrétní nemovitost. „Jakmile klient nalezne vhodnou nemovitost, vyřídí se její odhad a vyhotoví se dodatek k úvěrové smlouvě. Následně může klient standardně úvěr načerpat,“ vysvětluje Ondřej Šuchman.

Kolik času na hledání bytu či domu máte

V některých bodech se ale jednotlivé produkty liší. Zejména pokud jde o dobu, kterou vám banka poskytne na hledání nemovitosti.

U Hypotéky bez nemovitosti od KB si lze zvolit lhůtu podle svých potřeb, maximální možná je tři roky. U MPSS je to standardně jeden rok, ve specifických případech je ale možné čerpání prodloužit rovněž až na tři roky. Úroková sazba je pro klienta platná podle zvoleného fixačního období až na pět let od uzavření smlouvy o úvěru. Pokud byste si tedy sjednali hypotéku teď v červnu s fixací na pět let a nemovitost našli například za dva roky, bude daná sazba platit ještě další tři, kdy už úvěr budete splácet.

V případě Hypotéky naruby od Raiffeisenbank máte po podpisu úvěrové smlouvy dva roky na to, abyste si našli vhodnou nemovitost. Ta pak standardně (stejně jako jinde) slouží jako zástava, případně je ale možné dát samozřejmě do zástavy jinou nemovitost. „Ocenění nemovitosti se provede standardní cestou – buď online nebo pomocí kvalifikovaného odhadce. Podmínkou je také pojištění nemovitosti a pojištění hypotéky, tedy pojištění schopnosti splácet,“ doplňuje Milan Voldřich. Fixaci si u Raiffeisenbank rovněž vyberete podle svého uvážení a tato pak platí od podpisu smlouvy na celou dobu fixačního období.

U hypotéky Předem od UniCredit Bank máte na výběr nemovitosti a doložení všech potřených dokladů k ní 12 měsíců. „Po zkompletování všech dokumentů k nemovitosti přijde klient na pobočku a předá je zaměstnanci banky. Ten následně zajistí ocenění nemovitosti,“ popisuje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Jakmile banka posoudí akceptovatelnost podkladů k účelu úvěru a vhodnost nemovitosti jako zajištění úvěru (banka ověří, že nemovitost je bez právních vad, má dostatečnou hodnotu atd.), dohodne se termín podpisu dodatku k úvěrové dokumentaci. Délku fixace si i zde volí klient sám, úroková sazba zůstává po celou dobu fixačního období stejná.

Novinka od ČSOB

S ČSOB Hypotékou bez nemovitosti, s níž ČSOB Hypoteční banka přišla na trh letos v květnu, máte na nalezení bydlení podle svých představ devět měsíců od podpisu smlouvy.

Součástí produktu je navíc služba Hlídač sazby. „Sazbu má tedy klient po danou dobu garantovanou a může se plně soustředit jen na hledání vhodného bytu nebo domu. Pokud se v době hledání nemovitosti vyhlašovaná sazba ČSOB Hypoteční banky sníží oproti původní sazbě platné při poskytnutí úvěru, banka tuto změnu automaticky zohlední, a to až do výše 0,3 procentního bodu,“ říká Miroslav Zetek, člen představenstva a vrchní ředitel zodpovědný za obchod v ČSOB Hypoteční bance.

„U této hypotéky navíc poskytujeme, ve spolupráci s naším partnerem Nemoinspekt, unikátní službu na míru pro klienty ČSOB Hypoteční banky. Díky té lze ještě před koupí ověřit reálný technický stav bytu či domu. Nikdo tak nekupuje zajíce v pytli,“ doplňuje Zetek. Zmíněnou službu technické inspekce může získat klient ČSOB až s 30procentní slevou ve srovnání s běžnou cenou. Odborníci ze společnosti Nemoinspekt detailně prověří stav nemovitosti a upozorní na případné skryté vady, což výrazně snižuje riziko nečekaných nákladů po koupi.

ČSOB Hypotéku bez nemovitosti nabízí ČSOB Hypoteční banka od května letošního roku v půlročním pilotním provozu. Proto ji lze prozatím získat na pobočkách skupiny ČSOB nebo online v Hypoteční zóně s využitím digitálního podpisu. Podepisování hypoték tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem nejvyšší úrovně šetří klientům čas a peníze a ČSOB Hypoteční banka jej spolu s katastrálním úřadem zavedla jako první banka na českém trhu. Během pilotní fáze bude ČSOB sbírat zpětnou vazbu od klientů a podle jejich zkušeností plánuje parametry produktu hypotéky bez nemovitosti rozvíjet a vylepšovat.

Co když vhodnou nemovitost nenajdete

Pochopitelně se ale může stát, že se někomu v dohodnuté lhůtě nepodaří najít vysněné bydlení najít. I s tím banky počítají a nepředstavuje to problém. Samozřejmě ale celá „akce“ nejde zrušit jen tak. Úvěr sice zanikne, něco to však člověka bude stát, je zde daná sankce. „Pokud klient úvěr nevyužije, výška sankce je 10 tisíc korun,“ říká Petr Plocek z UniCredit Bank.

Raiffeisenbank si účtuje poplatek ve výši 29 900 korun. „Poplatek vyjadřuje náklady banky na proces související se sjednáním hypotéky a rezervaci zdrojů po dobu dvou let,“ vysvětluje Milan Voldřich.

Pokud se nepodaří někomu hypotéku vyčerpat v dané lhůtě u KB, bude banka požadovat sankci ve výši 5 procent z nevyčerpané výše úvěru, stejně jako u standardní hypotéky. „V případě MPSS je sankce ve výši úroků od sjednání do zrušení úvěru, maximálně 30 tisíc korun,“ uzavírá Ondřej Šuchman.