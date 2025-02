Hypotéky u největších bank zlevňují, do hry vstupuje i Partners Banka

Podle Swiss Life Hypoindexu se letos na začátku února držela průměrná úroková sazba u hypoték na úrovni 5,11 procenta. Kromě tříleté fixace u LTV do 80 procent, kde sazba činila 4,78 procenta, se další nabídkové sazby pohybovaly nad úrovní pěti procent.

Úrokové sazby – únor 2025 (v % p.a.) Fixace Do 80 % LTV Nad 80 % LTV 1 rok 5,13 5,50 3 roky 4,78 5,17 5 let 5,06 5,44 10 let 5,48 5,84

Meziročně hypotéky přesto mírně zlevňovaly. Zatímco v únoru loňského roku dosahovala průměrná nabídková sazba 5,60 procenta, letošní únor přinesl podle Swiss Life Hypoindexu sazbu 5,11 procenta p. a. Každé drobné zlevnění se tak promítlo do měsíčních splátek domácností, které se rozhodly pro vlastní bydlení na hypotéky.

Modelový příklad: Podívejte se, jak ovlivňuje vývoj úrokové sazby měsíční splátku hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let.

Období Průměrná úroková sazba v % Měsíční splátka v Kč Únor 2025 5,11 20 692 Leden 2025 5,13 20 730 Prosinec 2024 5,22 20 909 Listopad 2024 5,32 21 116 Říjen 2024 5,34 21 155 Září 2024 5,38 21 248 Srpen 2024 5,42 21 326 Červenec 2024 5,49 21 475 Červen 2024 5,51 21 520 Květen 2024 5,52 21 540 Duben 2024 5,57 21 630 Březen 2024 5,62 21 737 Únor 2024 5,60 21 710 Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od února 2024 do února 2025

Měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné roční nabídkové sazbě 5,11 procent činila v únoru 20 692 korun. Ti, kteří si vzali hypotéku, ušetřili z rodinného rozpočtu každý měsíc více než tisíc korun ve srovnání se situací před rokem.

Podle Jiřího Sýkory, hypotečního analytika společnosti Swiss Life Select, by mohlo dojít k o málo výraznějšímu snížení sazeb s příchodem jara, kdy banky tradičně přicházejí s akčními nabídkami. Pro trh je podle odborníků přitom dost podstatné, co udělají tři největší hypoteční hráči: Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. A zdá se, že se již konkurenční boj o klienty začíná rozbíhat.

Jaké jsou nabídky tří velkých hráčů

S jednou z prvních letošních akčních nabídek přišla už Komerční banka, která nabídla zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,59 procenta pro fixace na 2 nebo 3 roky. Tato nabídka byla ovšem jen krátkodobá, platila pro žádosti podané v období od 3. do 17. února 2025. Teď má Komerční banka na svých webových stránkách další nabídku. Ty, kteří potřebují refinancovat hypotéku, láká nyní na roční úrokovou sazbu od 4,79 procenta s fixací na 3 roky, a to bez poplatku za sjednání a ocenění nemovitosti.

Česká spořitelna teď na svých webových stránkách nabízí novou hypotéku se sazbou od 4,89 procenta ročně na 3, 4 a 5 let. Je určena k financování bydlení s energetickým štítkem A i B nebo rekonstrukci s pořízením nových technologií, jako jsou fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo zateplení. Na všechno ostatní poskytne ČS hypotéku se sazbou od 4,99 procenta ročně. K oběma nabídkám přidává i slevy na poplatcích.

Také ČSOB nyní láká na hypotéku na nákup nemovitosti, stavbu i refinancování, a to s pevnou úrokovou sazbou od 4,89 procenta s fixací na jeden rok pro úvěry do 70 procent hodnoty nemovitosti. Přidává i odměnu 3 000 korun za online podání žádosti a navíc i zdarma odhad nemovitosti. Zdarma je i sjednání a vedení účtu.

Partners Banka spouští hypotéky

Nyní vstoupila do hry Partners Banka, která zahájila svou činnost loni v březnu a má již 100 tisíc klientů. „Završili jsme svůj hlavní produktový proces a stáváme se plnohodnotnou bankou. Naším cílem je nyní vybudovat si kvalitní úvěrové portfolio,“ říká Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners, do které Partners Banka patří.

Od letošního února začala banka poskytovat i hypoteční úvěry. Plánuje přitom konkurenceschopné úrokové sazby a chce pružně reagovat na aktuální podmínky trhu. Půjčí až 20 milionů korun se splatností od 5 do 30 let, a to na koupi nemovitosti nebo refinancování stávající hypotéky. U tříleté fixace je aktuálně sazba 5,99 procenta p.a. Ovšem těm, kdo aktivně využívají i její běžný účet, uskuteční kartou pět plateb a na účet každý měsíc přijde alespoň 20 tisíc korun, poskytne Partners Banka u tříleté fixace sazbu 4,79 procenta p. a.

Partners Banka se rozhodla upustit také od jakýchkoliv poplatků za odhad ceny nemovitosti, a dokonce i od poplatků za předčasné splácení hypotéky. „Na všechny naše nově uzavřené smlouvy se tak nevztahují tolik diskutované poplatky za předčasné splacení zavedené od září minulého roku,“ potvrzuje Marek Ditz, ředitel Partners Banky.

Banka přitom sází i na to, že její hypoteční úvěry zprostředkovává největší hypoteční specialista Gepard Finance prostřednictvím finančních poradců na pobočkách Partners banky. „Po plném rozjezdu hypoték chceme schvalovat standardní hypotéku do 24 hodin v pracovní dny od podání žádosti a dodání kompletních podkladů, stejně tak v pracovní dny do 24 hodin připravíme smluvní dokumenty,“ dodává Ditz. Banka navíc letos rozšíří i svou pobočkovou síť ze 178 na 190 míst.

Roste průměrná výše hypotéky

Podle České bankovní asociace v lednu 2025 poskytly banky a stavební spořitelny nové hypotéky za 18,7 miliardy korun. Oproti prosinci aktivita zeslábla o 5 procent, což lze ovšem přičíst sezonnímu vlivu začátku roku.

„První čtvrtletí by mohlo přinést výrazné oživení trhu, protože lidé začínají intenzivněji řešit otázku vlastního bydlení a mírný pokles sazeb může podpořit jejich rozhodování,“ říká Zdeňka Kovářová, manažerka hypotečních úvěrů a spotřebitelského financování z UniCredit Bank.

Průměrná sazba hypoték v lednu 2025 podle Hypomonitoru ČBA dále klesla na 4,78 procenta z prosincových 4,8 procenta. Naopak průměrná výše hypotéky ovšem v lednu vzrostla na 3,92 milionu korun, což zvedlo měsíční splátku o přibližně 3 procenta.

„Pokles úrokové sazby příznivě dopadá na rozpočet domácnost, ale to pouze částečně, asi ze dvou třetin, kompenzuje dopad nárůstu průměrné výše hypotéky. Celkový dopad na čistý příjem žadatele je tak asi mínus jedno procento,“ přibližuje Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.

„Na chování domácností je vidět, jak sledují vývoj na nemovitostním trhu. Ceny bytů a domů loni zrychlily růst, který při omezené nabídce nových projektů může pokračovat i v roce 2025. Klienti svá rozhodnutí o novém bydlení urychlují, protože váhání s nákupem se může v příštích měsících ve výsledku prodražit. Proto i v obvykle slabším lednu zájem o hypotéky pokračoval a objemy prodejů byly slušné,“ uzavírá Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.