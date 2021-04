Konec levných hypoték. Úrokové sazby obracejí vzhůru, trh trhá rekordy

V březnu sjednaly banky hypotéky za neuvěřitelných 44,723 miliard korun. Objem poskytnutých hypoték se tak jen za první čtvrtletí letošního roku vyšplhal na téměř 100 miliard korun.

„Rostoucí sazby by ale mohly hypoteční trh už brzy přibrzdit. Průměrná úroková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu již nepatrně vzrostla na 1,94 % p. a.,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum α Swiss Life Select.



Doba ultralevných hypoték je pryč

Nabídkové sazby hypoték ale již rostou napříč trhem a v následujících měsících se tak dá očekávat další růst průměrné sazby.



„Banky definitivně opustily strategii snižování úrokových sazeb a postupně přistupují k jejich zvyšování. Hlavním důvodem je rostoucí cena zdrojů, kterými banky poskytování hypotečních úvěrů financují,“ poznamenává David Eim, místopředseda Gepard Finance.



„Doba ultralevných hypoték je pryč. Úrokové sazby na hypotékách míří v těchto dnech nahoru celkem plošně. V poslední době zdražila své hypotéky většina tuzemských bank. Růst sazeb odstartoval jejich největší poskytovatel v České republice, skupina ČSOB. V březnu zdražila také Komerční banka, Fio banka, mBank, Air Bank i Equa bank a Sberbank. Zvýšení úroků nevylučují ani další banky, třeba UniCredit Bank,“ přibližuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.



„Očekáváme, že tím růst úrokových sazeb nekončí, ale naopak bude pokračovat až do konce roku. Tímto způsobem by se mohla průměrná úroková sazba dostat až k hranici tří procent,“ předpokládá Marek Kříž, spoluzakladatel hypotečního tržiště Zaloto.



Navzdory růstu sazeb jsou však cenové podmínky pro hypoteční úvěry podle Eima stále poměrně výhodné a to se odráží i v nebývalém zájmu o tento produkt. „Zájem je tak vysoký, že se některé banky dokonce potýkají s kapacitními problémy. Ani z tohoto pohledu by tedy snižování sazeb v době nevídaně vysoké poptávky nedávalo smysl,“ komentuje Eim.



Objemy za březen jako za dva úspěšné měsíce

„Pokud jsme o únoru a lednu letošního roku hovořili jako o velmi úspěšných až rekordních měsících, tak březen je jednoznačně „nej“ měsícem v celé historii Fincentrum Hypoindexu. A to platí ve všech sledovaných oblastech. Počínaje objemem všech poskytnutých hypoték ve výši 44,72 miliard korun, přes jejich počet, který dosáhl 14 401 kusů, až po průměrnou výši poskytnuté hypotéky s hodnotou 3 105 568 korun,“ dodává Jiří Sýkora.



Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516

1,96 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401

44,723

1,94 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Počet poskytnutých hypoték překonal i dosud rekordní listopad 2016, kdy banky sjednaly 14 386 hypoték. Letos v březnu to bylo o 15 více, tedy 14 401 hypoték. Zatímco v listopadu 2016 zůstaly objemy poskytnutých hypoték pod hranicí 30 miliard korun (29,683 miliard korun), letos v březnu se vyšplhaly na rekordních 44,723 miliardy korun.

To se odrazilo i v průměrné výši hypotečního úvěru, která jen za březen vzrostla o 98 667 korun na 3 105 568 korun. „Průměrná výše hypotéky naznačuje, že tlak na růst cen nemovitostí nepolevuje. Aktuální data Českého statistického úřadu ze stavebnictví navíc ukazují, že klesá nejen počet dokončených, ale i počet zahájených bytů, což se časem odrazí i v nabídce nového bydlení. Dá se proto očekávat, že tlak na růst ceny nemovitostí ještě zesílí,“ předpokládá Jiří Sýkora.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč leden 2 294 216 leden 2 600 504

leden 2 976 346 únor 2 193 207 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 214 326 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 zdroj: Fincentrum Hypoindex

U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 032 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 409 korun.



Češi refinancují hypotéky a sjednávají nové

Rostoucí trend objemů z loňského roku zastaví zřejmě jen vyšší sazby. Za obrovským zájmem o hypotéky totiž zřejmě stojí především obavy z růstu úrokových sazeb. Do bank se proto vydali nejen zájemci o nové hypotéky, ale i současní klienti, kteří se rozhodli své hypotéky refinancovat. Podíl refinancovaných hypoték dosahuje v některých bankách až polovinu nových objemů.

„Za obrovským zájmem lidí o získání nové hypotéky stojí řada informací v médiích, od analytiků i samotných bank, že sazby hypoték půjdou již pomalu nahoru. V rekordních počtech se však projevuje hlavně zájem lidí o refinancování existujícího hypotečního úvěru. S ohledem na vývoj, který začal již v minulém měsíci, lze očekávat, že ruku v ruce s tím, jak budou sazby hypoték pomalu růst, budou naopak pomalu klesat počty a objemy poskytnutých hypoték,“ poznamenává Sýkora.

„Kromě zvyšování úrokových sazeb může mít v delším časovém horizontu vliv na hypoteční trh i postupující digitalizace. Moneta Money Bank jako první banka u nás umožňuje od dubna sjednat hypotéku kompletně online. Rozšiřování digitalizace hypotéky i do dalších bank může ovlivnit celý hypoteční trh a jeho dynamiku,“ míní Marek Kříž.



ČNB dostane zákonné pravomoci

„I když budou v následujících měsících úrokové sazby pokračovat v pozvolném růstu, o hypotéky bude i letos velký zájem. Pokud dojde k rozvolnění vládních opatření a podaří se rychle proočkovat většinu populace, mohla by se možnost vzít si úvěr na bydlení rozšířit i na obory, které byly momentálně z úvěrování vyloučené kvůli uzavřenému sektoru podnikání. Někteří lidé se také začínají obávat vyšší inflace, která znehodnotí jejich dosavadní úspory připravené na pořízení vlastního bydlení. Proto se mnozí Češi rozhodli již dále nečekat a nakupovali,“ říká Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték hyponamiru.cz.

Za neutuchajícím zájmem o hypotéky stojí kromě stále velmi nízkých úrokových sazeb také menší obava Čechů ze ztráty pravidelného příjmu. Nezaměstnanost se totiž stále drží na velmi nízké úrovni a s příchodem jara roste nabídka sezónních prací.



Poslanecká sněmovna však na konci března schválila novelu zákona o České národní bance (ČNB). Ta dá do rukou centrální banky zákonné pravomoci stanovit limity úvěrových ukazatelů, zároveň ale také zvýhodňuje mladé do 36 let. Dosud mohla ČNB dávat bankám pouze doporučení, zákon však umožňuje centrální bance dodržování limitů vymáhat a případně i uložit pokutu za nedodržování, a to až do výše 10 milionů korun. Novelu zákona o ČNB musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Účinná by tak mohla být již letos na podzim.