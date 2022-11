Průměrná dlužná částka opět vzrostla, blíží se k půlmilionové hranici

Na exekuce na dluhy u veřejných institucí, které začaly před loňským 28. říjnem, se vztahuje takzvané milostivé léto. Tato tříměsíční akce, při které se při uhrazení jistiny a odměny 1815 korun exekutorovi odpouští penále a další platby, skončí 30. listopadu.

Za první tři měsíce letošního roku začalo zhruba 117 tisíc nových exekučních řízení. Jeden dlužník měl v pololetí v průměru 6,1 exekuce. Počet se mírně snížil. Na konci loňska dosahoval téměř 6,4 exekuce.

Na dlužníka připadá v průměru vymáhaná jistina 488 533 korun. Je to o 5632 korun víc než na konci loňska. Při jedné exekuci se v průměru vymáhá 79 959 korun, tedy o 4182 korun víc než na konci roku 2021. Polovina zadlužených má splatit přes 147 976 korun na původním dluhu bez dalších plateb, úroků a penále. Tato mediánová částka se proti loňsku za první pololetí snížila o 8285 korun.

Prvního kola milostivého léta, které se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna, využily desetitisíce dlužníků. I ve druhém kole je možné se do konce listopadu zbavit dluhů u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

Dlužník musí exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Může požádat o vyčíslení výše původní dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Odměna exekutorovi proti minulému milostivému létu stoupla z 908 na 1815 korun.

Pokud lidé stihnou ještě vše do konce měsíce s exekutorem vyřídit a původní dluh uhradit, úroky, penále a další platby se jim odpustí a exekuční řízení skončí. Akce se týká jen exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Není pro lidi v insolvenci. Podrobné informace o podmínkách a postupu jsou na webu www.milostiveleto.cz.

Podle webové poradny nemá cenu už exekutorovi dopis na poslední chvíli posílat. Ti, kteří by se ještě do oddlužovací akce rádi zapojili, by se měli snažit dohodnout si ještě rychle schůzku v exekutorově kanceláři a požádat o vyčíslení dlužné jistiny na místě.

„Zároveň mu na podatelně předejte dopis s informací, že využíváte milostivého léta. Nezapomeňte si nechat vystavit potvrzení o jeho převzetí. Pokud následně dlužnou částku spolu s poplatkem 1815 Kč uhradíte tak, aby byla připsána na účet exekutora do 30. listopadu, milostivé léto se na vás bude ještě vztahovat,“ uvedli poradci.