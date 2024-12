Nejvíc vydají za vánoční dárky mladí lidé. Mnozí si na to berou úvěr

V Česku narůstá objem nesplácených spotřebitelských úvěrů. Potvrzují to statistiky Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI, NRKI). „Ačkoliv průměrná částka dluhu na spotřebu na dlužníka roste rychleji u starších věkových skupin, u těch mladších se prohlubují problémy se splácením,“ potvrzuje trend výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací (NRKI) Jiří Rajl.

Argumentuje tím, že u dlužníků ve věku do 24 let v letošním třetím čtvrtletí již vzrostl celkový objem nesplácených spotřebních úvěrů meziročně o 30 procent na 1,7 miliardy korun. Je to nejrychlejší tempo růstu počtu takzvaných úvěrů v selhání ze všech věkových skupin.

V nejmladší věkové skupině, tedy u lidí do 24 let, své závazky řádně nesplácí 14 procent dlužníků. To je podle Rajla poměrně vysoké procento, protože napříč všemi věkovými skupinami řádně nesplácí své závazky v průměru „jen“ osm procent dlužníků.

„Základem by měla být schopnost zvážit, zda úvěr skutečně potřebuji a nezadlužovat se zbytečně. A pokud se zadlužím, je třeba si o svých závazcích udržovat přehled a případné problémy se splácením řešit včas,“ doporučuje ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Mladí lidé vydávají za dárky více než starší

Jen za vánoční dárky letos utratí podle průzkumu nebankovního poskytovatele úvěrů Provident Financial tři čtvrtiny dotázaných částku do 10 000 korun. A zatímco lidé od 54 do 65 let počítají s menšími výdaji, když uvádějí částku do pěti tisíc korun, mladí lidé do 26 let věku počítají, že za dárky vydají až 15 tisíc korun.

„Většina dotázaných také uvedla, že pořízení vánočních dárků si nedovedou představit bez internetových nákupů. Až 88 procent Čechů bude nakupovat na českých e-shopech, 42 procent se chystá nakoupit alespoň jeden dárek na čínských online tržištích,“ doplňuje výsledky průzkumu finanční analytik společnosti Petr Javůrek.

Potvrzuje tak aktuální trend online nákupů, s nímž jde ruku v ruce i trend online půjček „na pár kliknutí“, ale i všech dalších spotřebitelských úvěrů od bank i nebankovních institucí. Každou úvěrovou nabídku je však dobré pečlivě projít a zvážit, zda má cenu půjčovat si na dárky. I nabízené slevy u spotřebitelských úvěrů během Black Friday nejsou zadarmo.

Dobrý sluha, ale velmi špatný plán

„Spotřební úvěry patří k těm nejdražším úvěrům z hlediska nákladů. U bank zpravidla vyjdou levněji než u nebankovních poskytovatelů. Na druhé straně u bank získání úvěru není tak jednoduché jako u nebankovních poskytovatelů. Nicméně úvěr značí vždy přeplatek vypůjčené částky a povinnost pravidelného splácení,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Upozorňuje na to, že mezi spotřební úvěry patří i kontokorenty na platebních kartách a vůbec kreditní karty. Ve všech případech se náklady na úvěr ještě zvýší, když dlužník nezaplatí splátku v plné výši a včas. Podle něj by si měl proto každý dobře rozmyslet, zda danou věc či službu pořizovanou na úvěr skutečně potřebuje. Pokud ji vyloženě nepotřebuje, na dluh by si jí podle něj rozhodně pořizovat neměl. A vyjadřuje se k i aktuálnímu nárůstu počtu nesplácených úvěrů u mladých lidí.

„Tato situace je obzvláště smutná, protože někteří z nich se buď již dostali, nebo ještě dostanou do dluhové spirály a v následujících letech místo toho, aby se soustředili na to, co je zajímá, svůj rozvoj, budou řešit jenom finance. Mnohým z nich se kvůli tomu rozpadnou partnerské vztahy a část bude hledat pomoc u rodičů,“ popisuje příklady z praxe.

Podle něj zkušenosti mladých lidí, kteří nezvládnout splácet své dluhy, je často negativně ovlivní na další dlouhé roky. Přitom by stačilo, aby se ve svých začátcích nezadlužovali kvůli tomu, že musí mít něco, co nutně ke svému životu nepotřebují.