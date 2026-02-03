Pět cest, jak si zvýšit šanci na hypotéku i v době drahého bydlení

Průměrná úroková sazba nových hypoték se na začátku letošního roku pohybuje těsně pod hranicí 5 %. Ceny nemovitostí mají však i letos podle odhadů pokračovat v růstu o několik procent. Pořídit si vlastní bydlení je tak pro řadu lidí stále větší problém. Jak si zvýšit šanci na hypotéku i v době vysokých cen nemovitosti, přibližuje Blanka Nováková, odbornice na bydlení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zdražování nemovitostí zřejmě nebude tak razantní jako v loňském roce. Zejména ve velkých městech se ale vlastní bydlení stává stále větším luxusem. Zhoršuje se i samotná dostupnost hypoték dostačujících na nákup vyhlédnutého bydlení, a to především kvůli rostoucím nárokům na výši vlastních úspor. Přesto existuje hned několik cest, jak svou pozici při žádosti o úvěr výrazně zlepšit.

Při žádosti o hypotéku banky v Česku posuzují především výši a stabilitu příjmů, celkové zadlužení žadatele a hodnotu zastavené nemovitosti. Klíčovým parametrem je LTV, tedy poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti – standardně banky poskytují maximálně 80 %, u osob mladších 36 let až 90 %.

Právě tento požadavek je vzhledem k současným cenám nemovitostí často kamenem úrazu: řada žadatelů nemá dostatečné vlastní úspory, případně jejich bankou uznané příjmy nedosahují potřebné výše či stability, aby v očích banky zajistily bezproblémové splácení úvěru.

Jak zvýšit šanci na přidělení úvěru, který bude stačit na pořízení vyhlédnutého bydlení?

Když pomůže nemovitost rodičů

Problém s nedostatečnými vlastními úsporami a limitem maximálního LTV lze účinně řešit zajištěním úvěru další nemovitostí, která není zatížena hypotékou. Typicky jde například o nemovitost rodičů, kteří se rozhodnou svému dítěti s pořízením bydlení takto pomoci, aniž by museli cokoliv platit.

Blanka Nováková

Vede skupinu Trefoil Consulting, která je partnerem společnosti Broker Trust.

Má víc než 25 let zkušeností v oblasti financí, její tým se zaměřuje komplexně na reality, družstevní bydlení.

Zastavením dvou nemovitostí se výrazně zvýší celková hodnota zajištění, a tím i maximální výše úvěru, kterou může banka poskytnout, aniž by překročila hranici 80 % (případně 90 %) LTV.

Díky zajištění dvěma nemovitostmi dosáhne úvěr například jen 60 % LTV, díky čemuž typicky získáte od banky i o něco výhodnější úrokovou sazbu.

Jakmile je splacena předem dohodnutá část úvěru, lze druhou ručitelskou nemovitost ze zástavy vyvázat. Hypotéky, do nichž vstupuje více stran, jsou sice administrativně o něco složitější, zkušení hypoteční poradci je ale klientům běžně a bezpečně sjednávají.

Jak vznikají nejdražší chyby při žádosti o hypotéku. Analytička radí, na co dát pozor

Ve dvou se to lépe táhne

Zatímco zástava další nemovitosti pomáhá řešit nedostatek vlastních úspor, z hlediska výše a stability příjmů bývá často výrazně výhodnější nežádat o hypotéku sám, ale se spolužadatelem, typicky v páru. Manželé zpravidla žádají společně, pokud nemají notářsky zúžené společné jmění manželů. Společnou žádost mohou podat ale i nesezdané páry nebo příbuzní, a to nejen ve dvou, ale v některých bankách až do počtu čtyř žadatelů.

Při společné žádosti banka posuzuje příjmy všech žadatelů, což zvyšuje celkovou bonitu a šanci na schválení úvěru v potřebné výši. Zároveň prověřuje u každého z nich nejen příjmy, ale i platební historii a finanční disciplínu.

Většina bank požaduje, aby bylo všem spolužadatelům v době splacení úvěru nejvýše 72 let – vyšší věk akceptují spíše výjimečně. Společná žádost zároveň znamená solidární odpovědnost za splácení úvěru: každý ze spolužadatelů ručí za celý dluh a nelze se jednostranně vyvázat zaplacením pouze poměrné části.

Podnikáte a chcete bydlet? Co si ohlídat, aby vám banka nezamítla hypotéku

Bydlení hned, hypotéka až později

Pro některé zájemce o vlastní bydlení může být řešením také tzv. model rent to own, tedy nájem s budoucí možností odkupu nemovitosti do vlastnictví. Tato služba dává smysl zejména v situacích, kdy klient splňuje dlouhodobé předpoklady pro získání a bezproblémové splácení hypotéky, ale v daném okamžiku ještě neplní některé formální požadavky banky. Typicky v případě OSVČ bance nevyhovuje daňové přiznání, je třeba stabilizovat příjmy po změně zaměstnání nebo třeba vyčkat na výmaz negativního záznamu z úvěrových registrů.

Tuto službu nabízí hned několik společností, které nemovitost koupí do svého vlastnictví a klient v ní bydlí a platí nájem. Jakmile už splňuje podmínky banky pro přidělení úvěru a získá schválenou hypotéku, nemovitost od poskytovatele odkoupí do svého vlastnictví.

Model rent to own umožňuje bydlet v nemovitosti ihned a zároveň si vytvořit časový prostor pro přípravu na standardní hypoteční financování, které pak probíhá jako každá jiná hypotéka. Je to cesta, jak si například nenechat utéct vyhlédnutou nemovitost, než banka hypotéku přidělí.

Absurdní, ani na vlastní parcele si možná dům nepostavíte. V čem je problém?

Začněte budovat majetek co nejdříve

Následující doporučení pochopitelně není zázračným řešením přes noc, ale spíše dlouhodobým tipem do budoucna, zejména pro mladší lidi. Vyplatí se začít s přípravou na vlastní bydlení včas – systematicky spořit, investovat, případně zvážit koupi menšího „startovacího“ bytu.

U menšího bytu je reálnější dosáhnout na potřebných 10 % vlastních zdrojů. Taková nemovitost může po určitou dobu sloužit jako investice s příjmem z nájmu a později sehrát klíčovou roli při pořízení většího bydlení, ať už formou zástavy, nebo jejím prodejem.

Udělejte si úklid ve financích

Závěrečná rada, která by měla předcházet každé žádosti o hypotéku, zní jasně: udělejte si pořádek v osobních financích. Ideálně s předstihem a s pomocí odborníka, který dokáže posoudit, jak vaši finanční situaci budou vnímat banky. Právě v této fázi lze často předejít zbytečnému zamítnutí žádosti nebo výraznému omezení její výše.

Pokud už máte spotřebitelské úvěry nebo jiné závazky, vyplatí se nechat si spočítat, zda by jejich konsolidace nepřinesla nižší měsíční splátku a přehlednější strukturu dluhů.

Klíčové je správné načasování – takové kroky je vhodné řešit s dostatečným předstihem, aby se pozitivní efekt projevil i při posuzování úvěru. Hypotéka dnes není jen o výši příjmu, ale o celkové připravenosti klienta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

Palivo mlsných (studentů) má již 50 let. Je ideálním pohonem pro mozkové závity

Studentská pečeť

Pěkně prohřát, namíchat a smíchat, vylít, důkladně natřást, zase zchladit a pak vyklepat. Než se ze směsi buráků, rozinek, želé a čokolády stane Studentská pečeť, která hýčká nervy, prožije si dost...

Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš...

Čestný prezident Motoristů sobě a poslanec FIlip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident si podle něj dobrovolně stoupl do politického...

Velké rozdíly mzdy půjdou doplatit i zpětně, radí právník. Firmy je nově musejí srovnat

Premium
ilustrační snímek

Rozdíly ve mzdách včetně benefitů už přestávají být v Česku tabu. Nová evropská legislativa, která začíná platit i v Česku, má kultivovat pracovní trh a přispět k narovnání odměňování. Na výplatních...

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Ilustrační snímek

Věk odchodu do starobního důchodu se rok od roku posouvá, letos se bude týkat hlavně lidí narozených v roce 1962 a některých mladších ročníků. Přestat pracovat mohou ale ještě před dovršením...

Proč neodkládat penzijko na později? Využijte státní příspěvky i rekordní výnosy

Advertorial
Pokud se rozhodnete zahrnout penzijní pojištění mezi produkty, kterými si...

Chcete, aby si vaše budoucí já jednou neřeklo, „měl/a jsem začít dřív“? Leden je ideální čas nastartovat penzijko. Kombinuje totiž výhody, které jinde naráz nedostanete: státní příspěvky, peníze...

3. února 2026

Pohovor jako červená vlajka. Proč po něm polovina uchazečů ztratí chuť nastoupit

Premium
ilustrační snímek

Měla to být práce snů. Místo toho přišlo vystřízlivění hned u pohovoru. Jiná náplň práce, jiné peníze, otázky, které by zaznít neměly... A pocit promarněného času. Podobnou zkušenost dnes nemá jen...

3. února 2026

Pět cest, jak si zvýšit šanci na hypotéku i v době drahého bydlení

ilustrační snímek

Průměrná úroková sazba nových hypoték se na začátku letošního roku pohybuje těsně pod hranicí 5 %. Ceny nemovitostí mají však i letos podle odhadů pokračovat v růstu o několik procent. Pořídit si...

3. února 2026

Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš...

Čestný prezident Motoristů sobě a poslanec FIlip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident si podle něj dobrovolně stoupl do politického...

2. února 2026  9:32,  aktualizováno  14:22

Dvě platby paušální daně v měsíci nevadí. Chybné odeslání pojištění je větší problém

Finanční úřad Rybníček v Brně

Stačí drobná nepozornost a z osoby samostatně výdělečně činné se může stát dlužník. Zapomenout zaplatit paušální daň nebo zálohy na zdravotní nebo důchodové pojištění může podnikatele vyjít i na dost...

2. února 2026

Daň z nemovitosti 2026: kdo dnes musí podat daňové přiznání a kdy se platí?

ilustrační snímek

Pondělí je poslední termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká těch, kteří v roce 2025 získali novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její...

2. února 2026  8:52

Jak bezpečně využívat umělou inteligenci pro své zdraví? Čtěte praktické rady

ilustrační snímek

Zdravotní negramotnost nás často stojí víc než ta finanční. Zatímco chyby v hospodaření ohrožují naši peněženku, nedostatek zdravotní gramotnosti má hluboké a dlouhodobé dopady na kvalitu našeho...

2. února 2026

Tahle země není pro seniorky. Deset kroků, jak nebýt chudá v důchodu

ilustrační snímek

Ženy žijí déle, vydělávají méně a častěji se starají o druhé. Výsledek? Nižší důchody a vyšší riziko chudoby. Ale i s tím se dá bojovat – jen začít je třeba dřív.

1. února 2026

Palivo mlsných (studentů) má již 50 let. Je ideálním pohonem pro mozkové závity

Studentská pečeť

Pěkně prohřát, namíchat a smíchat, vylít, důkladně natřást, zase zchladit a pak vyklepat. Než se ze směsi buráků, rozinek, želé a čokolády stane Studentská pečeť, která hýčká nervy, prožije si dost...

31. ledna 2026

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod

Ilustrační snímek

Věk odchodu do starobního důchodu se rok od roku posouvá, letos se bude týkat hlavně lidí narozených v roce 1962 a některých mladších ročníků. Přestat pracovat mohou ale ještě před dovršením...

30. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jak se z malé lži stane pojistný podvod. Příklady z praxe pojišťoven

pojistný podvod

Zapomenuté cestovní pojištění, „rozbitá“ televize, která se mezitím prodává na internetu, „přikrášlená“ škoda nebo upravené fotografie či faktury. Pojistné podvody v Česku nemizí – naopak jsou...

30. ledna 2026

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.