Období těhotenství, následně pak po narození potomka mateřská dovolená a na ni navazující rodičovská dovolená, představují v životě mladé rodiny krásnou etapu. Ale také náročnou. Pro většinu párů mimo jiné i z ekonomického pohledu, protože rodina přichází na čas o jeden z příjmů, a to je v rodinném rozpočtu znát. Současně se ale s rozrůstajícím se počtem členů domácnosti často mění také nároky a potřeby týkající se bydlení. Mnoho párů se proto rozhodne „jít do hypotéky“ a pořídit si vlastní byt či dům. Ano, i v tomto období je to možné, i když to v mnohém může být složitější. Vždy pak na místě obezřetnost.

Úvěr plánujte s předstihem…

„Žádat o hypotéku v těhotenství nebo během doby péče o dítě do čtyř let věku není tím nejšťastnějším řešením,“ říká Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz. „Banky při schvalování hypotéky totiž zohledňují fakt, že příjem matky na mateřské a následné rodičovské dovolené bude nízký. Pokud nemá partner či manžel dostatečně vysoký příjem, na potřebnou výši hypotéky tyto rodiny jednoduše často nedosáhnou.“ Sjednání hypotéky je proto podle něj vhodné načasovat s delším předstihem před plánovaným početím potomka.

…a dobře u toho počítejte

To má pár dva plné příjmy a dosáhne tedy logicky na vyšší sumu. „A platí to i v těhotenství. V žádosti o hypoteční úvěr na něj žádná speciální kolonka není,“ říká s trochou nadsázky analytik společnosti Bidli Daniel Horňák. Oficiálně je podle něj v té době žena stále ještě bezdětná. Jedním dechem ale dodává, že takový „čistý kalkul“ nepovažuje v žádném případě za vhodné řešení.

S tím souhlasí i další oslovení odborníci. „Nejde přece o to, aby dotyční dostali hypotéku, ale o to, aby ji byli schopni splácet. Tímto způsobem se člověk může pouze dostat do velkých problémů,“ varuje Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank a vysvětluje: „Je to především otázka zdravého rozumu, protože hypotékou na sebe berete závazek na 20–30 let, jde o vaše zázemí, střechu nad hlavou. Není to otázka toho, jak oklamat banku, aby pak klienti v době, kdy mají malé dítě, řešili to, že jsou vymáháni, řešili soudní spory, hrozila by jim ztráta domova, měli by negativní záznamy v registrech, a tedy by jim pak dlouho nikdo nepůjčil.“

Jinými slovy, je potřeba, aby mladá rodina, která v tomto období žádá o hypotéku, měla velmi pevnou půdu pod nohama, aby měla dostatečné rezervy. „To je skutečný důvod, proč je potřeba se na financování bydlení připravovat s velkým předstihem, dříve než se rodina rozroste. Protože stabilní rezervu si nevybudujete za půl roku,“ vysvětluje Lucie Drásalová, hypoteční analytička společnosti Sirius Finance.

Mladší páry jsou ve výhodě

Pokud se po důkladném zvážení pro hypotéku rozhodnete, nic vám v tom nebrání. Jen v konkrétních fázích bude mít svá specifika.

V určité výhodě budou vždy mladší páry, tedy přesněji zájemci mladší 36 let. Pro ně totiž platí mírnější limity úvěrových ukazatelů. „Žadatelé do 36 let mohou získat až 90 procent z hodnoty zajištění, typicky kupní ceny. Ti starší už jen 80 procent, což zvyšuje potřebu vlastních zdrojů,“ říká Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb v AirBank. Doby, kdy banky půjčovaly 100 procent hodnoty nemovitosti, jsou bohužel dávno pryč.

Mladší lidé si také mohou dovolit velmi dlouhou dobu splatnosti hypotéky a snížit si tak výši měsíční splátky úvěru. Naopak určitým minusem může být kratší pracovní historie, častější střídání zaměstnání anebo méně vlastních úspor.

Hypotéka bez nemovitosti

Jednou z variant, která se nabízí, je vyřízení úvěru na bydlení ještě předtím, než budete mít vybranou konkrétní nemovitost. I to část bank umí. Lhůtu pro nalezení vhodné nemovitosti má každá banka jinou, může být až tři roky. V těchto případech banka prověří příjmy v momentě podpisu smlouvy, později už ne. „Může to být tedy dobrá volba,“ říká Horňák. Ovšem opět s dodatkem, že finančně musí být člověk schopný samozřejmě hypotéku splácet i po celou dobu, kdy bude mít rodina příjmy nižší.

Financování hypotéky v období těhotenství je, jak již bylo zmíněno, ještě většinou také bez problému. „Žena chodí stále do práce a má tedy standardní příjmy. Taková žadatelka o hypotéku tedy není nijak znevýhodněna,“ potvrzuje Richter.

Horší je to v situaci, kdy je žena na rizikovém těhotenství již doma. „Protože pro banky je to bráno jako standardní nemocenská a tu akceptovat nelze,“ upřesňuje Drásalová.

Mateřská dovolená

Kdy vzniká nárok na mateřskou Je-li žena účastna nemocenského pojištění při nástupu na mateřskou (u zaměstnanců automaticky, nebo v ochranné lhůtě po skončení pojištění). Pokud má odpracováno alespoň 270 dnů nemocenského pojištění za poslední dva roky, přičemž při změně zaměstnání se doby sčítají Ženy pracující jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze v případě, pokud si dobrovolně platily nemocenské pojištění.

Po porodu je žena na mateřské dovolené, která trvá 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat 37 týdnů. Žena na ni může nastoupit šest až osm týdnů před porodem, nástup si zvolí sama. Výše peněžité pomoci v mateřství je odvozena od výše mzdy (jde o dávku z nemocenského pojištění).

Banky ji dnes jako příjem akceptují. „Nicméně všechny mají své limity, jakou maximální částku z příspěvku v mateřské dovolené akceptují do výpočtu bonity rodiny. Od 9 700 po 20 tisíc korun,“ vysvětluje Drásalová. Dodává, že v této fázi už do výdajů v rámci ověřování bonity vstupuje už i narozené dítě.

Výši peněžité pomoci v mateřství nejjednodušeji spočítáte pomocí kalkulačky na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Stačí vyplnit pár základních údajů a excel za vás automaticky provede výpočet příjmů na mateřské.

Rodičovská dovolená

Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, po její dobu je vyplácen rodičovský příspěvek (dávka státní sociální pomoci). Nárok na něj má rodič (častěji ženy, ale může ji čerpat i muž), který po celý kalendářní měsíc osobně, po celý den a řádně pečuje o dítě maximálně do 3 let věku. Rodičovský příspěvek je v případě narození jednoho dítěte 350 tisíc korun (částka za celou dobu čerpání dávky). U dvojčat a vícerčat je to 525 tisíc korun. Tyto částky platí v případě, že se dítě/děti narodily po 1. lednu 2024. Pro ty narozené před tímto datem je souhrnná suma 300 tisíc korun, resp. 450 tisíc korun a péče o dítě maximálně do 4 let věku.

Rodičovský příspěvek je vyplácený měsíčně a jeho výši si rodiče mohou určit sami, tedy při dodržení legislativou daných pravidel. Jak stojí na webu MPSV, rodič, který předtím nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství nebo měl malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky nebo nezaměstnané), může čerpat maximálně 15 tisíc korun měsíčně. Ostatní mohou zvolit měsíční výši příspěvku libovolně, nejvýše však 57 060 korun a částku lze měnit každé tři měsíce.

I rodičovský příspěvek banky akceptují jako příjem, maximální výše, kterou „vezmou“ do bonity, je však proměnlivá. „Z pohledu bank je pohled opět různý, některé banky akceptují například jen 12 700 korun, ale jsou banky, které mají výši příspěvku neomezenou,“ potvrzuje Drásalová.

Při pobírání rodičovského příspěvku navíc není nijak omezená výdělečná činnost, takže si rodiče mohou příjem navýšit. Zda ho banka uzná, bude záležet na typu takového přivýdělku. „Například příjem z podnikání je samozřejmě v pořádku. Pokud by šlo ale o příjem třeba bez smlouvy na ‚dobré slovo‘, tak ten pochopitelně uznat nejde,“ uzavírá Marek Richter z AirBank.