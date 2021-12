Není šance získat hypotéku? Jsou alternativy, které k bydlení pomohou

Družstevní bydlení

Družstevní bydlení je v některých zemích velmi využívané a do hry se dnes více dostává i u nás, protože tyto nemovitosti nejsou tak drahé jako ty v osobním vlastnictví. Majitel nekupuje samotnou nemovitost, ale podíl v družstvu, na který se váže právo užívat byt nebo dům. Problém je v tom, že banky nemohou brát družstevní podíl jako zástavu pro poskytnutí hypotéky. Co s tím?

Existují tři možnosti, jak úvěr získat. První z nich je zajistit hypotéku jinou nemovitostí, například bytem či domem rodičů. Druhou variantou je tzv. předhypotéka, kterou lze využít v případě, že bude družstevní nemovitost zpravidla do jednoho roku převedena do osobního vlastnictví. Klient tedy nejprve čerpá předhypotéku a po převedení nemovitosti se úvěr změní v klasickou nemovitostí zajištěnou hypotéku, která má výhodnější úrokovou sazbu než předhypotéka.

Třetí možnost – pořízení bydlení s pomocí nezajištěného úvěru ze stavebního spoření – pak lze uplatnit v lokalitách, kde se ceny nemovitostí pohybují v nižších cenových hladinách. Stavební spořitelny umí poskytnout na družstevní bydlení nezajištěné úvěry od 2 do 3,5 milionu korun. Sazby nezajištěných úvěrů jsou sice vyšší než u hypoték, ale nereagují tak rychle na změny a sazby hypoték se jim začínají rychle blížit.

Existuje ještě možnost pořízení družstevního bydlení od developera. Má především tu výhodu, že značnou část ceny klient splácí formou nájmu a nepotřebuje si brát vysokou hypotéku. Akontaci (jednorázovou platbu části ceny nemovitosti) je možné řešit buď z vlastních prostředků, které jsou potřeba i u pořízení vlastnického bydlení, nebo opět nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření.

Rekonstrukce a přístavby

Ekonomicky schůdnou možností, jak získat nebo rozšířit bydlení, je pro specifickou skupinu klientů také rekonstrukce starší nemovitosti v rodině. Náklady na rekonstrukci stávající nemovitosti budou nižší než pořízení nové. Přirozeně nesmí jít o nemovitost v takovém stavu, že ji bude nutné postavit kompletně od základů.

Variantou je také přístavba nebo nástavba současné nemovitosti, tedy z jednogeneračního bydlení vytvořit bydlení dvougenerační. Není to pochopitelně řešení pro každého, ale po dobu než se trh stabilizuje, to je minimálně možnost ke zvážení. I v tomto případě budou náklady téměř jistě nižší než při pořízení nové nemovitosti. Navíc rekonstrukce, nástavby a přístavby lze financovat jak hypotékou, tak případně nezajištěnými úvěry ze stavebního spoření.

Státní půjčky a dotace

Opomenout nelze ani státní pomoc. Státní fond podpory investic poskytuje půjčky a úvěry na rekonstrukci, pořízení bytu, družstevního bydlení nebo výstavbu rodinného domu. Půjčky a úvěry jsou jasně definovány, především účelem a maximální výší, ale také tím, kdo o půjčku může žádat. Je zde například věkové omezení, a to do 40 let věku žadatelů.

Množství, respektive celkový objem prostředků, které lze v rámci programu poskytnout, je omezen určenou částkou ze státního rozpočtu. Velká výhoda je zde relativně nízká úroková sazba, ale naopak velká neznámá je přístup nové vlády v době, kdy se mluví o potřebě snižovat schodek státního rozpočtu. Krize bydlení je ale palčivou otázkou a snad tak budou případné změny k lepšímu a ve prospěch žadatelů.