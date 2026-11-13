Původní plošné dotace z programu Nová zelená úsporám jsou pro většinu majitelů domů minulostí. Nahradily je bezúročné půjčky: stát hradí náklady financování a domácnost vrací pouze vypůjčenou částku. Přímé dotace zůstaly zejména zranitelným domácnostem v programu NZÚ Light. I půjčka s nulovým úrokem má ale podmínky – schválen musí být projekt renovace i samotný žadatel.
Na co se dá půjčit
Bezúročnou půjčku lze využít na úpravy, které snižují energetickou náročnost domu: zateplení fasády či střechy, výměnu oken a dveří, modernizaci vytápění, fotovoltaiku, úsporný ohřev vody nebo rekuperaci. Podporováno může být také hospodaření s vodou či zelená střecha. Na běžnou rekonstrukci koupelny nebo novou kuchyňskou linku bez souvislosti s energetickými úsporami peníze určeny nejsou.
Od toho, zda majitel plánuje jen některé z těchto opatření, nebo celkovou renovaci, se odvíjí i výše půjčky. Na dílčí úpravy rodinného domu lze získat až 750 tisíc korun. Pokud jde o komplexní rekonstrukci se zateplením a dalšími úspornými zásahy, limit roste na dva miliony. Nejde však o automatický nárok: částku určí schválený projekt a posouzení úvěru. Buřinka i Modrá pyramida půjčují nejméně 100 tisíc korun.
Začněte domem, ne žádostí
To, že lze na určitou úpravu získat bezúročnou půjčku, ještě neznamená, že se právě tato investice konkrétnímu domu vyplatí. Třeba s výměnou starého kotle může být rozumné počkat, pokud majitel plánuje také zateplení. Po snížení tepelných ztrát totiž může domu stačit méně výkonný zdroj vytápění. Místo pořizování jednotlivých technologií je proto lepší nejprve zjistit, v jakém stavu dům je a co mu přinese největší úspory.
„Nejčastější chybou je začít výběrem konkrétní technologie nebo výší dostupné podpory, aniž by domácnost měla promyšlený celkový plán renovace,“ upozorňuje Milan Pospíšil, manažer úvěrů Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). S takovým plánem mohou pomoci energetičtí poradci programu Nová zelená úsporám, kteří posoudí stav domu, doporučí vhodná opatření a pomohou s přípravou podkladů. Kontakty na ně lze vyhledat podle lokality na webu novazelenausporam.cz v sekci Poradenství. Pro nízkopříjmové domácnosti jsou poradenství i renovační pas zdarma. Buřinka zase nabízí bezplatnou energetickou studii se třemi variantami renovace a odhadem nákladů i možných úspor.
Jakmile je jasné, co a v jakém pořadí se bude opravovat, přichází na řadu rozpočet. Vedle stavebních prací a technologií by měl zahrnovat také odbornou dokumentaci a rezervu na nečekané výdaje. Ještě před objednáním projektu se navíc vyplatí předběžně ověřit v bance, na jak vysoký úvěr může domácnost dosáhnout. „Pomůžeme jim zorientovat se v možnostech financování a najít řešení, které odpovídá jejich plánům i rodinnému rozpočtu,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy. Teprve když má majitel jasno v rozsahu prací i možnostech jejich financování, může se pustit do přípravy žádosti o podporu.
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Nejdřív fond, potom banka
Žádost o podporu začíná u Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), nikoli v bance. Fond musí nejprve posoudit plánovanou renovaci a potvrdit, že splňuje podmínky programu.
Rozsah potřebné dokumentace závisí na plánovaných úpravách. U dílčích opatření je hlavním podkladem renovační pas se stavem domu, návrhem prací a očekávanými úsporami. Komplexní renovace vyžaduje projektovou dokumentaci a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zachycující stav před rekonstrukcí i po ní.
SFŽP prověří splnění pravidel NZÚ a stanoví maximální výši podporovaného financování. Až s kladným rozhodnutím lze požádat zapojenou banku či stavební spořitelnu o úvěr. Například u Buřinky je nutné podat žádost nejpozději do jednoho roku od schválení projektu.
Ani souhlas fondu však neznamená jistotu půjčky. „Schválení projektu ze strany SFŽP ještě automaticky neznamená schválení úvěru,“ upozorňuje Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelny. Banka ověřuje příjmy, závazky i schopnost splácet. Proto je lepší probrat dostupnost financování už při plánování, než zaplatit za projekt, na který pak domácnost úvěr nezíská.
Kolik budete měsíčně splácet
Přestože je půjčka bezúročná, stále představuje dlouhodobý závazek. Kolik bude domácnost každý měsíc splácet, závisí nejen na vypůjčené částce, ale také na době splatnosti. Ta může podle pravidel programu dosáhnout až 25 let, jednotlivé stavební spořitelny však nabízejí kratší lhůty. Buřinka, Modrá pyramida i Raiffeisen stavební spořitelna umožňují půjčky do 500 tisíc korun včetně splácet nejvýše deset let, u vyšších částek až patnáct let. Raiffeisen stavební spořitelna stanovuje nízkopříjmovým domácnostem maximální splatnost deset let.
Jak se to projeví v rodinném rozpočtu? Například při půjčce 600 tisíc korun rozložené na deset let vychází měsíční splátka na 5 000 korun. U milionového úvěru se splatností patnáct let je to přibližně 5 556 korun. Při dodržení podmínek programu totiž klient vrací pouze vypůjčenou částku, bez úroků a standardních poplatků. Výpočty jsou orientační, konkrétní splátky se budou řídit sjednaným splátkovým kalendářem. I bezúročnou půjčku je proto potřeba přizpůsobit finančním možnostem domácnosti.
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Kde o půjčku požádat
Vedle výše splátky je při výběru důležité také to, kde a jak lze půjčku sjednat. V programu Nová zelená úsporám ji poskytují čtyři stavební spořitelny a zájemce si může vybrat i instituci, u které dosud není klientem.
Buřinka přijímá žádosti na pobočkách České spořitelny, přes partnery, call centrum i bankovnictví George. Modrá pyramida poskytuje Bezúročnou půjčku na bydlení od 2. listopadu na pobočkách KB a poradenských místech. Žádat lze také u ČSOB a ČSOB Stavební spořitelny.
Raiffeisen stavební spořitelna se přidala 4. listopadu; o půjčku až dva miliony korun bez zástavy nemovitosti lze požádat na jejích poradenských místech. Seznam poskytovatelů je na novazelenausporam.cz v části věnované bezúročným úvěrům.
Co si pohlídat před podpisem
Ani při nulovém úroku by zájemce neměl podpis smlouvy uspěchat. Bezúročnost je totiž podmíněna dodržováním pravidel programu Nová zelená úsporám i úvěrové smlouvy. Pokud je klient poruší, může o zvýhodnění přijít. Předem by si proto měl ujasnit, jak bude dokládat využití půjčených peněz, jaké termíny musí dodržet a jak postupovat, pokud se během rekonstrukce změní původní projekt.
Pozornost si zaslouží také celkové náklady renovace. Přestože klient neplatí úroky ani běžné úvěrové poplatky, musí počítat s případnými výdaji za projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budovy či další odborné podklady. Na druhou stranu například Buřinka a Modrá pyramida poskytují půjčky na rodinné domy bez nutnosti ručit nemovitostí.
Pokud se navíc ukáže, že náklady na rekonstrukci překročí dvoumilionový limit bezúročného úvěru, bude potřeba zbývající částku pokrýt z vlastních úspor nebo dalším financováním. To nabízí například Buřinka. „Jsme připraveni klientům pomoci zajistit celé financování jejich investičního záměru,“ uvedl také Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB. Další půjčka už však může být úročená, a domácnost by proto měla zvážit, zda její rozpočet zvládne splácení obou úvěrů současně.
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Půjčku mohou získat i bytové domy
Bezúročné financování mohou využít také vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Výše půjčky se odvíjí od počtu bytů a rozsahu plánovaných prací. Na dílčí renovaci lze podle Buřinky získat až 250 tisíc korun na bytovou jednotku, na komplexní rekonstrukci až 750 tisíc korun. Splatnost může dosáhnout patnácti let.
Na rozdíl od rodinných domů však musí SVJ a družstva při plánování rekonstrukce řešit také souhlas vlastníků, způsob financování společné investice a její dopad na hospodaření domu. Právě s přípravou projektu mohou pomoci specializované služby. „Pro usnadnění celého procesu nabízíme odbornou podporu v rámci programu ELENA. Bytové domy získají za zlomek ceny studii proveditelnosti, která jim pomůže správně naplánovat renovaci i zvolit nejvhodnější kombinaci financování,“ vysvětluje Michal Pejšek, odborník na financování bytových domů z Buřinky. Do financování bytových domů se zapojuje také skupina ČSOB, která plánovala nabídku pro SVJ a družstva spustit během listopadu.
Kdy je lepší dotace
Pro některé domácnosti může být vhodnější NZÚ Light. Přímé dotace až 400 tisíc korun jsou podle podkladů Buřinky určeny zejména lidem s nižšími příjmy, seniorům, osobám s invaliditou třetího stupně a příjemcům vybraných dávek. Kdo do některé z těchto skupin patří, měl by si před sjednáním půjčky nejdříve ověřit nárok na dotaci.
Ostatním se vyplatí držet jednoduchého pořadí: posoudit stav domu, naplánovat úpravy, sestavit rozpočet, předběžně ověřit možnosti splácení a připravit podklady pro SFŽP. Po schválení projektu následuje žádost o úvěr. Tak se půjčka stane pomocí při promyšlené renovaci, nikoli důvodem k uspěchané investici.