Zvyky nám dávají jistotu, často nás však drží při zdi. Jde to změnit

Albertu Einsteinovi je přičítán výrok, podle kterého podstata či definice šílenství spočívá ve sklonu provádět znovu a znovu stále totéž a očekávat přesto jiné či dokonce lepší výsledky. Slovo šílenství je v této souvislosti možná trochu nadnesené. Problém samotný však nesporně existuje. Jde o past, do které padá řada z nás.

Náš sklon držet se svých zvyků se totiž bohužel často týká i případů, kdy by bylo vhodnější zkusit něco nového. Tedy přistoupit k určitým životním problémům či situacím trochu jinak.

Z pasti, na kterou Einstein poukázal, se lze vymanit. Musíme si však uvědomit, že když chceme dosáhnout lepších výsledků, nebo prostě jen něčeho jiného, než čeho jsme dosáhli dosud, je třeba začít postupovat jinak. Nebo dokonce zkusit něco zcela nového.

Způsob, kterým jsme postupovali včera, nás totiž přivedl tam, kde jsme dnes. Tedy k životu, který nyní prožíváme. A když s ním nejsme zcela spokojeni, nebo chceme-li žít poněkud jinak, musíme začít alespoň v něčem postupovat odlišně, než jsme zvyklí. Žádný jiný způsob, jak dosáhnout změny či zlepšení, použít nelze. Zkratky na tomto poli neexistují.

Jak dosáhnout na lépe placenou a zajímavější práci

Změna, kterou bychom ve svých zvyklostech měli provést, záleží pochopitelně na tom, čeho chceme dosáhnout. Pokud vás vaše práce baví, ale chcete získat lepší plat či vyšší postavení, je třeba získat dovednosti, které váš zaměstnavatel potřebuje na vyšších místech. Pokud je zatím nemáme, je třeba na jejich získání vynaložit určitý čas a energii, zpravidla na úkor vašeho volného času.

Jan Urban (1953) Je absolventem VŠE Praha a Filosofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení. Věnuje se dlouhodobě personálnímu a manažerskému poradenství i firemnímu a manažerskému vzdělávání. Je autorem publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Nemusí to nutně znamenat, že se vrátíte do školy, i když tuto možnost vyloučit nelze. Nové dovednosti, které využijete v práci, nemusí být vždy přesně ty, které jsou v nejrůznějších požadavcích deklarovány. Můžete je proto možná získat i veřejnou či veřejně prospěšnou činností v místě bydliště nebo tím, že se pustíte do drobného podnikání, které není s vaším zaměstnáním v rozporu.

Osvojit si nové dovednosti můžete třeba tak, že navážete užší vazby s lidmi z oboru, ale i tím, když budete více komunikovat se zákazníky, vedoucími či dalšími lidmi ve svém okolí, že budete aktivnější při řešení pracovních problémů nebo se jim budete dokonce snažit předcházet. Podobně se můžete snažit hledat i způsoby, které vaší organizaci umožní fungovat lépe. Můžete přitom pochopitelně narazit. Z neúspěchu byste však neměli obviňovat okolí. Věci se většinou nedějí přesně tak, jak byste chtěli, a vaše schopnosti ještě možná nemusí být dostatečné. Je proto třeba na nich dále pracovat.

A netýká se to přirozeně jen zaměstnanců. Podnikatel, jehož firmy v určité oblasti několikrát po sobě neuspěly, by se měl zamyslet nad tím, zda kosmetická změna v názvu opakovaně zakládaných firem je dostatečná. Pokoušet štěstí by se pochopitelně měl snažit i nadále, možná by však bylo vhodné změnit i způsob podnikání.

Jak se zbavit starostí s domácím rozpočtem či dluhy

Finanční problémy vytvářejí často začarovaný kruh. Poutají naši pozornost, nutí nás o nich téměř neustále uvažovat a brání nám tak se na jejich řešení plně soustředit. Mnohdy nás mohou odvádět i od naší práce.

Řešením, podobně jako při snaze získat lepší místo, je i v tomto případě změnit některé zvyklosti. Týkají se především způsobů nakupování.

Jediný způsob, jakým se člověk dostává do dluhů, spočívá v tom, že vydává více, nežli vydělává. Řešením proto není žádná složitá „finanční gramotnost“: nechceme-li si přivodit finanční problémy, měli bychom prostě vydávat méně, než vyděláváme. Nejlépe tak, abychom si vytvořili i určité úspory. Navíc je tuto změnu třeba provést rychle.

Postupovat je možné třeba tak, že ze svých výdajů vypustíte ty nejméně potřebné či důležité. Inspiraci můžete získat například tím, že nahlédnete do svých skříní či dalších skladovacích prostor a všimnete si věcí, které jste v posledním roce téměř nepoužili.

Dalším krokem je nahradit nákupy určitých předmětů jinými, méně nákladnými. Může jít například o náhradu „značkového“ zboží výrobky, které sice značkové nejsou, jejich kvalita se však od nich výrazně neliší. Zamyslet se můžete i nad výdaji, které pro vás nemají žádnou trvalejší hodnotu či které vám nepřinášejí nic významného do budoucna. A podívat byste se měli i na své pravidelné výdaje, například platby za energii nebo telefon.

Při splácení dluhů je navíc třeba mít trpělivost. Ta je většinou rozhodujícím předpokladem úspěchu. Důvodem, proč někteří lidé své dluhy splácet nevydrží, je, že čekají, že jejich problémy odezní okamžitě, po několika týdnech nebo měsících. Trvají-li déle, splácení dluhů je přestane „bavit“ a vrátí se k předchozímu způsobu života. Skutečná finanční gramotnost tak nespočívá ve schopnosti chápat finanční termíny a spočítat si úroky, ale ve schopnosti změnit zvyky: zbavit se impulzívního nakupování a přejít na méně nákladný, ale stále zajímavý způsob života.

Jak přejít do zcela jiné oblasti a změnit svůj život

Ještě náročnější změnu zvyklostí zpravidla vyžaduje situace, kdy práce, kterou vykonáváme, nás již nebaví a chceme se zabývat něčím jiným. Tedy přejít do zcela jiné oblasti, která lépe odpovídá našim zájmům. Na prvý pohled se to může zdát téměř nemožné. Skutečností však je, že řada lidí takovou změnu úspěšně provedla. Vyžaduje to však vůli a odhodlání změnit některé své zvyklosti.

Potřebná je pochopitelně i příprava vyžadující určitý čas. Je třeba si jasně stanovit, co chcete získat i co k tomu budete potřebovat. K dispozici je třeba mít i určitý bezpečnostní „polštář“, tedy finanční rezervu pro případ, že přechod nebude zcela hladký. Tvoří ji většinou úspory vzniklé tím, že v období, kdy se na změnu připravujete, poněkud omezíte svou spotřebu. Cílem do budoucna je dosáhnout změny života, nikoli přijít o podstatné či důležité součásti života, který vedeme nyní.

I dobře provedená příprava nemusí pochopitelně zaručovat, že váš plán bude realistický. Riziko neúspěchu však můžete výrazně snížit tím, že si o svém plánu promluvíte lidmi, kteří s danou oblastí mají zkušenosti a se kterými si v budoucnu nebudete konkurovat.

Celou operaci je však třeba zahájit tím, že začnete shromažďovat znalosti a dovednosti, které ve svém budoucím působení budete potřebovat. K jejich získání či vytvoření je přitom třeba využít všech příležitostí.

Hlavní překážkou pro dosažení tohoto cíle se pro většinu lidí, které o něm uvažují, stává nedostatek času. Předpokladem bývá proto oprostit se od některých méně důležitých činností, závazků či povinností, možná i omezit některé méně užitečné záliby či koníčky, jako například surfování na internetu.

Společný jmenovatel

Společným jmenovatelem všech situací uvedených výše je, že budete-li pokračovat ve všech činnostech či zvycích, které vás nyní provází, váš život se do budoucna nijak výrazněji nezmění.

Pokud nezačnete alespoň něco vykonávat jinak, budete velmi pravděpodobně kráčet i v budoucnu po stejné či velmi podobné cestě, jako byla ta, po které jste kráčeli dosud. Pro některé to nemusí být problém.

Jestliže však nejste se svým životem zcela spokojeni, nebo se domníváte, že máte na víc, je třeba své zvyky a možná i způsoby uvažování změnit. A to čím dříve, tím lépe.