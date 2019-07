Zuby do skleničky si odkládat nechce, na titanové implantáty však nemá

Osmapadesátiletá Helena by si ráda nechala udělat pevnou náhradu ukotvenou na titanových implantátech, děsí ji ale vysoká cena, navíc si není jistá, zda se drahé implantáty ujmou. Na to, jaké má možnosti, odpovídá předseda oblastní stomatologické komory Praha 10 Martin Res.

Co byste poradil paní Heleně a lidem, kteří řeší stále častěji tento problém?

U každého pacienta je důležité stanovit na začátku individuální komplexní plán celého ošetření. Ten může zahrnovat i implantáty. Většinou má pacient na výběr z více variant ošetření, z nichž může vybírat podle svých časových, a samozřejmě i finančních možností.

Vrátím-li se k paní Heleně, tak pokud má dostatek kosti, je celkově zdravá a má správnou životosprávu, jistě jí ošetřující lékař navrhne jako nejkomfortnější variantu titanové implantáty. Finančně, ale i časově, to bude samozřejmě nejnáročnější. Jak se paní rozhodne, záleží už čistě na jejích prioritách.

Martin Res (33) Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

V letech 2010 - 2012 pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Od roku 2013 provozuje soukromou praxi.

Od 2013 je předsedou Oblastní stomatologické komory pro Prahu 10.

Od roku 2017 zastává pozici krajského mluvčího České stomatologické komory pro Hlavní město Praha.

Na kolik by ji tento zákrok přišel, pokud by si nechala udělat náhradu třeba pro čtyři horní stoličky?

Jak jsem již zmínil, řešit jednu stranu nemá bez komplexního plánu smysl. Může pak dojít k různým nepříjemným situacím při následné snaze řešit dodatečně druhou stranu.

Vezmeme-li to opět v obecnější rovině, implantátem můžeme nahradit jediný zub, můžeme je použít jako pilíře pro můstky v částečně ozubeném chrupu, možné je použít je i v bezzubé čelisti, kdy ponesou náhradu všech zubů. Může se pak jednat o rozsáhlý fixní můstek nebo o celkovou snímatelnou náhradu fixovanou na implantátech.

Podle čeho se určuje cena?

Cena ošetření se odvíjí od množství použitých implantátů, typu a rozsahu následné protetické práce. U nás v praxi nejčastěji delegujeme k implantaci pacienty k náhradě jednoho zubu. U našich spolupracujících stomatochirurgů vychází jeden implantát včetně protetiky, tedy takzvané korunky, na přibližně 35 tisíc korun. Pokud by se jednalo o celkovou rekonstrukci chrupu, pohybuje se cena kolem 150 tisíc korun za čelist.

Jak takový zákrok probíhá?

Implantačních protokolů je dnes poměrně hodně. Nejběžnějším je zatím stále ještě vytržení zubů, následné hojení, které trvá od tří do šesti měsíců. Poté se zavede implantát a na vhojení se čeká další zhruba tři měsíce. Na závěr se vyrobí a nasadí na implantáty nové, protetiky zhotovené zuby. Někdy lze zavést implantát okamžitě po vytržení zubu, jindy může být ošetření naopak prodlouženo přípravnými chirurgickými zákroky pro získání většího množství kosti v místě plánované implantace.

Musí mít pacient pro každý chybějící zub jeden implantát, anebo třeba jen dva, na které se pak nasadí můstek?

Lze zhotovit i můstek. Můžeme například nahradit zuby od čtyřky po sedmičku můstkem neseným dvěma implantáty. Ale nedoporučuje se spojovat jedním můstkem vlastní zuby a implantáty, protože vlastní zuby mírně „pruží“ v závěsném aparátu, kdežto implantát je pevně fixován oseointegrací v kosti.

Kolik stomatologů v Česku už tyto náhrady nesené titanovými implantáty dělá? Situace je zřejmě horší v malých městech a vesnicích. Je to tak?

Na to nedokážu přesně odpovědět, ale určitě jich je dostatek. Většinou implantáty zavádějí specialisté, často stomatochirurgové, kterým pacienty doporučí s konkrétními požadavky a indikacemi praktičtí zubní lékaři. Díky tomu jsou dnes implantáty běžně nabízeny ve většině ordinací. Co se týká dostupnosti v malých městech a na vesnicích, bude samozřejmě asi o něco horší než ve velkých městech, stejně jako dostupnost běžné péče.

Jaký implantát vybrat Většina stomatologických pracovišť používá tři druhy implantačních systémů:

Straumann - speciální povrchová úprava implantátů této značky umožňuje jejich velice rychlé vhojení, implantát je možné zatížit už po 6 týdnech. Astra Tech- špičkový systém švédské značky nabízí řadu protetických komponentů a umožňují řešení i velmi komplikovaných situací. Dentis - jeho prvořadou výhodou je příznivá cena. U systému Dentis se neplatí za značku jako u drahých evropských a amerických výrobců. Systém je z Jižní Korei.

Komu se takový zákrok nedoporučuje?

Jako u všech ošetření existují kontraindikace vyplývající ze zdravotního stavu a životosprávy konkrétního pacienta. Celková onemocnění nebudu rozebírat, ale prognózu pacienta v tomto případě výrazně ovlivňuje kouření a úroveň hygieny. Proto se nedoporučuje implantovat u kuřáků a lidí, kteří příliš nedbají o ústní hygienu. Zcela zásadní je ale dostatečné množství kosti v místě plánované implantace. V některých nepříznivých situacích je sice dnes už možné kost před zákrokem částečně doplnit, nicméně vše má své limity.

Orientační ceny titanových implantátů Kompletní náhrada zubu implantátem Dentis 18 500 Kč - 27 000 Kč Ošetření bezzubé dolní čelisti snímací náhradou 27 300 Kč Ošetření bezzubé dolní čelisti fixní náhradou 95 000 - 150 000 Kč Ošetření bezzubé horní čelisti fixní náhradou nesenou implantáty 110 000 - 180 000 Kč zdroj: internet (ceny se mohou na různých pracovištích lišit)

Plně hrazené jsou z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé nad 18 let: částečné snímatelné náhrady a celkové snímatelné náhrady ve standardním provedení

korunkové náhrady - plášťové korunky ve standardním provedení

rekonstrukční náhrady a rehabilitační a léčebné pomůcky

Vraťme se ještě ke klasickým zubním náhradám, které hradí zdravotní pojišťovny. Starší lidé, kteří mají kompletní klasickou zubní náhradu, často šišlají a na první pohled je zřejmé, že mají umělé zuby. Čím to je?

Záleží samozřejmě na všech zúčastněných. Lékař i technik musí odvést pečlivou práci ve všech výrobních fázích náhrady, u pacienta jsou důležité hlavně anatomické podmínky v dutině ústní. Ty můžou být dosti různé a v nepříznivých případech může být zhotovení funkčních a pacientovi vyhovujících celkových náhrad velmi obtížné, až nemožné. Zde může někdy pomoci preprotetická chirurgická úprava protézních loží. Často jsou však tyto nepříznivé podmínky dány především celkovou atrofií (úbytkem) kosti alveolů, a není tedy možné použít ani fixaci náhrady implantáty. Důležitá je také spolupráce a trpělivost pacienta, zvláště pokud se jedná o jeho první celkovou náhradu.