Změnit lékaře je jednoduché. Pomoci může i pojišťovna

Zdravotní pojišťovnu můžu změnit jen k 1.lednu nebo 1.červenci, přičemž přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem. Jaká jsou pravidla pro změnu lékaře?

Pro volbu ambulantních specialistů, kteří nejsou registrujícími lékaři, právní předpisy žádná zvláštní pravidla nestanovují. Co se týká změny lékaře registrujícího, to znamená lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo gynekologie a porodnictví, zde nejsou striktně stanovena data, jako je to u změny pojišťovny, jedno omezení zde však je - lékaře můžete měnit jen jednou za tři měsíce.

Jak nová registrace probíhá v praxi? Stačí, když si najdu nového lékaře?

Ano, v podstatě je to tak. Nově registrující poskytovatel (lékař) je povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, který pacient podepíše. O další se již pacient nestará. Nový lékař je pak oprávněn vyžádat si od svého předchůdce veškeré informace o zdravotním stavu, aby mohl nově registrovanému pacientovi péči řádně poskytovat. Stejně tak informuje příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Dosavadní lékař je povinen předat všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti všech poskytovaných zdravotních a sociálních služeb. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotnické dokumentace či jejich kopií. Originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl putovat s pacientem, neboť předešlý poskytovatel má povinnost ji uchovat. Zákon žádnou lhůtu, v níž mají být informace předány, nestanovuje, ale v zájmu zajištění péče by tak mělo být učiněno co nejdříve.

Současně ale platí, že lékař může vaši registraci odmítnout. Poskytovatel je ovšem o odmítnutí přijetí do péče povinen vydat pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí.

To je docela častá otázka našich čtenářů, řada lékařů odmítne nového pacienta přijmout a zdůvodňují to tím, že více pacientů jim nedovolí pojišťovna.

Pojišťovna takto lékaře neomezuje. Zákon umožňuje smluvním lékařům registraci či přijetí pacienta odmítnout, pokud by tím bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, popřípadě pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby. Lékař ale nesmí odmítnout pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

Je s novou registrací spojen nějaký poplatek?

Obecně platí, že se změnou poskytovatele zdravotních služeb žádný poplatek spojen není, pokud se jedná o smluvní poskytovatele zdravotní pojišťovny.

Co dělat v situaci, kdy jsem se přestěhovala, ještě se nestihla nikde registrovat a skolí mě urputná chřipka. Kde mě ošetří?

Akutní péči vám poskytne každý smluvní poskytovatel (lékař) příslušné odbornosti a v naléhavých případech i lékař nesmluvní. Ne každý lékař ale musí posoudit naléhavost bezodkladné péče stejně tak, jak to subjektivně cítí pacient. Pokud stav pacienta nepovažuje za akutní, může nesmluvní lékař požadovat úhradu za vyšetření na pojištěnci. Proto je vždy lépe vyhledat smluvního lékaře

Můžeme zodpovědět i konkrétní dotaz čtenáře iDNES.cz? Mám zubaře, ke kterému chodím už několik let. Při poslední návštěvě mi oznámili, že mám zaplatit roční administrativní poplatek, a to 500 Kč. Má na to ambulance právo?

Zákon nezná žádné administrativní poplatky. Hotovostní platbu lze požadovat pouze za úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doporučuji čtenáři požadovat po lékaři vysvětlení a specifikaci služby, za kterou platbu požaduje. Při pochybnostech je dobré nechat si vystavit účtenku, na které musí být jednoznačně uveden důvod hotovostní platby. Pak se pacient může obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která prověří, zda nedošlo k porušení zákona.

V obecné rovině nemá smluvní poskytovatel (bez ohledu na to jaké je odbornosti) právo požadovat jakýkoliv poplatek za zdravotní služby, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

A ještě jeden dotaz: Změnil jsem praktického lékaře, můj zaměstnavatel s ním má ale uzavřenou smlouvu pro preventivní prohlídky. Můžu tuto prohlídku absolvovat u svého praktika?

Obecně právní předpisy umožňují, aby jak vstupní lékařské prohlídky, tak i další pracovnělékařské prohlídky mohl zaměstnanec absolvovat u svého registrujícího praktického lékaře, jde-li o práci bez výskytu rizikových faktorů.

Pracovní profese jsou roztříděny do kategorií, pokud je ta vaše zařazena v kategorii 1, můžete preventivní prohlídku absolvovat i u svého registrujícího lékaře. Pokud však máte práce zařazeny ve vyšších kategoriích (např. z důvodu rizika infekce, vnucené pracovní polohy apod.), pak bohužel budete muset respektovat požadavek zaměstnavatele a absolvovat prohlídku u smluvního lékaře zaměstnavatele.

Jak vybírat nového lékaře

Ptejte se příbuzných, přátel i kolegů v práci, jak jsou spokojeni se svým lékařem.

Ověřte si, zda má lékař smlouvu s vaší pojišťovnou a zda přijímá nové pacienty.

Seznam smluvních lékařů najdete na stránkách vaší zdravotní pojišťovny.

Provozní doba ordinace nemusí být totožná s ordinačními hodinami. To může být důležité, pokud se z kanceláře nedostanete dřív než v pět odpoledne a chcete si například vyzvednout recept.

Při výběru ordinace nepodceňujte dobrou dostupnost MHD či parkování v dosahu.

Bezbariérový přístup by měl být samozřejmostí.

Možnost objednat se na konkrétní hodinu není sice nezbytná, ale může vám ušetřit spoustu času.

Řada recenzí najdete i na internetu, asi nejznámější je web známý lékař.

Zdroj: Moje ambulance