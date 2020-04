Chtěl po dvaceti letech jít k novému operátorovi, i tak mu hrozili pokutou

Pan Zdeněk je věrným zákazníkem svého mobilního operátora od té doby, kdy si koupil první telefon, což je dvacet let. S tarifem byl docela spokojený. Jenže asi před čtrnácti dny mu konkurence nabídla větší rozsah služeb za méně peněz a k tomu slevu na nový přístroj. „Hned jsem říkal, že to asi neklapne, protože mi smlouva končí až příští rok v červnu a platit pokutu se mi nechce,“ popisuje pan Zdeněk.

Slečna na druhém konci drátu obratem spočetla, že pokuta může činit maximálně 1 470 korun a z toho mu ještě nový operátor 80 procent proplatí. „Už jsem měl skoro na jazyku, že řeknu ano, nový mobil potřebuji jako sůl, ten starý dosluhuje a podléhá podivným technickým vrtochům, ale jsem člověk opatrný, a tak jsem řekl, že si to ještě rozmyslím. A dobře jsem udělal,“ vypráví.

Pro změnu byl v podstatě rozhodnutý, jen si chtěl ověřit výši pokuty, a tak kontaktoval stávajícího poskytovatele. „Málem jsem spadl ze židle, řekli mi, že mi naúčtují plnou částku za celých čtrnáct měsíců do konce smlouvy, přesně 10 486 Kč, že se na mě žádná maximální výše pokuty nevztahuje, protože mám smlouvu na firmu,“ rozhořčuje se. „Vzpomněl jsem si, že když jsem jim kdysi volal, že jsou drazí a že půjdu jinam, ukecali mě, že napíšeme smlouvu na IČ a budu mít lepší tarif. Ale copak já jsem nějaká firma? Živnosťák mám jen proto, že si občas přivydělám. Ta částka mi připadá poněkud nemravná, mají na to vůbec právo?“ ptá se.

„Posoudit situaci konkrétního účastníka bez znalosti dokumentů a právních jednání nelze. Obecně se dá říci, že podle právní úpravy platné před 1. 4. 2020 bylo možné ukončit smlouvu na dobu určitou se sankcí ve výši do 20 dvaceti součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo do 20 procent součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby.

One-stop-shop Opatřete si ověřovací kód účastníka (OKU). Ten najdete ve své aplikaci ke službě, kterou používáte a bude postupně včleněn do vaší smlouvy, případně se na něj stávajícího operátora zeptejte.

Novému operátorovi sdělte své telefonní číslo, které chcete převést, a OKU.

Vyberte si den přechodu k novému operátorovi (nejméně 4 pracovní dny od podání žádosti) nebo ponechte nejbližší termín.

Uzavřete s novým operátorem smlouvu.

Obdržíte novou SIM kartu, kterou ve sjednaný den nahradíte starou SIM kartu v telefonu a už můžete volat.

Stále platí, že je důležité důkladně se seznámit s podmínkami služeb operátora, se kterým hodláte uzavřít smlouvu. Zdroj: dTest

Tato úleva ale platila jen pro spotřebitele. Pro všechny ostatní, tedy i pro živnostníky, ponechával zákon smlouvy na dobu určitou a možnost jejich předčasného ukončení na dohodě s operátorem, případně na jeho podmínkách,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Petr Šmelhaus.

Pokuty za nedodržení smlouvy jsou od 1. dubna nižší

Připomeňme, že rozhovor pana Zdeňka s oběma operátory proběhl v březnu. Dnes už by taková situace nastat nemohla. Pan Zdeněk dnes může říci ano a žádná pokuta mu nehrozí. Od 1. dubna 2020 totiž platí novela Zákona o elektronických komunikacích, která výrazně snižuje sankční platby a další úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. A týká se nejen spotřebitelů, ale i podnikajících fyzických osob.

„Od 1. 4. 2020 operátoři při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou mohou požadovat po spotřebitelích (fyzických osobách nepodnikajících) a OSVČ (fyzických osobách podnikajících) sankci, která nesmí být vyšší než 5 procent ze součtu paušálů zbývajících do konce závazku, přičemž tuto sankci mohou požadovat pouze v případě, že spotřebitel (či fyzická osoba podnikající) smlouvu se závazkem ukončí v prvních třech měsících trvání smlouvy.

Pokud je smlouva zákazníkem vypovězena až po třech měsících jejího trvání, nemůže poskytovatel požadovat sankci žádnou,“ informuje Jan Vaněk z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny. Samozřejmě zákazníci doplatí náklady spojené s případným zlevněným zařízením, více po nich ale operátor nemůže požadovat.

„Tento výhodnější režim platí pro všechny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, tedy i pro smlouvy uzavřené před tímto datem i pro smlouvy na další typy služeb jako například o internetovém připojení, kabelových nebo satelitních televizích,“ doplňuje člen správní rady ČTÚ Lukáš Zelený.

Mobilní operátoři Oslovili jsme tři největší mobilní operátory u nás. Jak jsou připraveni na nová pravidla? O2: Postupujeme podle platné legislativy. Smluvní pokutu nyní uplatňujeme při ukončení smlouvy během prvních tří měsíců, a to ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce závazku, a to včetně smluv uzavřených dříve. T-Mobile: V aktuální nabídce tarifů nabízíme již od září 2019 bezúvazkovou variantu kontraktu, takže novelou se pro nás nic nemění. Stávajícím zákazníkům jsme vygenerovali ověřovací kódy a již před měsícem zaslali do emailových schránek v Můj T-Mobile. Vodafone: Zákon umožňuje účtovat pětiprocentní pokutu, pokud zákazník odejde před lhůtou tří měsíců. Vodafone se ale rozhodl vyjít svým zákazníkům vstříc a neuplatňovat ani těchto 5 procent. Změny se týkají smluv, které uzavírají nefiremní zákazníci a podnikající fyzické osoby. Pouze v případě, že zákazník čerpal slevy na zboží (telefony, tablety, modemy apod.) nebo instalaci pevného internetu, dojde ke zpětnému doúčtování této slevy.

A jaké další změny novela přinesla? Přenos čísla k jinému poskytovateli je zdarma a je i rychlejší a jednodušší. Novela totiž zavádí takzvaný one-stop-shop. „Jeho podstatou je možnost, aby se účastník obrátil přímo na nového (takzvaného přejímajícího) poskytovatele, který za něj vyřídí vše potřebné, včetně nezbytné a často složité administrativy a komunikace s dosavadním (takzvaným opouštěným) poskytovatelem služby elektronických komunikací,“ upřesňuje Lukáš Zelený. V této souvislosti dochází ke zkrácení lhůty pro zánik smlouvy v případě přechodu mezi poskytovateli služby, a to z původních deseti dnů na dva, respektive tři pracovní dny.