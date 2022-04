Nově má víc rodin nárok na přídavky na děti či porodné

Zvýšení životního minima se v praxi dotýká pracujících rodin, neboť od souhrnné částky životního minima je odvozena hranice, kdy náleží například přídavky na děti, porodné nebo dávky v hmotné nouzi či doplatků na bydlení.

Částky životního minima tedy ovlivňují celou řadu státních dávek a každé zvýšení životního minima znamená zvýšení tlak na výdajovou stránku státního rozpočtu.

„Z důvodu zvýšení životního minima nově dosáhnou na přídavky na děti i rodiny, které dříve nárok neměly,“ objasňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Důležitost nastavení státních dávek

Vyspělé země světa se snaží o optimální nastavení státních dávek tak, aby životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu byla adekvátně vyšší než občanů žijících na sociálních dávkách. Minimální mzda v Česku se od ledna 2022 zvýšila z 15 200 Kč na 16 200 Kč, tedy o 6,6 %.

„Minimální mzda by neměla růst pomaleji než limity pro dávky státní sociální podpory,“ dodává Ivanco.

Jak se zvýšilo životní minimum?

Částky životního minima se od 1. dubna zvýšily o 10 %. „Od dubna činí například životní minimum rodiny se dvěma dětmi od 6 do 15 let částku 12 780 Kč,“ objasňuje Ivanco.

Životní minimum jednotlivce se totiž zvýšilo z 3 860 Kč na 4 250 Kč, pro rodiny na první dospělou osobu vzrostlo z 3 550 Kč na 3 910 Kč, na druhou dospělou osobu z 3 200 Kč na 3 530 Kč. na dítě do 6 let z 1 970 Kč na 2 170 Kč, na dítě od 6 do 15 let z 2 420 Kč na 2 670 Kč a na dítě od 15 let do 26 let z 2 770 Kč na 3 050 Kč.

„Od dubna tak činí životní minimum čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi od 6 do 15 let částku 12 780 Kč,“ objasňuje Ivanco.

Životní a existenční minimum v Kč Životní minimum: Od 1. 4. 2022 Do 31. 3. 2022 jednotlivec 4 250 3 860 první dospělá osoba v domácnosti 3 910 3 550 druhý a další dospělý v domácnosti 3 530 3 200 dítě od 15 do 26 let 3 050 2 770 dítě od 6 do 15 let 2 670 2 420 dítě do 6 let 2 170 1 970 Existenční minimum 2 740 2 490 Zdroj: MPSV

Od 1. dubna 2022 povyrostlo i existenční minimum, což je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Nově je stanoveno ve výši 2 740 korun.

Limity pro přídavky na děti a porodné

Na přídavky na děti mají nárok rodiny, které mají rozhodný čistý příjem nižší, než je 3,4násobek životního minima. Dokládají přitom příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Příklad Čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi ve věku 6 až 15 let

Životní minimum od 1. 4. 2022: 12 780 Kč první dospělý: 3 910 Kč

druhý dospělý: 3 530 Kč

dvě děti 6 až 15 let: 2krát 2 670 = 5 340 Kč Limit pro nárok na přídavky na děti (3,4 násobek životního minima): 3,4x 12 780 = 43 452 Kč

„Například rodina se dvěma dětmi ve věku 6 až 15 let tak nově dosáhne na přídavky na děti, pokud má rozhodný příjem nižší než 43 452 Kč,“ vypočítává Ivanco.

O přídavek na dítě se podává jedna žádost a následně se každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jak o přídavky na děti žádat a kdy je nárok na zvýšenou výměru, je uvedeno na webových stránkách MPSV.

Výše přídavku na dítě za kalendářní měsíc v Kč Věk dítěte Základní výměra přídavku Zvýšená výměra přídavku do 6 let 630 1 130 od 6 do 15 let 770 1 270 od 15 do 26 let 880 1 380 Zdroj: MPSV

Porodné je jednorázová dávka, je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Rozhodný čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se přitom nezapočítává přídavek na starší dítě.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, o dávku lze žádat až 1 rok zpětně, ale podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození či převzetí dítěte do péče.

Dlužníkům zůstane z výplaty více

Zatímco pro některé rodiny s dětmi je zvýšení životního minima příznivou zprávou, neboť se zvyšuje limit pro čerpání některých dávek státní sociální pomoci, tak pro věřitele je naopak zvýšení životního minima nepříznivou zprávou.

Od částky životního minima se odvozuje nezabavitelné minimum na jednotlivce a vyživované osoby. V praxi to znamená, že při stejné čisté mzdě budou exekuční srážky nižší. „Exekuční splácení dlužných závazků se tedy v řadě případů prodlouží,“ dodává daňová poradkyně.