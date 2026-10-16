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Exotika místo mrazu. Kam letos odletět za teplem a kolik si musíte připravit

Dana Jakešová
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco doma mrzne, jinde se snídá pod palmami. A cesta za zimním sluncem je pro Čechy zase o něco jednodušší: přibývají přímé lety, do nabídky vstupují nové destinace a exotika už není jen pro vyvolené. Kam se letos letí bez přestupu, kolik si připravit a kde může vysněnou dovolenou zhatit špatně zvolený termín?

Kdo chce v zimě za sluncem a mořem, nemusí už složitě plánovat cestu na druhý konec světa. Nabídka dovolených v teple je stále pestřejší a vybírat lze od cenově dostupných pobytů v Egyptě až po tropické ostrovy v Indickém oceánu. Někdo dá přednost týdnu odpočinku v resortu, jiný vyrazí za exotikou a poznáváním. A čím dál důležitější je pohodlí už při samotné cestě, ideálně bez zdlouhavých přestupů.

v exotice může dovolenou pokazit déšť, silný vítr nebo rozbouřené moře. Při výběru proto záleží nejen na destinaci, ale také na konkrétním termínu. A někdy dokonce rozhoduje, na kterém pobřeží se ubytujete.

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vydáno 11. října 2026

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