Kdo chce v zimě za sluncem a mořem, nemusí už složitě plánovat cestu na druhý konec světa. Nabídka dovolených v teple je stále pestřejší a vybírat lze od cenově dostupných pobytů v Egyptě až po tropické ostrovy v Indickém oceánu. Někdo dá přednost týdnu odpočinku v resortu, jiný vyrazí za exotikou a poznáváním. A čím dál důležitější je pohodlí už při samotné cestě, ideálně bez zdlouhavých přestupů.
v exotice může dovolenou pokazit déšť, silný vítr nebo rozbouřené moře. Při výběru proto záleží nejen na destinaci, ale také na konkrétním termínu. A někdy dokonce rozhoduje, na kterém pobřeží se ubytujete.