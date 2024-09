K reformě zdravotnictví chybí odvaha. Sestry by měly posílit svou roli, říká expert

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Ve zdravotnictví se pohybuje téměř 25 let, z toho přes dvacet let v akutní lůžkové péči. Pět let je šéfem sítě ordinací praktických lékařů. Jak je na tom naše zdravotnictví, jací jsou Češi pacienti? A pomůžou nám telemedicína nebo AI? Na otázky iDNES.cz odpovídá Jaroslav Šíma, předseda představenstva sítě Moje ambulance.