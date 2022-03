Zmapováno: kolik korun a na co letos přispívají zdravotní pojišťovny

V případě, že zvažujete přejít od stávající pojišťovny k jiné, ze zákona je to možné jen jednou ročně. A to ve dvou termínech: k 1. lednu a 1. červenci. Přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem, tedy do 31. března, respektive do 30. září. I v tomto případě se vyplatí prostudovat, jaké preventivní programy a speciality můžete od ostatních pojišťoven využít a porovnat je s nabídkou vaší stávající zdravotní pojišťovny.

I letos jsme proto zmapovali aktuální nabídku preventivních programů všech sedmi zdravotních pojišťoven. Do přehledu jsme zařadili stálice i zajímavé novinky. Nabídka jednotlivých pojišťoven je poměrně rozsáhlá. Všechny letošní příspěvky podporující zdraví a zdravý životní styl zjistíte proklikem na konkrétní pojišťovnu.

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 111

Počet klientů: 5 903 846

Věrnostní program 2022: Klienti VZP registrovaní do Klubu pevného zdraví mohou čerpat slevy na produkty a služby u partnerů na více než 700 místech v České republice. Slevy lze využít jak v kamenných obchodech, tak při nákupu na v e-shopech. Členství je dobrovolné a zcela zdarma.

Prevence 2022: VZP svým klientům nabízí až 4 000 Kč, které mohou využít na různé typy vyšetření pro včasný záchyt rakoviny. Příspěvek je určen na komplexní prohlídku, ale také na dílčí vyšetření například u dermatologa, na sonografické či mamografické vyšetření na prevenci karcinomu prsu.

Pro těhotné ženy a maminky má VZP připravené příspěvky ve výši 3 500 Kč. Čerpat je mohou po dobu těhotenství a až do prvních narozenin miminka. Prostředky jsou určeny na screeningová vyšetření, na kurzy a cvičení pro těhotné, na pomůcky ke kojení či monitor dechu. Speciálně 500 Kč z částky je pak pozornost pro novopečené maminky na potřeby pro miminko zakoupené v lékárně.

Získat příspěvek na zvláštní potravinové diety mohou u VZP nejen celiaci (6 000 Kč), ale i další pacienti s vážnými metabolickými onemocněními (10 000 Kč). Mezi stálicemi je také příspěvek na pohybové aktivity pro děti (800 Kč) a pro dospělé (500 Kč).

VZP také výrazně navýšila příspěvky na dobrovolná očkování, u jednotlivých vakcín až o stovky korun. Dospělí klienti mohou na různé typy očkování čerpat v součtu až 7 200 Kč a děti i 7 400 Kč. Novinek v očkování je celá řada, například 500 Kč na očkování proti HPV u dětí do 18 let nebo 1 000 Kč pro všechny klienty na cestovní očkování.

VZP má v roce 2022 připraveno v rozpočtu fondu prevence 868 500 000 Kč. Své klienty dlouhodobě podporuje v prevenci řady onemocnění a nejrůznějšími příspěvky je motivuje ke zdravému životnímu přístupu. Skladba příspěvků je různorodá a její nabídka je neustále doplňována a rozšiřována.

Speciality: VZP nemá zaveden celkový limit pro čerpání příspěvků na jednoho klienta. V praxi to znamená, že tak každý klient VZP může čerpat benefity ve výši třeba i 20 000 Kč ročně. Mezi nimi například 5 000 Kč na psychosociální podporu u vybraného terapeuta. Tento benefit je určen nejen dospělým, ale i dětem od sedmi let. O příspěvky pro sebe i své blízké si mohou klienti VZP žádat z pohodlí domova prostřednictvím aplikace Moje VZP. Zde si také zkontrolují péči, kterou na ně vykázal lékař, nebo vlastní platby pojistného atd.