Podívejte se, na co letos přispívají jednotlivé zdravotní pojišťovny

Příspěvky na prevenci a péči o zdraví se pohybují v řádu několika set korun, u některých pojišťoven můžete získat příspěvky dokonce ve výši až několika tisíc korun. I v letošních preventivních zdravotních programech jsou osvědčené stálice a zajímavé novinky.

Pokud zvažujete přejít od stávající pojišťovny k jiné, počítejte s tím, že ze zákona je to možné jen jednou ročně, a to ve dvou termínech – k 1. lednu a 1. červenci. Přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem – tedy do 31. března, respektive do 30. září. Ti, kdo o změně zdravotní pojišťovny letos uvažují, mají tedy aktuálně čas do konce března.

Tomuto rozhodnutí by měla předcházet zralá úvaha a je dobré si předem zjistit, zda ošetřující lékaři mají s vybranou pojišťovnou smluvní vztah. Je také užitečné, seznámit se s preventivními programy a specialitami, které tím můžete získat, nebo odchodem od stávající pojišťovny ztratit.

Abychom vám ušetřili čas, zmapovali jsme pro vás i letos aktuální nabídku všech sedmi zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny jsme seřadili podle počtu klientů. Největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna, nejmenší co do počtu klientů je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.