Na povinnost platit zdravotní pojištění i za své nezletilé děti upozornil ukrajinskou rodinu žijící v Česku až vyměřený dluh na pojistném ve výši kolem 15 tisíc korun. I když rodina argumentovala tím, že jí ministerstvo vnitra i její smluvní zdravotní pojišťovna tvrdily, že po přechodu z dočasné ochrany na dlouhodobý pobyt za děti bude hradit pojistné nadále stát, není to tak.

„Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny skutečně umožňuje dětem od 1. ledna 2024 vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění. Je však důležité dodat, že samotné zařazení do systému ještě neznamená, že stát pojištění automaticky hradí,“ vysvětluje zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

Zmíněná legislativní změna dovoluje dětem ze třetích zemí s přiznaným dlouhodobým pobytem v Česku čerpat zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Do skupiny státních pojištěnců takové dítě ale přesto nespadá. „Pojistné za něj platí jeho zákonný zástupce,“ vyjasňuje zástupce ombudsmana.

Děti ze třetích zemí čerpají zdravotní péči na pojišťovnu, ale...

Získání dlouhodobého pobytu vnímala rodina z Ukrajiny žijící v Česku jako stabilnější pozici. S jeho udělením neměla problém, protože muž v Česku pracoval už před válkou na Ukrajině a držel zaměstnaneckou kartu. Jeho žena se svou dcerou za ním do Česka přišly na jaře roku 2022. A později, už za pobytu u nás, se jim narodil ještě syn.

Všichni tři využívali dočasné ochrany. Až letos přešli na zmíněný dlouhodobý pobyt a zjistili, že jejich děti sice dál ošetří ve veřejných zdravotnických zařízeních, měsíčně ale za každého potomka musí platit minimální pojistné ve výši 2 808 korun. A jak upozorňuje zástupce veřejného ochránce práv, na kterého se s problémem ukrajinská rodina obrátila, podobných případů může být v Česku více.

„Obávám se, že situace, kdy rodinu zaskočil nečekaný dluh na pojistném, nemusí být ojedinělá. Komunikujeme proto se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i s ministerstvem vnitra a upozorňujeme oba úřady na nutnost podávat přesné a srozumitelné informace,“ tvrdí Alexander Schorm.

...pojistné hradí zákonní zástupci

Právě dluh na zdravotním pojištění vzniklý kvůli neplacení pojistného za nezletilé děti ukrajinskou rodinu žijící v Česku nepříjemně překvapil. Donedávna ho totiž platit nemusela. Změna totiž nastala v momentě, kdy jim české úřady přiznaly dlouhodobý pobyt, o který si sami požádali. Při dočasné ochraně, kterou děti využívaly do té doby, za ně hradil pojistné každý měsíc stát.

„Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny je typ povolení k pobytu určený pro rodinné příslušníky občanů třetích zemí, kteří chtějí v Česku zůstat déle než jeden rok,“ vysvětluje, co je dlouhodobý pobyt, finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Od doby, kdy dětem české úřady přidělí dlouhodobý pobyt, pak podle něj musí počítat i s tím, že za ně platí každý měsíc jejich smluvní pojišťovně i zdravotní pojištění. „A sice v jeho minimální výši, která činí pro letošní rok 2 808 korun na měsíc. Jde o minimální platbu na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Výše tohoto pojistného se odvíjí od minimální mzdy,“ říká finanční poradce.

Pokud tedy někdo zdravotní pojištění neplatí, pak mu pojišťovna za nějakou dobu vyměří dluh na pojistném a k němu přičte navíc ještě i penále. Tak zlé to ale přece jenom být nemusí. Lidé totiž mohou pojišťovnu požádat o odpuštění nebo prominutí penále. K tomu je ovšem potřeba podat u pojišťovny žádost o odstranění tvrdosti zákona, to je prominutí penále. Za děti (nezletilé pojištěnce) ji pochopitelně mohou podat jejich zákonní zástupci. Ovšem má to podmínku.

„Zásadní roli při rozhodování o prominutí penále na pojistném sehrává to, jestli má plátce vyrovnané veškeré pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty,“ upozorňuje na podstatnou skutečnost Kučera a dodává: „To znamená, že nejprve, ideálně ještě před podáním žádosti o odstranění tvrdosti, penále, je nutné doplatit veškeré dlužné pojistné. V opačném případě zdravotní pojišťovna takové žádosti docela jistě nevyhoví.“