Ještě před několika lety byla zdravotní gramotnost poměrně jednoduchou disciplínou. Spočívala v tom, že člověk věděl, kdy má vyhledat lékaře a kdy si vystačí s klidem v posteli, že antibiotika se neužívají na rýmu, bolest na hrudi není radno podceňovat a pokynů lékaře je potřeba dbát. Šlo o orientaci v klíčových pravidlech, rozlišujících běžné potíže od situací vyžadujících odbornou péči.
Dnes žijeme v době, kdy máme k dispozici téměř nepřeberné množství zdravotních informací, často však protichůdných a různé kvality. Umělá inteligence v tomto prostředí nabízí přehled, strukturu a snahu vysvětlovat složité věci srozumitelným jazykem. U části veřejnosti však přesto budí nedůvěru – možná i z pohodlnosti či neochoty převzít odpovědnost, kterou skutečně pochopené informace přinášejí. A možná i proto, že spolu s ní vstupujeme do oblasti, kde jsme byli po desetiletí zvyklí spoléhat spíše na autoritu než vlastní porozumění.
Co ví umělá inteligence (a neví lékař)
Na první pohled se může zdát, že srovnávat zdravotní znalosti umělé inteligence a běžného lékaře je nesmyslné. Na jedné straně je AI stroj bez emocí, na druhé člověk s dlouhým vzděláním, praxí a odpovědností. Jenže z pohledu zdravotní gramotnosti pacienta je toto srovnání nejen smysluplné, ale dokonce nutné.
Jan Urban
Umělá inteligence má oproti lékaři jednu neoddiskutovatelnou výhodu: rozsah znalostí. Pracuje s miliony odborných článků, klinických doporučení, farmakologických databází i popisů vzácných onemocnění, se kterými se běžný lékař za celý život nemusí setkat ani jednou. Pamatuje si všechno, co bylo publikováno, a nevybírá si jen to, co se jí hodí nebo co má „osahané z praxe“.
Z hlediska čisté informovanosti tedy AI ví více než kterýkoli jednotlivý lékař – a to není urážka lékařů, ale prostý důsledek lidské omezenosti.
Zdraví dbalý a zdravotně gramotný pacient si tak dnes musí připustit nepohodlnou pravdu: existují situace, kdy algoritmus ví o jeho diagnóze více než lékař, kterého právě navštívil. Ne proto, že by lékař byl neschopný, ale proto, že lidská paměť má své limity a medicína explodovala do šířky i hloubky.
Co ví lékař (a co neumí algoritmus)
Lékař však na straně druhé disponuje něčím, co žádný algoritmus nemá a v dohledné době mít nebude: schopností pracovat s nejistotou reálného světa. Ví, že pacienti neříkají všechno, že si některé obtíže nepamatují přesně, jiné naopak nevědomky zkreslují, že příznaky se v čase mění a že lidské tělo se často chová v rozporu s učebnicovými popisy. Umí – alespoň v ideálním případě – rozpoznat strach, stud, přehánění i bagatelizaci a číst mezi řádky, co pacient říká i neříká.
Zároveň je však lékař neoddělitelnou součástí zdravotnického systému. Má omezený čas na každého pacienta, je zatížen administrativou, musí se řídit doporučenými postupy, úhradovými limity a organizačními možnostmi daného zařízení. Zdravotně gramotný pacient tak dnes čím dál častěji naráží na bolestivý rozdíl mezi tím, co by moderní medicína teoreticky uměla, a tím, co jí systém v praxi dovolí skutečně nabídnout.
Právě v tomto napětí může umělá inteligence sehrát klíčovou roli – nikoli jako náhrada lékaře, ale jako prostředník porozumění. Jako nástroj, který pacientovi pomůže pochopit, co se s jeho tělem pravděpodobně děje, jaké otázky má smysl klást a jakým informacím věnovat pozornost ještě dříve, než vstoupí do ordinace. Tím z něj může učinit partnera v rozhovoru o zdraví, nikoli pasivního příjemce verdiktů, které často přicházejí rychleji, než je možné je skutečně vstřebat.
|
Zažíváte banální střety eskalující v konflikty? Víme, proč vznikají a jak jim čelit
Kazuistika Pan K. a bolest, která „nic nebyla“
Pan K., 52 let, manažer a aktivní sportovec. Trpěl opakovanými bolestmi zad, které byly při prvním vyšetření lékařem označeny jako funkční obtíže bez vážné organické příčiny. Doporučení bylo standardní: cvičení, klidový režim a analgetika podle potřeby. Pacient z ordinace odcházel uklidněn, přesto však s pocitem, že jeho potíže nebyly plně vysvětleny.
Doma se proto obrátil na umělou inteligenci. Ne proto, že by lékaři nevěřil nebo zpochybňoval jeho odbornost, ale proto, že chtěl porozumět tomu, co se s jeho tělem děje. AI mu během několika minut srozumitelně popsala možné příčiny jeho obtíží, upozornila na varovné příznaky, které by neměl přehlížet, a doporučila mu konkrétní otázky, jež by měl položit při další návštěvě lékaře.
Při opakovaném vyšetření, tentokrát cílenějším a vedeném konkrétními dotazy, se ukázalo, že bolest nebyla „jen funkční“. Včasné zachycení skutečné příčiny umožnilo zahájit odpovídající postup a zabránilo rozvoji dlouhodobých komplikací. Lékař i pacient tentokrát odcházeli spokojeni – ne proto, že by umělá inteligence nahradila lékaře, ale proto, že zvýšila zdravotní gramotnost pacienta natolik, že systém přestal selhávat v komunikaci.
Právě zde se ukazuje, jak se pojem zdravotní gramotnosti v éře AI proměňuje. Zdravotně gramotný člověk nepotřebuje umělou inteligenci k tomu, aby mu nahrazovala lékaře. Potřebuje ji jako nástroj, který mu umožní lépe porozumět vlastnímu zdravotnímu stavu, klást přesnější otázky a rozpoznat, kdy odpověď, kterou dostává, může být zjednodušená, neúplná nebo pouze rutinní. Jinými slovy: umělá inteligence pacienta může posilovat.
|
Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem
Kazuistika opačná Když AI posiluje falešnou jistotu
Existuje však i druhá strana mince. Umělá inteligence může zdravotní gramotnost posilovat, ale také ji – při nesprávném použití – narušovat. Typickým příkladem je situace, kdy se z nástroje porozumění stává nástroj utvrzování vlastních domněnek.
Paní L., 34 let, bez závažnějších onemocnění, si začala všímat opakovaných bolestí hlavy a únavy. Místo návštěvy lékaře se obrátila na umělou inteligenci s vágním popisem obtíží a silnou obavou z vážné diagnózy. AI jí nabídla široké spektrum možných vysvětlení – od banálních příčin až po vzácná neurologická onemocnění. Pacientka se soustředila právě na ty scénáře, které odpovídaly jejím obavám, a postupně nabyla přesvědčení, že její potíže jsou důkazem vážné choroby, přestože k tomu chyběly klíčové příznaky.
Namísto uklidnění se dostavila úzkost, opakované dotazy, hledání dalších potvrzení a odkládání skutečného vyšetření. Když se nakonec k lékaři dostavila, nebyla připravena na dialog, ale na obhajobu vlastní diagnózy. Výsledkem nebylo posílení zdravotní gramotnosti, nýbrž její karikatura: množství informací bez kontextu, porozumění bez korekce a jistota bez odpovědnosti.
Tento příklad však neukazuje selhání umělé inteligence, ale selhání jejího použití. AI neumí – a ani nemůže – nahradit klinické vyšetření, práci s neverbálními signály, ani odpovědnost za rozhodnutí. Nedokáže rozpoznat, kdy se dotaz netýká hledání porozumění, ale potvrzení strachu. A neumí převzít roli brzdy tam, kde lidská psychika tíhne k těm nejhorším závěrům.
Zdravotní gramotnost v éře AI proto neznamená jen schopnost získat informace, ale také schopnost s nimi zacházet. Znamená vědět, kdy se ptát, jak se ptát – a kdy je naopak čas přestat hledat odpovědi online a vstoupit do ordinace. Bez této hranice se i ten nejlepší nástroj může stát zdrojem chaosu, nikoli porozumění.
|
Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie
Když lidé raději věří šarlatánům než faktům
Zvláštním rysem současnosti je však i to, že část lidí, kteří nedůvěřují lékařům nebo systému zdravotní péče, se neobrací k umělé inteligenci, ale k podstatně méně spolehlivým zdrojům. Odmítají data, ale přijímají příběhy. A z konspiračních důvodů často nedůvěřují ani umělé inteligenci jako takové.
Paradox je zřejmý: odmítají nástroj postavený na obrovském množství ověřených informací, ale důvěřují jednotlivci s charismatem, silným osobním příběhem a nulovou odpovědností. Svůj zdravotní stav pak konzultují s „alternativními terapeuty“, přijímají konspirační narativy o farmaceutických firmách, očkování či „utajovaných léčbách“ a řídí se doporučeními, která nemají žádnou oporu ve faktech ani v klinické praxi.
Umělá inteligence je pro tyto lidi podezřelá, a to přesto, že z hlediska zdravotní gramotnosti je AI často paradoxně přístupnější než lékař: neunaví se, nezlehčuje obtíže, neodmítá opakované otázky a umožňuje porozumět vlastní zdravotní situaci v klidu a bez studu.
Zdravotní gramotnost ve věku AI jak ji chápat a jak ji používat
Zdravotní gramotnost v éře umělé inteligence nespočívá v přenesení rozhodování na stroje. Spočívá v pochopení rolí. Umělá inteligence může poskytovat informace, vysvětlovat souvislosti, pojmenovávat rizika a pomáhat klást otázky. Lékař je ten, kdo rozhoduje, hodnotí konkrétní situaci a nese odpovědnost. Pacient by měl být tím, kdo obě roviny propojuje.
Zdravotně gramotný člověk používá tak AI jako nástroj porozumění, nikoli potvrzení vlastních obav, přípravu na dialog s lékařem, nikoli jeho náhradu, pomoc při orientaci v možnostech, nikoli při stanovování definitivních diagnóz, a kompas v informacích, nikoli autoritu, které se bez výhrad podřizuje.
Stejně důležité je vědět, kdy AI nepoužívat: když hledáme jistotu tam, kde žádná neexistuje, když se snažíme oddálit vyšetření, nebo když hledáme odpověď, která má potvrdit náš strach či předsudek.