Jak vrátit nevhodný dárek? Na co máte jako zákazníci právo a co říká zákon

Netrefil se vám Ježíšek do noty? Nevhodný vánoční dárek můžete do určité doby vrátit. Mnoho obchodníků s tím počítá a nabízí v lednu rozšířenou možnost zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit. Jak postupovat, na co máte jako zákazník právo a co o vracení zboží říká zákon?
Při nákupu online můžete nepoužité zboží vrátit do 14 dnů. | foto: Shutterstock

Ať už jste dostali nevhodný dárek nebo Ježíšek „jen“ zvolil špatnou velikost, u mnoha druhů zboží existuje možnost věc vrátit a inkasovat zpět zaplacené peníze. Záleží na konkrétním výrobku, ale také na tom, zda byl koupen v kamenném obchodě nebo online.

Jak vrátit zboží koupené online?

Pro zboží zakoupené online platí, že vrátit ho můžete bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Podmínkou je ale obchodníkovi jasně oznámit svůj úmysl od kupní smlouvy odstoupit. Jak na to?

  • Zboží zabalte, a to včetně veškerého příslušenství.
  • Přibalte k němu informaci o tom, co vracíte a kolik věc stála. Právě tím vyjadřujete svůj úmysl odstoupit od kupní smlouvy. Většina e-shopů má pro tyto účely na svých stránkách ke stažení formulář, který najdete pod označením vratkový formulář, formulář o vrácení či formulář pro odstoupení od smlouvy.
  • Na formulář nezapomeňte uvést, jaký způsob vrácení peněz preferujete, a případně i číslo účtu.
  • Zjistěte si, jaké způsoby vrácení obchodník umožňuje, a vyberte si z nich takový, který je pro vás nejpohodlnější. Některé e-shopy umožňují vrácení zdarma v kamenných prodejnách, u jiných musíte využít některou ze zásilkových služeb nebo Českou poštu.
  • Odešlete vracené zboží včas! Ze zákona máte 14 dní na oznámení o odstoupení od smlouvy a dalších 14 dní na vrácení zboží. Pokud provádíte obojí zároveň, což je nejsnazší, 14denní lhůta vám začíná běžet od převzetí zboží.

Některé e-shopy poskytují delší lhůtu na vrácení zboží, než ze zákona musejí.

Kdo platí náklady na vrácení zboží?

Náklady na vrácení (např. poštovné) jdou na vrub tomu, kdo věc vrací.

TIP: Vratkový kód

Zjistěte si, zda obchodník neposkytuje vratkový kód např. pro Zásilkovnu. Cenu za jeho použití vám sice strhne, bývá ale nižší, než kdybyste kód generovali a platili vy. Některé obchody nabízejí vratkový kód zdarma, například módní řetězec C&A. Online prodejny H&M zase nabízejí odvoz zboží zdarma kurýrem.

Co když ale zboží nevracíte, ale reklamujete? Pak se to má s hrazením nákladů na dopravu jinak. Pokud ji obchodník či výrobce uzná reklamaci jako oprávněnou, náklady spojené s ní musí uhradit. Zákon ovšem říká, že jen ty účelně vynaložené. Co to znamená v praxi?

Úřady před Vánocemi varují před triky obchodníků. Spustily kontroly i nový kvíz

Podle České obchodní inspekce vám prodejce například nemusí vrátit náklady na odvoz zboží na jeho 300 kilometrů vzdálenou pobočku, pokud ho šlo poslat poštou levněji. „Právo na náhradu nákladů uplatněte u prodávajícího co nejdříve po vyřízení reklamace k vaší spokojenosti nejpozději však do jednoho měsíce po skončení 24měsíční lhůty či záruční doby,“ radí ČOI.

Jak vrátit zboží z kamenného obchodu?

Na rozdíl od koupě online pro vrácení zboží z kamenného obchodu žádná 14denní ochranná lhůta pro spotřebitele neexistuje. Pokud se výrobek rozhodnete vrátit, je čistě na obchodníkovi, zda vám to umožní.

Mnoho obchodníků ale nabízí zvlášť kolem Vánoc možnost zboží vrátit. Toto rozhodnutí je sice nad rámec zákona, pokud ale obchod avizuje, že tuto službu zavedl, odmítnout vám ji nemůže. Někdy prodejci za vrácené zboží neproplatí peníze zpět v hotovosti nebo na účet, ale nabídnou výměnu zboží nebo uložení peněz na dárkovou kartu, kterou lze využít v delším časovém období.

Víte, jak správně vracet či reklamovat zboží? Otestujte se v našem kvízu!

Obchodníci nabízejí delší dobu pro vracení

Například Alza umožňuje u výrobků, označených jako Výměna nevhodného dárku, vrácení peněz do 31. ledna 2026, a to formou poukazu na další nákup. Datart má podobnou službu pro výrobky zakoupené od 1. listopadu do 24. prosince 2025, pokud jsou v originálním obalu. Peníze vrací na dárkovou kartu nebo zboží mění za dražší s doplatkem, a to až do 12. ledna 2026.

Decathlon má možnost vrácení až 365 dní po koupi, ale jen pro zákazníky s věrnostním programem. Řetězec H&M umožňuje vrácení zboží do 30 dnů. Obuv a další zboží koupené online od Bati můžete vrátit do 60 dní, jen prvních 14 dní ale máte nárok na vrácení peněz na účet. „Pokud vrátíte zboží mezi 15. a 60. dnem, je možná výměna zboží, nebo vrácení peněz ve formě dárkové karty,“ uvádí obchod Baťa.

Co je potřeba pro vrácení zboží

Rozhodně účtenka, faktura či jiný doklad o zaplacení zboží. V tomto případě budete muset oslovit „Ježíška“, aby vám takový doklad poskytl nebo vrácení rovnou vyřídil sám. Druhá možnost je vhodnější, a to nejen proto, že vám při ní dárce nemusí prozradit, kolik za vás utratil. Pokud je doklad o koupi vystavený na jeho jméno, teoreticky může obchodník vyžadovat, aby věc vracel přímo on, nebo vám k tomu písemně postoupil práva. Ve skutečnosti je ale obchodníkům zpravidla jedno, kdo věc vrací.

Omezení pro podnikatele

14denní lhůta pro vrácení zboží koupeného mimo kamenný obchod platí jen pro jednotlivce, nikoli pro firmy. Pokud vám Ježíšek koupil dárek na firmu, e-shop nemusí vrácení akceptovat.

Samozřejmě potřebujete také to, co vracíte, a to včetně veškerého příslušenství. Kamenné obchody někdy trvají na tom, aby byly věci například opatřené originálními štítky (např. u oblečení). Zde je dobré pamatovat na to, že kamenné prodejny ze zákona přijímat zboží zpět nemusejí, a tak jsou podmínky na nich.

Ne všechny výrobky lze vrátit, výjimky platí například pro spodní prádlo nebo kazící se zboží.

Musím věc vracet v originálním obalu?

Vrácení jen v originálním obalu je častý trik e-shopů, kterým se snaží odradit zákazníky od vracení zboží. Ve skutečnosti si online obchody žádnou takovou podmínku klást nemohou. Zboží musí být zabalené tak, aby se během dopravy nerozbilo. Zda k tomu použijete originální krabici s polystyrenem nebo obalíte věc bublinkovou fólií a igelitem, je na vás. Pokud se ale zboží poškodí, jde to na váš vrub.

Kamenné obchody, pro které 14denní lhůta pro vracení zboží neplatí, mohou vrácení akceptovat ze své vlastní vůle. Pak se ale musíte řídit jejich podmínkami, což může být i originální obal.

Věc, kterou vracíte, nesmí nést známky poškození či používání. U digitálního obsahu, tedy například filmů, hudby či softwaru, se za známku používání považuje již stržení ochranné fólie. Jaké jsou další výjimky, kdy věc nelze vrátit?

Internetové obchody musí vracet zákazníkům i poštovné

Jaké zboží nelze vrátit?

Jde o několik druhů výrobků, které by obchodník již nemohl prodat dalšímu zákazníkovi, zejména o:

  • zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou potraviny nebo řezané květiny,
  • věci, u nichž by vznikl problém s hygienickými standardy, jako je spodní prádlo nebo zubní kartáčky vyňaté z původního obalu,
  • digitální obsah, pokud byl stažen, aktivován či jen byla odstraněna ochranná fólie z výrobku,
  • zboží vyrobené na míru pro konkrétního zákazníka podle jeho specifických požadavků (např. sklenice s gravírováním se jménem).

Co když obchodník nechce zboží přijmout?

V některých případech obchodník skutečně nemusí akceptovat vrácení zboží. Kromě výjimek uvedených výše je to poškození zboží, známky používání nebo nedodržení lhůty pro vrácení.

Pokud se vás ale tyto okolnosti netýkají a obchod vám stejně nechce umožnit vrácení, nebo vám ji komplikuje nesmyslnými podmínkami, obraťte se na Českou obchodní inspekci. Stížnost lze podat i online v e-podatelně. Pokud se prokáže pochybení obchodníka, ČOI mu může vyměřit pokutu.

Zavíráme! Vše musí pryč! Podvodníci s „končícím eshopem“ lákají z lidí peníze

Pochybení e-shopů nejsou nijak vzácná a inspektoři se na ně při kontrolách zaměřují. Jen od 1. dubna do 30. června 2025 zkontrolovali 125 internetových obchodů, porušení předpisů zjistili při 106 kontrolách. „Z toho ve 43 případech bylo zjištěno, že spotřebiteli nebyly sděleny podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle odst. 1 písm. i),“ uvedl mluvčí ČOI František Kotrba. Udělené pokuty za zmíněné čtvrtletí přesáhly 3 miliony korun.

