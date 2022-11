KVÍZ: Rozhodněte o svém majetku sami. Co víte o závěti?

Poslední vůle není tématem, o kterém se přemýšlí lehce. Pokud ji nepořídíte, bude se dědit podle zákonných dědických tříd. A tak jestliže chcete něco odkázat kamarádovi či některé instituci, bez závěti to nepůjde. Víte, jak na to? Víte, co je holografní závěť nebo kdy pro její sepsání potřebujete svědky? Otestujte si své znalosti.