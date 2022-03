Jak jednat s lidmi, kteří nás zastrašují? Zkuste být pevní, radí psycholog

K zastrašování dochází nejčastěji formou vyhrožování, případně vydírání. Nepřímo však k němu může docházet i snahou vyvolat v nás vůči druhým většinou neopodstatněný pocit, že bychom se jich měli, vzhledem k jejich postavení, kontaktům či dalším okolnostem, obávat a vycházet jim vstříc.

Na snahu zastrašovat nás, a to i na pracovišti nebo ze strany nadřízených, je třeba vždy reagovat a jasně a zřetelně je odmítnout. V opačném případě nám totiž hrozí nejen to, že ztratíme svou svobodnou vůli, svou hrdost, sebevědomí či víru ve své schopnosti, ale i to, že druhou stranu v jejím sklonu dále podpoříme. Ve svém zastrašování vůči nám i ostatním bude takový člověk o to více pokračovat. Zastrašování, je-li úspěšné, totiž bývá návykové.