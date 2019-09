Jak mít jistou práci i za pár let? Přinášíme sedm tipů

Pokud chcete kariérně růst, v první řadě na sobě musíte pracovat a také na své kariéře spolupracovat se svým zaměstnavatelem. A nejenom to.

1. Pracujte na sobě

Dávno je pryč doba, kdy jste si v praxi vystačili pouze s balíkem znalostí ze školy a „povinným školením“ jednou za čas. Nemusíte být zrovna ambiciózní kariérista nebo profesní fanatik – dnešní doba si klade své nároky a abyste si udrželi kvalifikaci v rámci oboru, je potřeba se neustále učit novým věcem. Pokud vás v tom váš současný zaměstnavatel nepodporuje, nebo vám to dokonce neumožňuje, berte nohy na ramena.

2. Rozvíjejte to, v čem jste dobří

Zdokonalujte se v oblastech, které jsou vám blízké, a cítíte v nich svůj potenciál. Moderní výzkumy i praxe ukazují, že je mnohem efektivnější investovat do rozvoje talentu, který člověk má, než se snažit jen identifikovat a dohánět slabé stránky.

Pokud vás šéf bude neustále nutit zlepšovat jen to, co vám nejde a nebude vás podporovat v tom, v čem jste dobří, nemá to z dlouhodobého pohledu smysl. V lepším případě to může vést k vaší průměrnosti, v horším pak k rezignaci či vyhoření.



Nejste si úplně jistí, jaké jsou vaše silné stránky? Na internetu je online k dispozici celá řada osobnostních a profesních testů zcela zdarma, které vám to mohou pomoci zachytit a pojmenovat.

3. Buďte aktivní

Nezapomínejte, že musíte začít u sebe. Nečekejte jen, co pro vás nachystá váš zaměstnavatel – je to přeci vaše budoucnost a vaše cesta. V dnešní době je online volně dostupná spousta článků a videí. Řada akcí je také zdarma, nebo za symbolický příspěvek – různé ochutnávky, školení, odborné snídaně, konference… Můžete získat konkrétní znalosti a dovednosti, nebo se jen inspirovat. Díky moderním technologiím je možné novinky, trendy i zajímavé informace nasávat kdekoliv a kdykoliv.

Přemýšlejte o tom, co vás zajímá, a promluvte si se svým nadřízeným nebo personálním týmem, jaké jsou možnosti se v této oblasti rozvíjet. Za zeptání nic nedáte!

4. Platí zlaté pravidlo

Často se setkávám s tím, že si pod pojmem ‚rozvoj‘ lidé představí jen drahé školení a dlouhé hodiny studia. Opak je pravdou. Zaměřte se na méně formální způsoby učení.

Platí zlaté pravidlo 70-20-10. Kdy 70 % věcí se nejlépe naučíme v praxi – zapojte se do nového projektu, vezměte si na sebe nový úkol. Určitě vás mile potěší, jak ho zvládnete. Dalších 20 % získáváme od ostatních, tedy třeba od svého nadřízeného nebo spolupracovníka. Stínování zkušeného kolegy při práci, účast na zajímavém jednání, i to vás může mnohému přiučit. A konečně zbývajících 10 %, které se skutečně vyplatí věnovat tréninkům, workshopům, školením, ale také samostudiu.

Zkuste si sednout a popřemýšlet, jak tuto metodiku budete každý den aplikovat.

5. Nebojte se výzev

Ruku na srdce – čím je člověk starší, tím je i pohodlnější. Čerpáme z dřívějších zkušeností a nechceme dělat chyby.

Jenomže učit se nové věci a rozvíjet se občas vyžaduje vystoupit mimo svoji komfortní zónu. Když překonáme sami sebe, pomůže to nejen našemu osobnímu růstu, ale také sebevědomí a osobní spokojenosti.



Nebojte se moderních technologií či sociálních sítí. Můžete s nimi začít třeba na menších projektech, které jsou vám blízké. Co takhle zorganizovat dobročinný bazárek a zpropagovat ho na sociálních sítích, začít psát blog o zahradničení, nebo udělat jednoduchou webovou stránku pro akci vašeho sportovního klubu?

Nevíte, jak začít? Zeptejte se kolegů nebo známých, nejspíš budete mile překvapeni jejich ochotou vás podpořit.

6. Nejen odbornost je klíčová

Udržovat odborné znalosti nebo prohlubovat svoji expertní kvalifikaci je pro úspěch v práci bezesporu klíčové.

Nezapomínejte však také na váš osobní rozvoj a takzvané ‚soft skills‘ – tedy „měkké dovednosti“. Zvládaní vyhrocených situací a stresu, správné plánování času, nebo lepší asertivita při vyjednávání, vám může práci v mnohém usnadnit. Můžete se pak zaměřit na jiné důležité úkoly a zachovat si duševní pohodu.

Nevíte, jak najít správný směr? Hledejte kvalitního mentora nebo kouče – mají řadu technik, jak rozmotat i ty nejsložitější situace.

7. Sdílejte, co umíte

Nebojte se sdílet to, v čem jste skvělí! Zapomeňte na hru na nepostradatelnost a škudlení jedinečného know–how pod vaší židlí. Kolegové i zaměstnavatel si vás budou cenit mnohem více, pokud se ukážete jako týmový hráč, který se o svou profesionalitu dokáže podělit.

Můžete mentorovat nováčky, zaškolit své kolegy ke konkrétnímu úkolu, nebo se jen zmínit o inovaci, o kterou se nyní zajímáte. Věřte, že pokud budete své znalosti sdílet, sami se při tom něčemu naučíte.

A jedna rada na závěr:

Situace na trhu práce je nyní pro zaměstnance velice příznivá a o mnohé profese se zaměstnavatelé doslova přetahují. To ale nemusí, a taky nebude, trvat věčně. Neusněte na vavřínech, a zvyšte svoji hodnotu na trhu práce už nyní. Platí zde staré dobré „Kdo je připraven, není překvapen“.