Výhodou zaměstnání na dohodu o provedení práce je neplacení sociálního a zdravotního pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna do limitu. V roce 2026 se nebude z hrubé odměny z dohody o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, když bude hrubá měsíční odměna 11 999 korun a méně.
„Meziročně se limit zvyšuje o 500 korun, což je dobrá zpráva pro zaměstnance, kteří si tak mohou vydělat více, aniž by museli odvádět sociální a zdravotní pojištění,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Základní znaky DPP
Kdy se z dohody o provedení práce neplatí žádné daně
I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce mohou mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat při výpočtu daně z příjmu slevu na poplatníka. Pokud je hrubá měsíční odměna nejvýše 11 999 korun a je podepsáno prohlášení k dani, tak je čistá odměna ve stejné výši a z dohody se neplatí žádné odvody.
„Prohlášení k dani nelze mít podepsané u dvou zaměstnavatelů současně, takže při práci na dohodu v praxi podepisují prohlášení k dani zejména penzisté a studenti, pro které je brigáda jediným aktivním příjmem,“ doplňuje Anna Kevorkyan, z pracovního portálu JenPráce.cz.
Pro brigádníky pak existuje ještě možnost podat na konci roku daňové přiznání. „Sice už v takových případech nemají asistenci zaměstnavatele, ale mohou využít daňovou slevu u více dohod o provedení práce, pokud v rámci jedné nevyužili její celou hodnotu,“ dodává Anna Kevorkyan.
Zaměstnanci s dětmi pracující na dohodu o provedení práce mohou mít nárok i na daňový bonus, pokud u zaměstnavatele uplatňují daňové zvýhodnění na děti, a toto zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Hrubá měsíční odměna však musí být alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. „Při hrubé odměně 23 000 korun a nároku na daňové zvýhodnění na jedno dítě činí daňový bonus 387 korun,“ poznamenává Gabriela Ivanco.
Kdy má přivýdělek na DPP vliv na budoucí důchod
Je dobré vědět, že zaměstnání na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění nemá žádný vliv na budoucí výpočet starobní penze. Pokud je však z hrubé odměny odváděno sociální pojištění, potom tento příjem rovněž zvyšuje budoucí starobní důchod.
„Například zaměstnanec s hrubou mzdou na pracovní smlouvu ve výši 45 000 korun a odměnou z dohody o provedení práce ve výši 20 000 korun bude mít pro účely výpočtu důchodu stejný rozhodný příjem jako zaměstnanec s hrubou mzdou 65 000 korun,“ objasňuje Gabriela Ivanco.
Jak je to s přivýdělkem na dohodu u předčasných důchodců
Brigády na dohodu mohou využívat i předčasní důchodci. Těch je v Česku podle posledních údajů České správy sociálního zabezpečení více než 764 tisíc. Až do dosažení řádného důchodového věku totiž nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Ideálním řešením proto je brigáda na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu, ze kterého se neplatí odvody.
„Zejména pro předčasné důchodce, kteří si chtějí přivydělat, je tak zvýšení limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění pozitivní zprávou,“ poznamenává Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.
„Příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, následně mohou mít předčasní důchodci již libovolný příjem, tedy i na běžnou pracovní smlouvu,“ dodává daňová poradkyně Ivanco.
Starobní důchodci a sleva na sociálním pojištění
Pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %, a to i při práci na dohodu. Když bude tedy mít pracující starobní důchodce v příštím roce hrubou odměnu nad stanovený limit, tedy 12 000 korun a více, tak z ní bude platit zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a nemocenské pojištění ve výši 0,6 % z hrubé odměny. Tato legislativní novinka je pro starobní důchodce finančně mnohem zajímavější, než bylo zvyšování starobního důchodu díky výdělečné činnosti během pobírání starobního penze.
„Při podepsaném prohlášení k dani se daň z příjmu neplatí až do hrubé odměny ve výši 17 100 korun, což znamená, že zdanění pracujících starobních důchodců je velmi příznivé,“ upřesňuje Ivanco.