Zálohy na elektřinu a na plyn dodavatel nemůže zvyšovat, jak chce

Nepříjemného překvapení v podobě několikatisícového nedoplatku za energie vás ušetří správné nastavení měsíčních záloh a v případě nesrovnalostí včasná komunikace s dodavatelem či zprostředkovatelem dodávek. Výši záloh by měl dodavatel energií vždycky nastavovat v souladu s Energetickým zákonem v rozsahu takzvané nejvyšší důvodné předpokládané spotřeby pro další zúčtovací období. To však neznamená, že do předpisu záloh nemůžete zasahovat.

Zálohy nastavujeme podle zákona, tvrdí dodavatelé

Dodavatelé energií tvrdí, že zálohy nastavují přesně tak, jak jim zákon nařizuje. Navýšit zálohové platby mohou pouze ze dvou důvodů. Prvním je prokazatelně vyšší spotřeba energií v domácnosti, druhým je nárůst cen energií. Navrhované zvýšení ceny energií ovšem musí zákazník odsouhlasit.

„Zálohy nastavujeme u stávajících i nových zákazníků podle aktuálního produktu a předchozí spotřeby. Pokud není známa, řídíme se odhadem distributora. Doporučujeme zákazníkům provádět pravidelně samoodečet, na základě reálné spotřeby si pak u nás mohou zálohy v případě potřeby sami upravit v zákaznickém portálu Moje MND,“ uvádí ředitel prodeje a marketingu MND Jan Sýkora. Dodává, že upravení záloh je velmi snadné a je možné změnit jejich výši, frekvenci nebo preferovaný den splatnosti v měsíci.

Podobný postup zachovávají dodavatelé i v případě nové dodávky. Zde se zpravidla řídí smlouvou se zákazníkem. „U nových zákazníků a zákazníků s historií odběru do deseti měsíců vycházíme z předpokládané roční spotřeby uvedené v uzavřené smlouvě, v případě dodávek elektrické energie pak z předpokládané roční spotřeby poskytnuté distributorem,“ vysvětluje tiskový mluvčí společnosti Pražská plynárenská Miroslav Vránek.

Zvyšovat zálohy bezdůvodně dodavatelé nesmí

Pokud je navýšení zálohy neopodstatněné, máte právo návrh okamžitě rozporovat. V mnoha případech jde o omyl, který dodavatel obratem napraví. „Stížnosti na nastavení záloh řešíme zcela ojediněle, zákazníkům vycházíme maximálně vstříc. Výši záloh odvíjíme od celkové spotřeby tak, abychom klienty nevystavovali nedoplatkům,“ konstatuje Sýkora.

Příliš nízké zálohy patří k oblíbeným trikům, jak nalákat nové zákazníky. Dodavatel slíbí nízké měsíční zálohy nebo jich pár odpustí třeba na Vánoce. „Zádrhel ale přijde s ročním vyúčtováním, kde se nedostatečná výše záloh projeví konečným nedoplatkem. Při stejné spotřebě a podobné ceně jsou nižší zálohy jen prodejní lákadlo, které může být za určitých podmínek posouzeno dokonce jako nekalá obchodní praktika,“ varuje Miroslav Rottner, ředitel odboru právní ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Nebojte se požádat o odbornou pomoc

ERÚ potvrzuje, že s rostoucím počtem energetických společností na českém trhu roste počet stížností. Spotřebitelům proto důrazně radí, aby se při výběru nového dodavatele nenechali zlákat planými sliby. Kromě ceny je důležitá kvalita zákaznického servisu a doplňkové služby, které nabízí. Lepší je férové jednání na začátku a rozumné stanovení záloh než počáteční nadšení z nízkých záloh korunované červenými čísly na ročním vyúčtování.

Problémy řešte ihned, a pokud dodavatel na stížnosti nereaguje, obraťte se na Energetický regulační úřad. „Postup nelze paušalizovat, vždy záleží na konkrétním případě a okolnostech. V první řadě je to ryze praktická pomoc, ať už jde o radu nebo vyjednávání s dodavatelem. Dále jde samozřejmě o kontrolní a sankční pravomoci ERÚ vůči dodavatelům energií, kterých úřad využije, pokud existuje podezření na porušení zákona,“ uzavírá tiskový mluvčí ERÚ Michal Kebort.